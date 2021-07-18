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開箱影片／實測AirTag跟蹤另一半行動可行嗎？安全性驚呆了

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber「賴瑞」測試把AirTag放在男友錢包裡是否可跟蹤成功。（翻攝自「賴瑞/iamLarrie」YouTube頻道）
YouTuber「賴瑞」測試把AirTag放在男友錢包裡是否可跟蹤成功。（翻攝自「賴瑞/iamLarrie」YouTube頻道）

蘋果推出藍牙追蹤器「AirTag」，雖然表示有防跟蹤機制，只適合用來追蹤物品，不適合用來追蹤人和寵物，不過YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」仍實際測試看看把AirTag放在男友錢包裡是否可跟蹤成功。

經半小時後，賴瑞的另一半收到「偵測到有AirTag正跟著您移動」之訊息。（翻攝自「賴瑞/iamLarrie」YouTube頻道）
經半小時後，賴瑞的另一半收到「偵測到有AirTag正跟著您移動」之訊息。（翻攝自「賴瑞/iamLarrie」YouTube頻道）

賴瑞表示，蘋果AirTag搜尋方式是若離開藍牙範圍時，會利用周邊蘋果的設備來定位它的位置。起先可得知賴瑞男友離開他約400公尺遠，但無法得知確切位置；半小時後，對方收到「偵測到有AirTag正跟著您移動」之訊息，並能顯示一路上被跟蹤之位置，讓賴瑞認為AirTag回報的速度蠻快，安全機制相當不錯。因此證明，若想要用AirTag做壞事的話，「可能需要思考一下」。蘋果AirTag定價990元。

蘋果AirTag 小東西大功用

蘋果AirTag（翻攝自蘋果官網）
蘋果AirTag（翻攝自蘋果官網）

【尺寸】直徑：31.9mm／厚度：8.0mm

【重量】11公克

【防水】防潑、抗水與防塵，IP67（在最深達1公尺水中最長可達30分鐘）

【連線方式】藍牙技術，可用於近距離感應尋找／Apple設計的U1晶片，支援超寬頻與精確尋找功能／NFC輕觸，支援遺失模式

【揚聲器】內建揚聲器

【電池】可自行更換的CR2032鈕扣電池

【感測器】加速度計

【定價】990元／個；3390元／4個

【官網】https://www.apple.com/tw/airtag/

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