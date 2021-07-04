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開箱影片／Turtle Beach Stealth 600 Gen 2電競耳機 眼鏡仔戴了也舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
「數位宇宙」介紹Turtle Beach Stealth 600 Gen 2，使用時間最長為15小時。（翻攝自數位宇宙YouTube）
「數位宇宙」介紹Turtle Beach Stealth 600 Gen 2，使用時間最長為15小時。（翻攝自數位宇宙YouTube）

戴眼鏡再戴上耳罩式耳機，總是會覺得有些「卡卡的」，YouTube頻道「數位宇宙」的陳五推薦兩款電競耳機Turtle Beach「Stealth 600 Gen 2」與「Recon 500」，兩款分別為無線及有線之設計，皆有「ProSpecs眼鏡減壓技術」，佩戴上更為舒適。

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2採用家族化的設計，該款採用2.4G的Dongle無線傳輸，延遲度低，最長可使用15小時。此外，該款將3D轉軸設在耳罩一半之位置，小幅度的微調可以貼合使用者的臉型；Recon 500為有線式，外觀打破原先設計，其中加大尺寸的耳罩，可以將耳朵包緊緊，聆聽上溫潤厚實。Stealth 600 Gen 2建議售價為4000元（優惠期間特價2990元）；Recon 500為3600元（優惠期間特價2490元）。

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 無線低延遲

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2。（翻攝自智選家官網）
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2。（翻攝自智選家官網）

【顏色】星際穿越、迷霧城堡

【頻率響應】20 Hz～20 kHz

【驅動單元】50mm 釹磁鐵驅動單元

【連線方式】USB無線連線

【電池容量／充電】900mAh／Type-C充電

【續航力】最高15小時

【適用裝置】Nintendo Switch、PS4、PS5、行動裝置、PC與Mac

【定價】4000元（優惠期間特價2990元）

【網站】https://lihi.witsper.com/YUXOk/universe

Turtle Beach Recon 500 有線聲歷其境

Turtle Beach Recon 500。（翻攝自智選家官網）
Turtle Beach Recon 500。（翻攝自智選家官網）

【顏色】暗夜黎明、凜冬破曉

【連線方式】3.5mm連結孔

【驅動單元】60mm Eclipse™ 釹磁鐵雙驅動單元

【頻率響應】20 Hz - 20 kHz

【適用裝置】Nintendo Switch、Xbox One、PS4、PS5、行動裝置、PC與Mac

【定價】3600元（優惠期間特價2490元）

【網站】https://lihi.witsper.com/1zikV/universe

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