Garmin VENU 2S開箱！健康功能、報告超完整 支援血氧感測

香~

莫娜先前評測過 Garmin 家幾款智慧錶，我剛來電獺的第一支手錶開箱就是 Garmin VENU，Garmin 也總算是在今年 6 月推出了第二代產品 Garmin VENU 2 系列。VENU 系列向來走精緻美型，且有好看的螢幕。這次莫娜開箱的是 Garmin VENU 2S，是主打女性客群，同樣有支援經期紀錄、血氧感測等等，這次還有全新的即時健康快報、新一代的光學心率感測器，演算法升級之外，外續航也更長了

Garmin VENU 2S 共有 4 種配色，我這次開箱的是純白玫瑰金，我覺得 Garmin 家的玫瑰金調得非常好看，有帶點金屬銅的色調，搭配白色錶帶，整體很高調且高雅。錶帶為矽膠材質，蠻軟的也很親膚，我個人非常喜歡白色錶帶，不過若妳怕容易髒或是想要低調一點，那我覺得就很適合選另一款白沙香檳金，有興趣可以到官網看看

▼錶帶為快拆設計，可另外買錶帶搭配

Garmin VENU 2S 的螢幕尺寸為 1.1 吋，若喜歡更大一點的尺寸可以參考 1.3 吋的 Garmin VENU 2。Garmin VENU 2S 重量為 38.2 公克，戴起來還蠻輕盈的，運動時也太不會覺得有異物感

螢幕材質延續了前一代的 AMOLED 螢幕，色彩非常鮮艷，就算在戶外陽光大的時候也可以看清楚手錶上的資訊。解析度 360X360 比起前一代低一些些，但不影響觀感

錶盤選擇也很多，可透過「Connect IQ Store」App 來替換錶盤，可以搭配不同穿搭，而且每換一次都會有新鮮感，這也是我很喜歡智慧手錶的地方，比較不容易膩 XD

另外跟上一代不一樣的地方是，Venu 2 系列在錶框加入 12、2、4、6、8、10 點，若是習慣看指針式的錶面也不用擔心

錶體右側有兩個實體按鍵，上面短按可以叫出健康快報，長按為快捷目錄；下方按鍵短按是返回上一頁，長按是錶面跟基本設定。也可以透過 Garmin Connect App 來設定按鍵功能

▼上面短按可以叫出喜好功能，長按為快捷目錄

▼下方按鍵短按是返回上一頁，長按是錶面跟基本設定

背面則是有充電孔跟有光學心率感測器及 Pulse Ox 血氧感測器

▼盒裝內除了手錶，還會有充電線、貼紙、說明書

感測器、演算法更升級

Garmin VENU 2S 這次搭載新一代光學心率感測器，演算法也是全面升級。這次還加入了全球首創的 2 分鐘即時健康快報、進階肌力訓練、全新 HIIT 間歇運動模式等等，對於有在訓練的人來說很加分

【2 分鐘即時健康快報】

2 分鐘健康快報可以透過右側上方按鍵呼叫，故名思義，就是在 2 分鐘內檢測身體數據，包含心率、脈搏血氧濃度、呼吸、壓力指數。測量後的數據也會同步到手機 App 上，製作成一份報告，也可以提供給醫生當作參考。另外，Garmin VENU 2S 也可做到持續監測心率變化，如果有心率過高或過低的情形，手錶也會發出警示，厲害的是連在水下也可以測量

▼測量完後數據會同步到 App 上並製成報表

【血氧偵測】

Garmin VENU 2S 支援 Pulse Ox 血氧感測技術，透過紅外線跟紅光照射，再藉由感測器蒐集脈搏訊號，結合升級的演算法，算出當下的血氧濃度。操作上可從 2 分鐘健康快報來讀取，也可以單一測量血氧，花費的時間只需要 20-30 秒。不過要提醒的是目前市面上的智慧錶皆不是醫療器材，所測得數據只能當作輔助參考唷

▼測量當下編輯剛好生理期，因此血氧濃度較低

【睡眠偵測】

睡眠偵測一樣可以支援血氧感測，還能可測得淺層、深層睡眠、快速動眼期等等，並藉由這些指標來看你的睡眠品質，像我的睡眠品質就蠻差的…，除了晚睡之外我還有趴睡的壞習慣，或是若你最近容易感到疲勞，也可以從中觀察是不是因為在睡眠上出現什麼狀況而導致

【運動模式】

Garmin VENU 2 系列這次為了重訓族群推出了進階健身訓練模式，除了記錄時間、心率之外，也可記下組數、重量，還有訓練所對應到的肌群。另外也推出了全新的 HIIT 間歇運動模式，HIIT 是種高強度的間歇運動，在半小時內進行高強度的運動組合，讓肌肉感受到疲勞，並開始大量耗氧，由於所需時間不長，又可以大量消耗卡路里，讓 HIIT 成為近年很受歡迎的運動。另外也可以搭配 App 上的訓練計畫，來幫助訓練的效率跟品質

▼可自訂 HIIT 組數及秒數

▼可搭配 Garmin 訓練計畫

續航如何

續航體驗上，官方數據顯示在智慧型手錶模式下可達 10 天，在 GPS 模式下可達 19 小時。我自己實測續航是不到 10 天這麼長，因為疫情的關係我有用全天候血氧脈搏濃度追蹤，還有搭配 HIIT 做居家訓練，實際續航天數大約 5 天，也還算是可接受的續航啦

編輯使用心得

Garmin VENU 2 系列算是功能非常齊全的，除了上述的功能外，它還有支援 Garmin Pay、歌曲下載、飲水追蹤、女性生理期追蹤、壓力追蹤、身體年齡偵測、呼吸訓練、GARMIN COACH 等等

我配戴 Garmin VENU 2S 差不多兩週時間，覺得它是副很上相的錶，功能也非常完整，加上有最近大家比較關心的血氧功能，以及我自己私心覺得很重要的獨立 GPS，我覺得很加分。各項身體數據的報表也非常詳細，且是以圖表顯示，可以容易讓我掌握身體狀況。另外它的防水等級達 5 ATM，戴著游泳、淋浴也沒問題，我覺得它非常適合注重身體訓練跟愛運動的人

不過有一些體驗我覺得它是可以更好的，就是操作的滑順度跟連線的順暢度，以它的螢幕等級我覺得它應該要更滑順，目前操作起來還是會微微卡頓，雖不影響使用但還是會希望反應更快一點。在來是連線問題，若一段時間沒有配戴手錶也沒放在手機旁，就要再次使用就要花一些時間重新配對，主要的問題是很常配對不上，但若有每天配戴的習慣就不必擔心這個問題了。Garmin VENU 2S 跟 Garmin VENU 2 售價都是 13,990 元，有興趣的人可到官網查看

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》