開箱影片／Turtle Beach Stealth 600 Gen 2電競耳機 眼鏡仔戴了也舒服

戴眼鏡再戴上耳罩式耳機，總是會覺得有些「卡卡的」，YouTube頻道「數位宇宙」的陳五推薦兩款電競耳機Turtle Beach「Stealth 600 Gen 2」與「Recon 500」，兩款分別為無線及有線之設計，皆有「ProSpecs眼鏡減壓技術」，佩戴上更為舒適。

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2採用家族化的設計，該款採用2.4G的Dongle無線傳輸，延遲度低，最長可使用15小時。此外，該款將3D轉軸設在耳罩一半之位置，小幅度的微調可以貼合使用者的臉型；Recon 500為有線式，外觀打破原先設計，其中加大尺寸的耳罩，可以將耳朵包緊緊，聆聽上溫潤厚實。Stealth 600 Gen 2建議售價為4000元（優惠期間特價2990元）；Recon 500為3600元（優惠期間特價2490元）。

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 無線低延遲

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2。（翻攝自智選家官網） 【顏色】星際穿越、迷霧城堡 【頻率響應】20 Hz～20 kHz 【驅動單元】50mm 釹磁鐵驅動單元 【連線方式】USB無線連線 【電池容量／充電】900mAh／Type-C充電 【續航力】最高15小時 【適用裝置】Nintendo Switch、PS4、PS5、行動裝置、PC與Mac 【定價】4000元（優惠期間特價2990元） 【網站】https://lihi.witsper.com/YUXOk/universe

Turtle Beach Recon 500 有線聲歷其境