Xperia 1 III、Xperia 5 III公布售價、上市資訊 實機、保護殼等周邊動眼看

繼香港地區公布Xepria 1 III上市消息後，Sony Mobile今日 (7/8)也宣布年度旗艦手機Xperia 1 III在台灣市場上市資訊，同時也再次宣布將在7月9日晚間8點至9點30分舉辦Xperia 1 III索粉線上嘉年華活動。

提前公布Xperia 5 III上市資訊，讓消費者更容易選擇合手機款式

宣布上市資訊之餘，Sony Mobile也同步在台展示預計在9月正式推出的小尺寸旗艦手機Xperia 5 III外觀，分別推出黑色、綠色與粉色設計，除了採用較小的6吋及Full HD+解析度螢幕規格，使用體驗幾乎與Xperia 1 III相同，並且定位在「Compact」規格。

Xperia 1 III預計在台推出包含「消光黑」、「消光灰」、「消光紫」三款配色的12GB記憶體與256GB儲存容量版本，建議售價為新台幣36990元，而512GB儲存容量版本則僅提供「消光黑」、「消光紫」二款配色，建議售價則是新台幣39990元，並且僅在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony直營店、Sony台灣官方購物網站、PChome購物限量銷售。

兩種儲存容量版本的Xperia 1 III將在今年7月8日至2021年7月18日期間於Sony Mobile行動通訊專賣店及網路商店指定通路預購。

至於預計今年9月推出的Xperia 5 III，則分別推出「鏡黑」、「鏡粉」、「鏡綠」三款配色，建議售價則是新台幣29990元。而此次同步宣布Xperia 5 III在台上市資訊，更是希望在Xperia 1 III正式開放銷售前，讓消費者能更容易思考適合自己的手機產品。

另外，Sony Mobile也計畫推出Xperia 1 III早鳥預購活動，從自即日起至7月18日，在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 專賣店、特選通路神腦店中店，以及線上通路包含Sony線上旗艦店、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網、蝦皮購物等指定店家與通路購買，即可獲得Sony真無線運動降噪耳機 (WF-SP800N)及1000元配件購物金。

在7月19日至9月30日期間於Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 專賣店、特選通路神腦店中店，以及線上通路包含Sony線上旗艦店、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網、蝦皮購物等指定店家及通路購買，完成上網登錄後即可獲得Sony運動藍牙入耳式耳機 (WI-SP510)，在8月31日前更可額外獲得1500元配件購物金 (限定通路)。

Xperia 1 III：全新大師級手機

相較去年推出的Xperia 1 II，Sony Mobile今年宣布更新的旗艦手機Xperia 1 III (Mark III)同樣也是追求「速度」 (Speed)上的使用感受，因此在去年推出Xperia 1 II已經很快的基礎上，分別針對螢幕、相機與聲音體驗再次做了不少升級。

▲Xperia 1 III

Xperia 1 III同樣維持6.5吋、4K HDR的OLED螢幕，同樣對應CineAlta創作者專業模式，並且在出廠前即完成色差校正，此次則比照去年推出的Xperia 5 II加入120Hz畫面更新率，同時也對應240Hz Motion Blur的觸控反應表現，成為全球第一款採用支援120Hz畫面更新率、4K HDR OLED螢幕設計的手機。

背面主相機依然導入α相機技術，三組鏡頭均維持1200萬畫素設計，並且都加入Dual PD雙相位對焦功能、Exmor RS for mobile感光元件，另外也支援即時眼部對焦、針對特定被攝目標持續對焦，以及與蔡司合作的T*鍍膜技術，在長焦鏡頭更採用可切換70mm、105mm焦段設計，讓使用者能對應更長變焦拍攝距離。

▲Xperia 1 III

在錄影功能部分，則會在既有SteadyShot技術上，增加名為SteadyShot with FlawlessEye的演算法，藉此讓錄影畫面可以更為穩定。

相比去年推出的Xperia 1 II，由於此次採用處理器佔用空間縮減，因此讓手機內部可利用空間增加，使得Xperia 1 III在頂端擴音喇叭腔體容積增加，讓整體音量輸出增加40%，並且提高重低音表現，同時去年就加入的360 Reality Audio音效技術，目前也能直接透過手機內建擴音喇叭呈現 (但使用音樂服務也必須支援360 Reality Audio音效技術)。

▲Xperia 1 III

▲Xperia 1 III

▲Xperia 1 III

▲Xperia 1 III

▲Xperia 1 III拆解，強調以更大面積石墨烯材質機加強手機散熱

▲Xperia 1 III可透過連接線當作α相機外接顯示螢幕使用

▲Xperia 1 III加強360 Reality Audio音效應用

▲Xperia 1 III成為《決勝時刻Mobile – Garena》官方賽事指定使用手機

Xperia 5 III：合手的旗艦手機

維持過往Xperia 1、Xperia 5均為旗艦手機的設定，因此Xperia 5 III也採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，相機模組等多數設計也與Xperia 1 III相同。

▲Xperia 5 III

由於定位在「Compact」機種，因此Xperia 5 III一樣採用相對較小的6吋設計，並且維持採用Full HD+解析度，以及對應120Hz畫面更新率的OLED螢幕，前後也分別採用康寧Gorilla Glass Vitus與Gorilla Glass 6強化玻璃保護，而機身配色也相對採用較活潑設計，分別提供亮面材質設計的黑色、綠色與粉色，邊框也採圓弧設計，整體上與Xperia 1 III採霧面材質、平角邊框設計恰好相反。

而硬體規格方面，Xperia 5 III僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，而電池容量則維持4500mAh，一樣支援30W有線快充，但未加入無線充電功能，機身也維持搭載IP65/IP68規格防水防塵，以及3.5mm耳機孔設計，機身右側一樣搭載與螢幕辨識器整合的電源按鍵，以及可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，並且維持搭載獨立相機快門按鍵。

▲Xperia 5 III

相機方面，雖然維持與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作的T*鍍模技術，但是少了iTOF鏡頭，拍攝功能部分也少了即時眼部追蹤對焦，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異，視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格。

相比Xperia 1 III重量為186公克，Xperia 5 III重量降低為168公克，尺寸也相對較為輕巧。

▲Xperia 5 III

▲Xperia 5 III

▲Xperia 5 III

▲Xperia 5 III

▲Xperia 5 III

與Xperia 1 III外觀比較：

▲Xperia 1 III (左)與Xperia 5 III (右)外觀比較

▲Xperia 5 III採亮面背蓋與邊框設計，同時邊框更以圓弧曲線呈現

▲Xperia 5 III主相機模組雖然有些不同，但大致維持相同規格

Xperia 10 III：符合全方位使用體驗的中階手機

先前已經在台灣市場推出的Xperia 10 III，不僅是此定位機種第一款支援5G連網手機，更是Sony Mobile推出的第40款支援防水防塵設計的手機產品。

定位在中階市場需求，Xperia 10 III採用Qualcomm Snapdragon 690處理器，配置6GB記憶體及128GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，但僅支援18W有線快充，同樣未加入支援無線充電。

▲目前已經在台灣市場推出的Xperia 10 III

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》