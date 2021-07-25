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開箱影片／Amazfit GTR 2輕鬆藍牙通話 聽音樂手機免在旁

聯合新聞網 / 綜合報導
Amazfit GTR 2搭配「Zepp」APP，可觀察個人健康指數（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」／合成照片）
Amazfit GTR 2搭配「Zepp」APP，可觀察個人健康指數（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」／合成照片）

可以尬「小米手錶運動版」的手錶到底是哪隻呢？YouTube頻「束褲3C團」的阿貴介紹華米「Amazfit GTR 2」，台灣有經典版與運動版2種版本。經典版為不鏽鋼機身、圓形手錶之無邊框設計，搭配牛皮錶帶，盡顯尊榮。阿貴列出5大功能，像是手錶內建3GB儲存空間，不需要手機放在旁邊，仍能播放音樂、以及與Apple Watch相同，支援手錶藍牙通話等。

阿貴用娃娃實測血氧偵測功能，果真測試不到，Amazfit GTR 2的血氧功能沒有「唬爛」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
阿貴用娃娃實測血氧偵測功能，果真測試不到，Amazfit GTR 2的血氧功能沒有「唬爛」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

另外，1.39吋AMOLED大螢幕的Amazfit GTR 2，針對現今流行的血氧檢測等功能一樣都沒少，阿貴還拿出娃娃實測，確定量不出血氧濃度，手錶沒在「唬爛」；PAI個人活力指數，將心率、活動持續時間及其他健康資訊做整合推算出指數，做為健康參考依據；多達90種的運動模式，配上雙衛星定位輔助功能，可讓移動數據更為精準。Amazfit GTR 2定價5995元，目前特價5395元。

Amazfit GTR 2（圓形經典款） 滿足商務人士

Amazfit GTR 2（翻攝自Amazfit官網）
Amazfit GTR 2（翻攝自Amazfit官網）

【顏色】曜石黑

【尺寸／重量】46.4 x 46.4 x 10.7 mm／不含錶帶39 g

【螢幕／解析度】1.39吋AMOLED螢幕／454 x 454

【錶體】不鏽鋼

【電池容量】471 mAh

【充電時間／續航力】約2.5小時／14天（日常使用）

【防水等級】5ATM（防水深度達 50 公尺）

【感測器】自主研發的BioTracker™ 2 PPG、（支援血氧）生物資料感測器、氣壓感測器、加速度感測器、陀螺儀感測器、3 軸地磁感測器、環境光感測器

【功能】全天心率檢測、心率過高警示、血氧檢測系統、睡眠品質監測、壓力檢測、音樂儲存與播放、90種運動模式

【定價】5995元，期間限定特價5395元

【官網】https://www.amazfit.com/tw/gtr2

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