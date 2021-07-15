開箱影片／千元小米手環6沒忘記血氧功能 續航力大贏Apple Watch

「這價格沒有什麼好挑剔的啦！」YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」介紹在台剛上市的「小米手環6」，可以看手錶、更換錶面、運動、偵測心率、睡眠及血氧功能，只要1095元就能擁有，CP值真的超高！

「小米手環6」腕帶有8種顏色可挑選，也可在APP更換錶面。（翻攝自小米官網）

阿康讚賞1.56吋AMOLED螢幕的小米手環6，電池續航力最長可達19天，而Apple Watch歷來最被垢病就是電池續航力，最新的Apple Watch 6只能撐1天半左右，比較之下便知分曉。此外，並具備5 ATM（相當於水下50公尺深度）的防水等級，可在游泳時使用，並提供游泳訓練模式，可說是誠意滿滿。阿康唯獨要挑剔的，可能是手環外型與錶面容易刮傷了。但只需1095元的小米手環，或許這些小小的缺點真的就可以輕輕帶過了。

「小米手環6」有睡眠偵測功能。（翻攝自小米官網）

小米手環6 高CP值壞掉不心疼