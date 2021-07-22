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開箱影片／realme 8 5G電力怪獸 看YouTube半小時只耗電1%

聯合新聞網 / 綜合報導
挑5G手機，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴推薦realme 8 5G手機，7490元就能擁有5G手機。（YouTube頻道「束褲3C團」提供）
挑5G手機，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴推薦realme 8 5G手機，7490元就能擁有5G手機。（YouTube頻道「束褲3C團」提供）

還在挑便宜又大碗的5G手機嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴推薦6月在台上市的realme 8 5G手機，6.5吋大螢幕，重量僅188公克、厚度8.5mm，採用獨立三卡插槽（5G + 5G雙卡雙待、或5G+4G+記憶卡），記憶卡最高支援到1TB，照片真的可以塞好塞爆，對比realme 7，重量跟厚度都略勝一籌。

realme 8鏡頭部分，後置為3鏡頭，分別為4800萬畫素F1.8主鏡頭、200萬畫素F2.4人像鏡頭、800萬畫素F2.3超廣角鏡頭。（翻攝自realme官網）
realme 8鏡頭部分，後置為3鏡頭，分別為4800萬畫素F1.8主鏡頭、200萬畫素F2.4人像鏡頭、800萬畫素F2.3超廣角鏡頭。（翻攝自realme官網）

採用Android 11作業系統的realme 8 ，擁有5000mAh大電量，觀看YouTube三十分鐘，電量竟只消耗1%，玩「二之國」手遊30分鐘也只掉2至3%的電量，相當厲害；鏡頭部分，後置為3鏡頭（4800萬畫素F1.8主鏡頭、200萬畫素F2.4人像鏡頭、800萬畫素F2.3超廣角鏡頭），拍照起來仍具一定實力。阿貴建議，想要輕鬆入手5G手機，這款相當超值。realme 8定價4GB+128GB為7490元、8GB+128GB為8490元。

玩遊戲與看YouTube後，realme 8 5G手機的手機溫度約35至36度。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」提供）
玩遊戲與看YouTube後，realme 8 5G手機的手機溫度約35至36度。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」提供）

realme 8 5G 輕鬆好入手

realme 8 5G手機。（翻攝自realme官網）
realme 8 5G手機。（翻攝自realme官網）

【螢幕】6.5吋，90Hz高刷新率

【顏色】飆速藍、飆速黑

【尺寸／厚度／重量】162.5mm x 74.8mm／厚度8.5mm／約188克

【處理器】MediaTek 天璣 700 5G處理器

【儲存空間】獨立三卡槽（5G + 5G雙卡雙待、或5G+4G+記憶卡，記憶卡最高可擴充至1TB）

【作業系統】realme UI 2.0，基於 Android 11

【相機】多功能三鏡頭（4800萬畫素F1.8主鏡頭、200萬畫素F2.4人像鏡頭、800萬畫素F2.3超廣角鏡頭）

【充電與電池】18W快速充電、5000mAh（標準電池容量）

【連接能力】5G網路

【感應裝置】側邊指紋辨識、電子羅盤、光線感應、NFC、距離感應、陀螺儀、

加速度感應器

【定價】4G/128G，7490元；8G/128G，8490元

【官網】https://www.realme.com/tw/realme-8-5g

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