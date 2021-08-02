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開箱影片／ROG Phone 5 Ultimate把遊戲技能點滿！外型酷炫很「中二」

聯合新聞網 / 綜合報導
「Linzin 阿哲」介紹ROG Phone 5 Ultimate，認為它的外型相當「中二」。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
「Linzin 阿哲」介紹ROG Phone 5 Ultimate，認為它的外型相當「中二」。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

是什麼手機能讓YouTube頻道「Linzin 阿哲」喊出「中二」兩字呢？原來是6.78吋螢幕的ROG Phone 5 Ultimate，也是ROG Phone 5最頂級的版本。從外包裝及封面圖充滿ROG元素，白色系的電競風手機也相當搶眼，其中白色背板區塊有一小塊黑白螢幕，可自定樣式動畫、文字或圖片玩花樣，並能加入特效，完完全全超「中二」。

ROG Phone 5 Ultimate背面有2顆AirTriggers虛擬按鍵，若配上改量過的「AeroActive 5 空氣動力風扇」，遊戲按鍵多達6顆，玩遊戲能發揮強大效用。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
ROG Phone 5 Ultimate背面有2顆AirTriggers虛擬按鍵，若配上改量過的「AeroActive 5 空氣動力風扇」，遊戲按鍵多達6顆，玩遊戲能發揮強大效用。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

ROG Phone 5 Ultimate因採用三星螢幕，顯色明顯大躍進，也不會有「抹布屏」看起來髒髒的問題；另外把ROG Phone 3沒有的耳機孔再加了回來，但鏡頭卻完全沿用ROG Phone 3的規格，讓人有些微失望；背面有2顆AirTriggers虛擬按鍵，若配上改量過的「AeroActive 5 空氣動力風扇」，遊戲按鍵多達6顆，玩遊戲能發揮強大效用；RAM採用18GB，阿哲認為，現在手機記憶體有16GB已足夠，升至18G可能是「噱頭大於實用性」。ROG Phone 5 Ultimate定價為3萬6990元。

ROG Phone 5 Ultimate背面有一小塊黑白螢幕，可自訂樣式圖片、文字等打造自我風格。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
ROG Phone 5 Ultimate背面有一小塊黑白螢幕，可自訂樣式圖片、文字等打造自我風格。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

ROG Phone 5 Ultimate 電競手機滿滿信仰值

ROG Phone 5 Ultimate。（翻攝自Asus官網）
ROG Phone 5 Ultimate。（翻攝自Asus官網）

【顏色】極光白

【尺寸／重量】173.00 x 77.00 x 9.90公釐／239公克

【作業系統】Android 11

【處理器】2.84GHz 64位元高通® Snapdragon™ 888 5G處理器、高通® Adreno™ 660

【記憶體】LPDDR5 18GB

【儲存空間】UFS3.1 512GB

【螢幕】6.78吋Samsung AMOLED螢幕，具備 144 Hz 畫面更新率、1 毫秒反應時間

【SIM卡】5G+4G雙卡雙待

【後鏡頭】6400萬畫素主鏡頭（F1.8光圈）、1300萬畫素125度超廣角鏡頭（F2.4光圈）、500萬畫素4cm微距鏡頭（F2.0光圈）

【前鏡頭】2400萬像素（F2.45光圈）

【生物辨識】臉部辨識及光學螢幕指紋辨識

【電池】6000mAh超大容量電池，支援65W快充、Quick Charge 5.0快充與PD充電功能

【配件】說明文件、SIM卡針、65W USB變壓器、AeroActive 5 空氣動力風扇、專屬保護殼

【定價】3萬6900元

【官網】https://rog.asus.com/tw/phones/rog-phone-5-ultimate-model/

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