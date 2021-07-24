熱門iPad保護殼開箱！高CP值與高價款各有優勢 你最適合哪一個？

挑選 iPad 保護殼有哪些訣竅要注意呢？一起來看看吧

有在使用 iPad 的獺友們，都有幫自己的 iPad 裝上保護殼嗎？是說應該不少人都擁有一台 iPad，再加上遠距上課上班的關係，待在家的時間拉長，大家對於平板的需求量也可能就跟著增加了。回到正題，這次要跟大家分享幾個挑選 iPad 保護殼時，可以作為評估的考量和訣竅，另外也挑了網路上四款熱門的保護殼，並以 iPad Air 4 來一一試裝，可以給正在使用 iPad 或計劃入手一台 iPad 的你當個參考，一起來看看吧！

保護殼挑選訣竅

＊ 保護性和耐用程度 ＊

首先大家可以考慮看看自己是不是個容易手滑的人，如果你常常會不小心摔到東西的話，這邊就可以挑選有標榜防摔或防撞的款式，或是可以看看保護殼的邊框是不是有用一定厚度的軟膠，如果以上條件都有符合的話，或許就可以將它納入考慮

＊ 外觀和材質 ＊

如果你沒有奶油手的問題，那麼其實可以直接進到「外觀和材質」的階段，畢竟 iPad 屬於行動辦公工具，帶出去好不好看，也是很重要。另外就是材質的設計上，是否有防潑水的功能這點也蠻重要的，建議也可以一併納入選購時的考量，這樣如果遇到一點小水花的時候也不用太擔心啦

＊ 是否支援「智慧休眠」和「喚醒」 ＊

接下來可以確認一下，目前已經列入考量的這些保護殼，是不是有支援智慧休眠和喚醒的功能，如果有的話，你就不用一直去按壓電源鍵，裝上保護殼後還能順便幫你省電

＊ 使用 iPad 的情境 ＊

再來就是可以考量平時使用 iPad 的情境，如果你是要把 iPad 當作生產力工具，同時也是娛樂工具的話，就要注意保護殼可以使用的角度，角度可以調整的幅度越大或是越多元的話，就能應用更多的使用情境

＊ 是否會使用 Apple Pencil ＊

最後一點是，如果你平常有使用 Apple Pencil 的習慣的話，切記再選完保護殼後，要留意它是不是有設計好好安置 Apple Pencil 的地方。接下來我們就實際來看看，以下四款熱門的 iPad 保護殼各自有什麼特色吧

第一位選手是 ESR 億色支架保護殼，它在網路上有著高 CP 值的評價，首先來直接看看它的外觀和材質！

ESR 億色支架保護殼一共有推出六種顏色，看起來都蠻像精品的顏色，我們現在手上拿的是玫瑰金，我自己覺得看起來還蠻有氣質的，而保護殼外層使用的是親膚材質，摸起來很舒服，但如果碰撞到或不小心被指甲刮到的話，就比較容易留下痕跡

裡面有一塊摸起來蠻像麂皮材質，且內襯具有防滑的效果。不過這種材質本身有個小缺點就是比較容易髒，會在意的獺友們就自己在留意一下哩

保護性上，它的三個邊都有一層軟膠，厚度算蠻基本的，而在音量鍵的地方也是直接包覆起來，讓你能在外圍做按壓，鏡頭保護上因為殼的厚度有超越鏡頭的高度，所以不用太擔心會刮傷，重量為 342 克。另外這款有內建 Apple Pencil 的筆槽，保護上還蠻安全的，只不過要拿起來的時候，必須得從後面推上來，但沒有到很好拿 XD，需要練習一下手感和掌握技巧

筆槽下面也有可讓你直立 Apple Pencil 的地方，是個蠻方便的設計，但如果實際用起來的話使用率應該不高，這樣放著看起來會覺得有點危險（逃）

使用的角度有兩種，把後面摺起來，就能變成看影片的模式，翻過來的話就是打字模式。這款的價格為 960 元，算是可以接受的範圍，在外觀設計上也蠻好看的，而且還有能夠收納 Apple Pencil 的地方，適合給有預算限制，使用方式也蠻固定的人來使用

接下來是 JTLEGEND Amos 相機快取多角度折疊布紋皮套，大家可以看到它的名稱是「皮套」，因此在外觀上，使用的是合成皮的材質，用了織物布面上也有的紋路，走到是比較低調一點，有質感的商務路線。而裡面是使用了絨毛纖維的內襯，可以讓螢幕避免刮傷和防水，不過也就比較容易沾附一些毛絮和灰塵

保護 iPad 機身的部分，用的是霧面塑膠的材質，這邊還有一個金屬的磁吸，上面有 LOGO 壓印，但這種塑膠殼的保護效果，可能就不會有軟橡膠材質來得好，會比較沒辦法承受緩衝撞擊，如果手滑重摔下去的話，連外殼也有可能會受傷

不過這款皮套最貼心的地方就是，如果你在使用 iPad 上，是會有拍照需求的人，當你要拍照的時候不用擔心鏡頭會被遮住，只要把這個角落折下來，它就會吸附固定

在使用的角度上最多有四種！除了最基本的能折成三角形，讓你可以坐著看影片和打字使用外（圖左），還能把這層布往外折（圖右），它會比剛剛折成三角形的角度還要小，適合視訊通話的場合

再來就是可以往內摺，不管是要打字或是看影片都可以，不過和外折的角度比起來，並沒有太大的差異，就是稍微再傾斜了一咪咪

這款的價格是 990 元，另外 JTLEGEND 也有出可以收納 Apple Pencil 的版本，價格的話就比較高，會是 1380 元，適合給有經常拍攝習慣的人做挑選

下一個登場的是 UAG 耐衝擊保護殼，看它的名字就可以知道它主打的是防護性，這款保護殼有通過美國軍規耐衝擊的認證，材質上使用的是軟橡膠，重量為 382 克，偏重。在四個角有加厚並且有緩衝狀的設計，裡面也是有蜂巢的設計，如果不慎摔倒 iPad 的話，可以有多一層緩衝和保護的效果

實際裝起來，則是需要花多～一點時間，但市面上主打耐衝撞的保護殼，大多是需要花多一點耐心才能裝進去（和拆掉），不過裝好後，大家也可以看到它把四周保護得很好，從側邊也可以看得出來厚度是很夠的，不過也因為這樣，所以在按壓音量鍵時，會稍微有點卡卡的會撞到手指頭，有留指甲的人可能要留意一下這點。而在鏡頭保護的地方也很有厚度，不用擔心放在桌面會刮傷

另外就是右手邊有一個小凹槽，可以讓你放 Apple Pencil，平常把保護殼關起來時，也能夠把 Apple Pencil 固定住

外面紅色的區域摸起來像是特殊的防滑材質，UAG 他們家主打的風格比較偏剛烈有點像機器人的感覺（我自己覺得有些款式很帥，帥爆），但如果你是想找秀氣或氣質一點的款式的話，可能就不太適合了

在使用的角度上，UAG 耐衝擊保護殼還算蠻多元的，只要立起來就可以調整自己想要的角度，而且能調整的幅度並不小喔

再來就是可以向後折，把保護殼立起來使用，或是換一邊躺下也可以變成打字角度

UAG 耐衝擊保護殼的價格是 1,880 元，在四款當中的價位偏高，不過整體的保護性很足夠，不論內外側的材質在用料上都很實在也很有質感，如果你是害怕自己會把 iPad 摔傷或是碰撞的人，可以把這款保護殼列入考量

最後一位選手，就是在網路上有非常多人分享使用心得的 Moshi VersaCover 多角度前後保護套，不過它也是這次四款保護殼中，價錢最高的一位

首先我們先來看外觀，外層用的是皮革材質，紋路給人一種高級感，整體摸起來很滑順，手感是好的。內襯使用的是有超細纖維的材質，絨毛感覺更細小也更短，比較不會黏到一些毛絮，同時也可以防水

在保護性上，周圍有設計一層軟橡膠邊框，厚度雖然實際算不上太厚，但如果只是輕微碰撞摔到的話，應該還算是可以保護到

背板則是和 JTLEGEND 類似，都使用了霧面的塑膠殼，在髮絲紋的磁吸金屬條上面也都有 Moshi 壓印，在設計上的小細節也提升了整體的精緻度。不過在外觀設計上，唯一一個小彆扭的地方就是，闔起來的話，後面會稍微擋到鏡頭區塊（但就是擋的位置不上不下，看起來會稍微有點強迫症發作）

另外雖然它沒有設計給 Apple Pencil 收納使用的筆槽，不過將前蓋吸附起來的時候，還是能將 Apple Pencil 包覆得很好，這種設計方式在收納和拿取上也會比較方便

在使用的角度上，一樣有三種，它的折法很有設計感，可以先往下折，就會變成最常看影片的角度，接下來旋轉 90 度，就會變成直立式的瀏覽角度，可以把 iPad 撐得很穩定，用起來也不會搖搖晃晃的

如果要轉變成打字角度的話，就需要把 iPad 轉過來，不過要使用這角度就會佔用到比較大的面積，如果你的辦公桌或是書桌沒有這麼大的話，可能就會有點困擾

這一款保護套等於是用一種折法，就有三個角度可以使用，而因為它的整個錢蓋也都是有磁性的，所以也可以直接把它黏在白板或冰箱上，在簡報會議時，也能直接黏上來播放影片或資料

Moshi VersaCover 多角度前後保護套的價格為 1,890 元，雖然不太便宜，但在做工、可使用的角度，和一些使用時的細節都有顧到，而且它有 10 年的非人為損壞保固，感覺上是有符合它的價值的，如果你是有直立閱讀習慣的人，可以考慮把這款保護殼當作選手考量

小結

最後總結一下，如果今天你在預算上有個限制，但又想要一款可以保護好 iPad 同時也能讓 Apple Penci 有個收納的地方，就可考慮看看 ESR 億色支架保護殼，如果你是有會使用 iPad 拍照，又喜歡多種角度的使用方式，可以參考 JTLEGEND Amos 相機快取多角度折疊布紋皮套，補充說明，它的外觀很俐落好看

接下來，如果你個人很在意全面的保護性，那麼 UAG 耐衝擊保護殼絕對可以是考慮的對象之一，加上它也能自行調整傾斜角度，在使用的情境上也很多元。最後就是剛剛提到的，如果你是有直立式閱讀習慣的人，那就可以考慮看看 Moshi VersaCover 多角度前後保護套，而且它還能吸附在白板上，在使用情境上算蠻多元的。以上就是四款 iPad 保護殼的整理，希望能有效減省最近想入手 iPad 保護殼的獺友們一點挑選的時間啦

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》