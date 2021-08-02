開箱影片／ROG Phone 5 Ultimate把遊戲技能點滿！外型酷炫很「中二」

是什麼手機能讓YouTube頻道「Linzin 阿哲」喊出「中二」兩字呢？原來是6.78吋螢幕的ROG Phone 5 Ultimate，也是ROG Phone 5最頂級的版本。從外包裝及封面圖充滿ROG元素，白色系的電競風手機也相當搶眼，其中白色背板區塊有一小塊黑白螢幕，可自定樣式動畫、文字或圖片玩花樣，並能加入特效，完完全全超「中二」。

ROG Phone 5 Ultimate背面有2顆AirTriggers虛擬按鍵，若配上改量過的「AeroActive 5 空氣動力風扇」，遊戲按鍵多達6顆，玩遊戲能發揮強大效用。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

ROG Phone 5 Ultimate因採用三星螢幕，顯色明顯大躍進，也不會有「抹布屏」看起來髒髒的問題；另外把ROG Phone 3沒有的耳機孔再加了回來，但鏡頭卻完全沿用ROG Phone 3的規格，讓人有些微失望；背面有2顆AirTriggers虛擬按鍵，若配上改量過的「AeroActive 5 空氣動力風扇」，遊戲按鍵多達6顆，玩遊戲能發揮強大效用；RAM採用18GB，阿哲認為，現在手機記憶體有16GB已足夠，升至18G可能是「噱頭大於實用性」。ROG Phone 5 Ultimate定價為3萬6990元。

ROG Phone 5 Ultimate背面有一小塊黑白螢幕，可自訂樣式圖片、文字等打造自我風格。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

ROG Phone 5 Ultimate 電競手機滿滿信仰值