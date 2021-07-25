開箱影片／Amazfit GTR 2輕鬆藍牙通話 聽音樂手機免在旁

可以尬「小米手錶運動版」的手錶到底是哪隻呢？YouTube頻「束褲3C團」的阿貴介紹華米「Amazfit GTR 2」，台灣有經典版與運動版2種版本。經典版為不鏽鋼機身、圓形手錶之無邊框設計，搭配牛皮錶帶，盡顯尊榮。阿貴列出5大功能，像是手錶內建3GB儲存空間，不需要手機放在旁邊，仍能播放音樂、以及與Apple Watch相同，支援手錶藍牙通話等。

阿貴用娃娃實測血氧偵測功能，果真測試不到，Amazfit GTR 2的血氧功能沒有「唬爛」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

另外，1.39吋AMOLED大螢幕的Amazfit GTR 2，針對現今流行的血氧檢測等功能一樣都沒少，阿貴還拿出娃娃實測，確定量不出血氧濃度，手錶沒在「唬爛」；PAI個人活力指數，將心率、活動持續時間及其他健康資訊做整合推算出指數，做為健康參考依據；多達90種的運動模式，配上雙衛星定位輔助功能，可讓移動數據更為精準。Amazfit GTR 2定價5995元，目前特價5395元。

Amazfit GTR 2（圓形經典款） 滿足商務人士