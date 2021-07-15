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開箱影片／千元小米手環6沒忘記血氧功能 續航力大贏Apple Watch

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」介紹在台剛上市的「小米手環6」，CP值相當高。（翻攝自阿康嚼舌根GOODSKANG YouTube）
YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」介紹在台剛上市的「小米手環6」，CP值相當高。（翻攝自阿康嚼舌根GOODSKANG YouTube）

「這價格沒有什麼好挑剔的啦！」YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」介紹在台剛上市的「小米手環6」，可以看手錶、更換錶面、運動、偵測心率、睡眠及血氧功能，只要1095元就能擁有，CP值真的超高！

「小米手環6」腕帶有8種顏色可挑選，也可在APP更換錶面。（翻攝自小米官網）
「小米手環6」腕帶有8種顏色可挑選，也可在APP更換錶面。（翻攝自小米官網）

阿康讚賞1.56吋AMOLED螢幕的小米手環6，電池續航力最長可達19天，而Apple Watch歷來最被垢病就是電池續航力，最新的Apple Watch 6只能撐1天半左右，比較之下便知分曉。此外，並具備5 ATM（相當於水下50公尺深度）的防水等級，可在游泳時使用，並提供游泳訓練模式，可說是誠意滿滿。阿康唯獨要挑剔的，可能是手環外型與錶面容易刮傷了。但只需1095元的小米手環，或許這些小小的缺點真的就可以輕輕帶過了。

「小米手環6」有睡眠偵測功能。（翻攝自小米官網）
「小米手環6」有睡眠偵測功能。（翻攝自小米官網）

小米手環6 高CP值壞掉不心疼

小米手環6。（翻攝自小米官網）
小米手環6。（翻攝自小米官網）

【尺寸】47.4 × 18.6 × 12.7 mm／12.8g

【螢幕】1.56吋AMOLED螢幕／螢幕解析度：152*486

【解析度／像素密度】326 PPI

【顏色】黑色腕帶（共有8色：象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠、藕荷粉）

【防水等級】5 ATM

【續航力】≥ 14天超長續航

【電池／充電】125 mAh／磁吸式充電，充電時間：≤ 2小時

【功能】30種運動模式、心率與睡眠監測、女性健康追蹤功能、簡訊／通話提醒、APP 訊息提醒、日曆、鬧鐘、時鐘、碼錶、計時器、音樂控制、尋找手機、手機解鎖（MIUI）、遙控拍照、天氣、設定活動目標等。

【定價】1095元

【官網】https://www.mi.com/tw/mi-smart-band-6/

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