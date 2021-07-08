開箱影片／Xperia 1 III霧面美翻 120Hz OLED螢幕搶攻頂級旗艦機

索粉快看！Sony Mobile公開今年的旗艦手機「Xperia 1 III」，由YouTube頻道「邦尼幫你」開箱實測，認為Xperia 1 III繼承了上代的設計，但在外觀上有著極大改變，像是背蓋從亮面改為霧面設計，不沾指紋、更加滑順好摸，整體質感更為提升。邦尼幫你推薦黑色及灰色機種。

Sony Xperia 1 III的6.5吋21:9 4K HDR的120Hz OLED螢幕，成為一大特色。（翻攝自「邦尼幫你」YouTube頻道）

Xperia 1 III霸氣配置6.5吋21:9 4K HDR的120Hz OLED螢幕，在顯色與明暗動態對比都是相當優異；相機配置3鏡頭，有4個焦段、1200萬畫素，並帶來有感的相機拍攝速度；機身配置仍保留3.5mm耳機接孔，並加入語音助理按鍵，可啟動Google語音助理，相當方便；標配IP65/IP68防水防塵。Sony Xperia 1 III於7月19日上市，即起預購，256GB與512GB版本分別售價為3萬6990元、3萬9990元。

Sony Xperia 1 III的120Hz OLED螢幕，與60Hz相比，畫面更加順暢。（翻攝自Sony官網）

Sony Xperia 1 III 2021超頂級旗艦機

Sony Xperia 1 III。（翻攝自Sony官網）

【顏色】

256G：消光黑、消光灰、消光紫

512G : 消光黑、消光紫

【作業系統／處理器】Android 11／高通S888八核心處理器

【螢幕】6.5吋，4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率

【相機】

主相機：3鏡頭與4組光學焦段，1200萬畫素（16mm、24mm、70mm及105mm）

前相機：800萬畫素

【SIM卡類型】雙Nano SIM

【防水】IP65／IP68防塵防水等級

【電池】4500mAh、支援30W PD快充、無線反向充電分享

【音效】3.5mm耳機孔、劇院及前置立體聲雙喇叭、杜比全景聲環繞音效、360度實景音效、360度空間模擬音效、高解析音樂、DSEE Ultimate數位音質還原技術

【尺寸／重量】165 x 71 x 8.2mm／186g

【其他】指紋辨識指紋辨識結合電源鍵

【定價】256GB：3萬6990元／512GB：3萬9990元

【網站】https://store.sony.com.tw/xperia/productdetail.aspx?id=140