Razer Barracuda X無線遊戲耳機開箱 「4合1連接」讓不同裝置切換使用

Razer宣布推出新款Barracuda X無線遊戲耳機，標榜對應4合1連接使用特性，讓使用者能在PC、PlayStation 5、Nintendo Switch，以及Android手機等裝置使用，同時標榜僅有250公克重量，不僅能在跨平台、跨裝置用於遊戲或工作聆聽需求，更是一款能外出攜帶使用的無線耳機。

依照Razer說明，過去不少品牌打造遊戲耳機，多半會採用充滿電競風格設計，其中不外乎絕對不低調的外觀，以及多彩RGB燈光設計，因此僅能讓使用者在家或固定地點使用，但其實有不少玩家希望能將遊戲耳機帶出門使用，只是礙於電競耳機突兀外觀較難實現。

另一方面，在使用者同時擁有多樣可由玩遊戲裝置情況下，使用者難免需要使用多組耳機，或是在不同裝置上插拔使用同一組耳機，相對也造成不少麻煩。

因此，這次推出的新款Barracuda X無線遊戲耳機，便強調具備4合1連接使用特性，讓使用者能透過以2.4GHz頻段連接的USB-C接收器、3.5mm耳機線在PC，或是PlayStation、Nintendo Switch，以及Android手機等裝置切換使用。

▲Barracuda X無線遊戲耳機盒裝外觀

▲Barracuda X無線遊戲耳機與所有配件，包含USB-C接收器、可拆卸心型麥克風、USB-A to USB-C插孔充電線、USB-A to USB-C延長線，以及雙向3.5mm耳機線

其實也能對應蘋果等搭載USB-C連接埠裝置使用，不使用藍牙是為了更方便使用

而即便像是Mac、iPad等蘋果裝置，其實也能配合USB-C接收器連接使用，或是透過3.5mm耳機孔連接裝置也能對應連接，凸顯Barracuda X無線遊戲耳機使用彈性。

連接方式雖然並未包含藍牙，但可透過抗纏繞材質設計的3.5mm耳機線，或是透過USB-C接收器方式與裝置連接使用，原廠盒裝也提供兩種USB-C延長線配件 (同樣採抗纏繞材質設計)，方便在放置較遠或不容易安裝的裝置上延長USB-C接收器方便使用距離。

至於未採用藍牙連接的原因，Razer希望讓使用者能以更簡單方式在不同裝置上切換使用，無須透過重新配對方式用於其他裝置，僅需透過抽拔拆換方式即可快速跟不同裝置連接。

▲主要配合USB-C接收器以無線方式連接使用

▲提供三款連接線配件，分別可對應延長USB-C接收器連接距離，幫耳機充電，以及透過3.5mm耳機線連接使用模式

不僅遊戲可用，還可以帶出門當作一般耳機使用

外觀方面，Barracuda X無線遊戲耳機其實與先前推出的Opus系列有些相似，但兩者品定位鎖定不同用戶族群。雖然Barracuda X同樣主打可攜帶出門使用特性，不過主軸還是放在遊戲使用，同時並未對應藍牙連接功能，相比本身定位在日常娛樂使用為主的Opus系列，將鎖定不同使用族群。

▲Barracuda X無線遊戲耳機外型與先前推出的Opus系列相似，但仍有不少差異

雖然造型與Opus系列相似，但是Barracuda X並未像Opus系列採用皮革材質耳罩，而是沿用與BlackShark系列相同的透氣耳罩，搭配記憶海綿材質維持配戴時的支撐力，整體重量僅250公克，因此長時間配戴也不會有太大壓力，同時左右耳罩也加入轉動機構，方便使用者在未配戴使用時，將耳機直接配掛在頸間。

聲音部分則採用Razer TriForce 40mm驅動單體發聲，但未配置主動降噪及THX音效技術，收音部分同樣採用可拆卸的HyperClear心型麥克風，同時左側耳罩也搭載麥克風靜音鍵、音量旋鈕、電源開關，另外也具備3.5mm耳機線連接孔與USB-C充電孔，單次充電約可對應20小時連續使用時間。

▲左右耳罩內部搭載Razer TriForce 40mm驅動單體，並且採可左右轉動設計

▲採與BlackShark系列相同的FlowKnit織布耳罩設計，搭配記憶海綿材質支撐配戴

▲藉由織布材質降低長時間配戴時的悶熱感

▲頭帶則維持採用塑膠材質，確保使用堅固性與耐用性，同時也讓重量維持輕盈

▲所有控制介面均集中在左側耳罩，方便使用者快速調整音量，或是關閉麥克風，甚至暫時關閉耳機電源

▲對應清晰收音效果的心型麥克風，外部同樣以海綿覆蓋，藉此降低氣音等非必要內容造成收音干擾

▲安裝麥克風的狀態

實際體驗

以Barracuda X本身配置TriForce 40mm驅動單體情況來看，相比BlackShark系列採用TriForce 50mm驅動單體設計，主要是針對無線連接使用需求，對應各類遊戲基本上都能有充足的聲音輸出推力，配合透氣耳罩也能讓配戴時降低悶熱感，同時維持足夠支撐力道，同時可翻轉的左右耳罩設計，也相當方便在暫時不使用耳機情況下，更容易放在頸間讓耳朵休息。

▲搭配Nintendo Switch使用

而在Barracuda X設計中，自然是配合USB-C接收器以無線方式的使用模式最為方便，只需將USB-C接收器安裝在支援USB輸出音源的裝置即可使用，哪怕是Razer並未特別標註支援的Mac或iPad機種，或是搭載USB-C連接埠且支援聲音輸出的播放裝置原則上都可支援，但也有部分裝置可能會有設計相容問題，例如因為未對應Xbox Wireless設計，因此Barracuda X無法透過USB-C接收器轉接方式用在Xbox系列主機。

即便無法透過USB-C接收器使用，只要裝置端有3.5mm耳機孔，同樣也能支援使用Barracuda X，因此也讓此款耳機使用彈性變得更大。

▲只要可透過USB-C連結，同時裝置支援透過USB-C連接埠傳遞聲音即可使用

雖然未搭載藍牙連接方式多少有些麻煩，但若考量原本希望透過單組耳機即可快速在不同裝置間切換使用，顯然直接透過USB-C接受器，或是以有線連接會是更快方式，同時也不會像藍牙配對可能需要花費點時間，甚至可能會在使用過程出現聲音延滯，或是產生訊號干擾情況，甚至無法使用在不支援藍牙的裝置。

另外，基於產品設計與定位而未加入支援THX音效，但在Windows PC裝置可以透過安裝Razer 7.1聲道軟體，並且透過登錄產品申請功能啟用序號，如此及可以軟體模擬方式使用7.1聲道音場效果。

小結

針對這款無線遊戲耳機以Barracuda X為名的緣由，Razer方面說明是基於過往推出的Barracuda系列產品再次更新項目。至於是否比照在Opus鎖定高階定位之外，更額外針對入門使用需求推出精簡版本的Opus X的作法，在Barracuda X基礎上推出進階版本，現階段還無法確認。

▲Barracuda X無線遊戲耳機

以整體使用體驗來看，Barracuda X無線遊戲耳機解決使用者同時對應多台裝置使用需求，還加上可以帶出使用設計，雖然未採用藍牙連接設計讓部分裝置無法使用有點可惜，但是直接透過USB-C接收器，讓耳機能以無線方式連接使用，同時也避免透過藍牙連接會有需要重新配對，或是配對後仍可能受干擾的問題，讓使用者能更快在不同裝置上切換使用。

建議售價方面Barracuda X無線遊戲耳機將以99.99美元銷售。

Barracuda X與市場同價位耳機比較：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》