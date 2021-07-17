蘋果AirTag靠什麼優勢爭定位配件大餅？現階段仍留有一個小缺憾

蘋果在今年4月下旬正式揭曉的定位配件AirTag，在台灣地區其實也已經開放銷售一段時間，筆者前陣子也花了時間實際使用此款配件，同時也與其他類似產品作比較。

蘋果為什麼打造AirTag？

雖說定位配件本質上就是為了讓使用者更方便找到物品所在位置，但蘋果打造AirTag顯然還有兩個理由。

第一個是為了擴大「尋找」 (Find My)功能應用，目前除了iPhone、iPad、Mac機種都能透過此平台確認位置，蘋果日前也宣布開放更多第三方硬體設備也能加入「尋找」定位，而AirTag就會成為本身無法定位的物品使用媒介，例如將AirTag透過配件掛在背包、相機，或是寵物身上，即可透過「尋找」功能確認其位置，甚至未來也有可能藉由定位方式觸發HomeKit設備連動，進而擴大在物聯網應用發展。

第二個則是增加更多配件銷售市場，除了蘋果本身推出的AirTag配件，目前市場上也有許多第三方業者打造配件，讓AirTag能有更多元使用模式，例如目前就有業者打造手環配件，讓小孩或老人配戴使用，一旦出現走失情況，就能快速透過「尋找」功能確認位置，而筆者則是配合包覆性更高的第三方配件，將AirTag配掛在家裡兩隻狗身上，以利在狗不小心走失時追蹤尋找。

▲AirTag原廠盒裝，以及原廠配件

▲打開盒裝即可看見AirTag本體

▲將原廠封膜拉開即可將AirTag電源啟動

▲尺寸大小約跟新台幣50元硬幣相近

▲表面則採用白色聚碳酸酯 (塑膠)材質打造

▲將不鏽鋼材質轉開即可拆開，內部採用標準CR2032水銀電池供電

▲透過配件佩掛在包包上

▲透過配件佩掛在包包上

▲透過配件佩掛在狗身上，當作定位設備使用

市場早就有不少定位配件銷售，蘋果為什麼還要進入這塊市場？

以筆者自己的經驗來看，類似的產品確實很早就已經在市場推行，例如Tiles佈局定位配件市場已有多年，同時也吸引不少人使用。但礙於過往電池與藍牙連接技術差異，此類產品的電池續航力與對應連接距離，相比目前由蘋果、三星打造定位配件有不少差異。

雖然Tiles等業者後來也跟進採用新版藍牙連接方式，同時也讓定位配件電池續航力提升，甚至也同樣可以透過諸多相同定位配件所發出藍牙訊號，透過配對連接的連網裝置建立定位路徑，即使位置距離再遠也能透過這樣的方式定位，但蘋果與三星擁有更大優勢則在於其裝置使用市佔相當高，使用Tiles等定位配件的人數相對沒有這麼多的情況下，在遠距定位精準度顯然就會有不少誤差，而這也是為什麼定位配件市場已經有不少業者加入競爭，後來才進入這塊市場的蘋果、三星仍有信心吸引用戶族群的原因。

▲左起為Baseus早期推出的定位配件、蘋果的AirTag，以及三星推出的Galaxy SmartTag+

怎麼使用？

AirTag的配對方式，與AirPods、AirPods Pro等耳機相同，僅需靠近iPhone就會自動跳出配對提示畫面 (如果沒有的話，嘗試重複靠近幾次即可)，但iPhone本身必須更新至iOS 14.5之後版本才能使用。而配對過程中，將會要求使用者為AirTag命名，以利後續識別，同時也會要求與個人的iCloud帳號連接，藉此讓「尋找」功能可以透過其他蘋果裝置幫忙傳送定位資訊。

而為了避免一般使用時的困擾，使用者可以手動將「離身通知」功能關閉，或是設定人在住家、公司等地方時，即使AirTag距離配對iPhone太遠也不會發出警報。

▲手機靠近AirTag即可開始進行配對，並且可進行命名、選擇表情符號，以及與個人蘋果帳號綁定

▲透過「尋找」功能確認AirTag所在位置，並且可設定AirTag遠離使用者時，是否發出聲音警告，或是設定AirTag在特定位置時，即使離開使用者身邊也不會發出聲音警告

在定位時，若未超過10公尺距離，即可透過藍牙連接方式確認位置。

若iPhone本身搭載UWB超寬頻技術規額 (例如iPhone 11以後機種)，更可在一定距離範圍內透過手機指引AirTag所在方向，並且能透過讓AirTag發出聲音，讓使用者更容找到AirTag所在位置，此時iPhone也會隨著距離更近而使震動頻率加快，方便確認AirTag是否就在附近。

▲如果iPhone具備UWB超寬頻技術的話，即可在「尋找」功能透過精準定位方式標示位置方向，讓使用者更容易尋找AirTag位置

至於超過藍牙直接連接範圍時，此時就會透過藍牙裝置間的低功率訊號彼此連接形成網路，等同可以透過全球多達10億台蘋果裝置幫忙尋找遺失的AirTag，同時定位資訊在傳遞過程也會以加密形式保護，並且以匿名方式傳送資訊，因此除了使用者本人，其他人都不會知曉使用者透過此方式尋找物品，即便有心人士刻意攔截此類資訊也無法確認內容。

如果最終還是無法順利找到，一樣也能將AirTag標記為「遺失」，在此期間依然可以透過眾多蘋果裝置協助定位，並且讓撿到AirTag的人可以透過搭載NFC功能手機感應讀取內容，只不過最終能否順利找回，可能就還是要看運氣了。

▲若無法順利找回AirTag，使用者也能將AirTag標示為遺失，並且將配對功能鎖定，避免他人配對，或是留下訊息讓他人透過手機讀取

▲當其他人撿到AirTag時，即便是使用Android手機，亦可透過NFC感應方式讀取AirTag資訊

另外，AirTag本身僅貼近新台幣50元硬幣大小，本身以標準CR2032水銀電池運作，大約可對應一年左右使用續航力，但基本上還是看使用情況而定，同時採IP67防水設計，因此不用擔心是否會因為進水而損壞。

只是因為外觀採用白色聚碳酸酯 (也就是塑膠)，以及不鏽鋼材質設計，前者容易染色、刮傷，而後者雖然有一定硬度，但依然容易刮傷，而這或許就是蘋果用來刺激使用者選購佩掛配件的原因之一。

▲白色聚碳酸酯較容易刮傷

▲背面不鏽鋼背蓋也相當容易在使用過程中刮傷

但相比三星在旗下SmartTag及SmartTag+均與旗下SmartThings物聯網連動，同時也能配合可壓按功能當作無線開關，藉此對應不同操作，在AirTag目前設計上卻沒有這樣的設計，或許未來也將會進一步加入類似應用功能。

如何將AirTag重置？

如果要讓AirTag重新與手機配對，那就要先將其重置：先將AirTag背面的不鏽鋼電池背蓋轉開拆卸，將電池從AirTag取下，接著再將電池裝回，並且透過不鏽鋼背蓋將電池壓緊，聽見鈴聲之後，再繼續重複幾次，當聽見不同鈴聲 (其實就是一開始啟動聲音)，即可重新進行配對。

▲AirTag重置需要重覆拆卸才能完成清除原本綁定資料

會有隱私問題嗎？

如同先前說明，AirTag在正常的個人使用情況下，蘋果已經說明會透過加密傳輸方式保護使用者的隱私，但是如果使用者刻意將AirTag用於追蹤他人時，蘋果的設計就會透過兩種方式避免此類情況發生。

其中，若AirTag離開使用者身邊太久，即便使用者將「離身通知」關閉，AirTag就會在一段時間後發出聲響，讓人知曉身邊被偷放一枚AirTag追蹤位置。在原本設定中，蘋果是以3天以上才會發出警報為設定，後續則調整為更短的8小時至24小時，避免有心人士利用時間差達成跟蹤目的。

▲使用者可以透過「尋找」功能中的「辨識找到的物品」確認撿到佩掛AirTag的物品相關資訊

另一個設計，則可讓持有iPhone的使用者自動識別身邊是否有可疑的AirTag，例如並非與自己帳號連結的AirTag一直跟著自己改變移動位置，此時系統就會判斷使用者可能被跟蹤，並且主動發出警告提示，讓使用者知曉可能被跟蹤。

不過，若使用者本身使用的是Android手機，是否就有可能會被人透過AirTag追蹤？目前確實有可能會有這樣的隱憂，但目前蘋果顯然也開始著手打造對應Android手機的App，讓使用Android手機的使用者能以此進行「反偵測」。

AirTag是否好用？

相比第三方業者打造的定位配件，蘋果自行打造的AirTag自然會有更好的相容使用特性，加上幾乎無腦操作的配對方式，以及與「尋找」功能整合，讓使用者更方便定位尋找物品，同時電力續航使用時間幾乎可達1年的情況下，自然會比其他定位配件更方便使用。

不過，除了定位應用模式，蘋果並未像三星額外將Galaxy SmartTag與Galaxy SmartTag+納入物聯網應用，讓AirTag少了一點應用發展空間，但或許未來有可能會透過軟體更新方式增加，但現階段看起來會是一個小小缺憾。

▲AirTag

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》