「快還要再快！」即將在台上市的Sony旗艦機Xperia 1 III開箱

日前確定將在7月8日於台灣市場推出Xperia 1 III，筆者提前取得實機進行體驗，感受此款快還要再快，並且經歷第三度改款設計的旗艦手機特色。

快還要再快的Xperia 1 III

相比過去推出的Xperia 1、Xperia 1 II，今年推出的Xperia 1 III依然將更新重點聚焦在螢幕、相機與聲音體驗。

▲此次取得台灣市售版Xperia 1 III為消光紫配色款式

螢幕

此次最大改變，則是在螢幕採用4K OLED HDR規格基礎上，額外加入120Hz畫面更新率與透過Motion Blur技術實現的240Hz觸控反應率，讓Xperia 1 III成為全球第一款採用支援120Hz畫面更新率、4K HDR OLED螢幕設計的手機。

螢幕依然維持20:9顯示比例，而先前可藉由有線連接α相機，讓手機可當作監控螢幕使用的設計，此次則增加以USB-C to USB-C連接線讓相機可直接與手機連接，藉此增加使用便利性，但目前僅先開放ZV-1機種使用，未來也會開放更多α相機系列機種使用。

▲Xperia 1 III成為全球第一款採用支援120Hz畫面更新率、4K HDR OLED螢幕設計的手機

▲Sony Mobile強調Xperia 1 III導入諸多BRAVIA電視技術，更採逐一校正出廠顏色顯示模式，讓畫面呈現色彩更為一致

相機

相機功能則是將原本預設相機App與Photo Pro App合併，讓使用者直接在新版Photo Pro App內切換，並且也在預設加入兩種長焦鏡頭使用焦段，透過可在70mm、105mm之間切換的潛望式望遠變焦鏡頭，方便使用者快速切換，概念上依然維持可讓使用有有「更換」鏡頭的使用體驗，至於iTOF鏡頭依然作為對焦輔助使用，並且可搭配主相機三組鏡頭使用。

▲背面搭載三組鏡頭，搭配iTOF鏡頭配置，而其中長焦鏡頭則採可切換70mm、105mm兩種焦段配置設計，因此形同可讓使用者可透過「四」組鏡頭進行拍攝

規格上，Xperia 1 III的視訊鏡頭依然維持採用800萬畫素設計，背面主相機則分別配置16mm焦段、f/2.2光圈、1/2.6吋感光元件的超廣角鏡頭，以及對應24mm焦段、f/1.7光圈、1/1.7吋感光元件、OIS光學防震的廣角鏡頭，而此次採用的潛望式望遠變焦鏡頭，則是採用70mm、105mm兩種焦段配置，其他焦段則以70mm焦段進行數位放大的設計，分別對應f/2.3、f/2.8光圈、1/2.9吋感光元件、OIS光學防震規格。

在高倍數位變焦過程中，系統會透過補差點與人工智慧校正方式，使數位放大後的影像可以維持邊緣銳利感覺，因此相較多數手機在高倍數位變焦後裁切拍攝影像會變糊、格放等情況，Xperia 1 III可藉由人工智慧實現超解析縮放效果 (亦可手動切換回原本數位變焦模式)。

▲Xperia 1 III一樣採窄邊框設計，同時維持採用800萬畫素視訊鏡頭

拍攝功能一樣對應每秒20張連拍，同時每秒取樣3張計算的話，最高可在每秒取樣達60張，藉此確保使用者隨手拍攝可順利捕捉所想留下畫面。而此次也透過iTOF鏡頭進行輔助對焦，透過點按螢幕上的被攝物體即可立即進行追焦，另外也配合Bionz for mobile影像技術提升低光環境拍攝亮度，並且進行雜訊去除處理，即便在昏暗光線環境也能順利拍攝清晰明亮影像。

Sony表示在新版Photo Pro App的Basic模式下，基本上就是對應原本的相機App使用模式，可以直接透過手機螢幕虛擬按鍵操作快門等功能，並且支援手機直向持握拍攝。而在Pro模式下的Auto選項，則會加入自動場景偵測功能，並且加入α相機自動拍攝功能設定，讓使用者能更容易拍攝最佳影像，但跟其他模式一樣僅支援手機橫向持握拍攝。

▲新版Photo Pro App整合原本相機App，並且可切換不同拍攝模式，但其中僅Basic模式可對應手機直向持握拍攝，在Pro模式僅能以橫向方式拍攝

另外，Sony Mobile說明此次Xperia 1 III增加的即時物件對焦，將可透過眼睛、臉部、顏色、花紋與距離等條件判斷，其中距離臉部較近時，會先以眼睛位置對焦，在稍遠距離則會自動切換至臉部對焦，當距離被攝對象更遠時，則會透過顏色、衣服花紋，以及距離遠近等條件進行最佳對焦位置設定，並且會在點對焦與更大範圍的框內對焦模式切換，即便被攝對象移出手機畫面，亦可在被攝對象再次回到畫面時快速恢復對焦狀態。

▲新版Photo Pro App整合既有相機App功能，並且可快速選擇此次增加兩組長焦段設計的長焦鏡頭

▲可透過左上角介面快速切換拍攝模式

▲新版Photo Pro App

▲透過回復拍攝設定，讓使用者能快速套用習慣使用的拍攝模式

實際拍攝：

另外，在Cinema Pro App錄影功能部分，則會在既有SteadyShot技術上，增加名為SteadyShot with FlawlessEye的演算法，藉此讓錄影畫面可以更為穩定。

▲在既有SteadyShot技術上，增加名為SteadyShot with FlawlessEye的演算法

實際拍攝：

聲音

聲音部分則保留3.5mm耳機孔使用模式，同樣支援DSEE Ultimate數位音訊放大技術與360 Reality Audio功能，另外更增加360 Spatial Sound 360空間模擬音效功能，讓聆聽MP3音樂檔案、使用Spotify等串流音樂服務也能透過一般耳機模擬空間音效，另外更可直接透過內建擴音喇叭呈現360 Reality Audio音場效果。

至於因為採用製程更小、整合5G連網晶片設計的Qualcomm Snapdragno 888處理器，因此也讓手機內部可騰出額外空間，藉此讓Xperia 1 III的擴音喇叭腔體容積增加，使得整體音量輸出可增加40%，同時也強化低音表現。

▲此次Xperia 1 III在聲音功能增加更多體驗

▲Xperia 1 III的擴音喇叭腔體容積增加，使得整體音量輸出可增加40%，同時也強化低音表現

更具質感機身設計與強化版無線充電設計

而機身則維持先前Xperia 1 II平角邊框、整合指紋辨識的電源按鍵，但機身背蓋改霧面玻璃材質，分別提供消光黑、消光灰、消光紫三款配色，因為採用霧面質感設計，實際呈現色調相對低調一些。至於機身右側也增加一組可快速呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，並且採按鍵高度與框體切齊的設計，避免使用過程誤觸。

硬體部分，則分別採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、12GB記憶體，而此次測試機種則搭載256GB儲存容量。

▲維持先前Xperia 1 II平角邊框、整合指紋辨識的電源按鍵，但機身背蓋改霧面玻璃材質，分別提供消光黑、消光灰、消光紫三款配色

▲機身右側增加一組可快速呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，並且採按鍵高度與框體切齊的設計，避免使用過程誤觸

▲一樣支援雙5G SIM卡使用，以及IP65/IP68等級防水防塵等設計

Xperia 1 III一樣支援快速連點螢幕邊顯示橫條即可呼叫的側面感應操作介面，以及可利用20:9上下切換不同使用App多視窗模式，作業系統則基於Android 11版本。

機身同樣對應IP65/IP68等級防水防塵，正面螢幕採用康寧Gorilla Glass Vitus作為保護，背面則採用Gorilla Glass 6強化玻璃披覆。電池容量則為4500mAh，支援基於USB PD規範的30W有線快充，可在30分鐘內充滿50%電量，同時手機也支援無線充電，此次更新增反向無線充電功能，並且可讓使用者自訂剩餘多少電量，以及充電多久之後停止反向充電功能。

▲Xperia 1 III搭載最高120fps畫面更新率、強化音訊與錄音降噪功能，另外也在無線充電功能加入電量共享功能，讓使用者能以反向充電方式幫其他同樣支援Qi無線充電功能的裝置補充電力

Xperia 1 III一樣支援雙SIM卡使用設計，第二組卡槽一樣可更換使用micro SD記憶卡擴充儲存容量，並且對應6GHz以下頻段的5G連網功能 (註)，Wi-Fi連接功能則支援Wi-Fi 6E規格。

註：部分地區上市版本額外支援毫米波連接功能，但台灣市場銷售版本僅支援6GHz以下頻段的5G連網功能。

▲Xperia 1 III具體規格

▲實際效能表現

強化遊戲體驗

此次針對手機遊戲使用體驗強化部分，主要包含採用支援120Hz畫面更新率的螢幕設計，並且可透過更高觸控反應率提升操作速度，而配合啟用遊戲增強器 (Game Enhancer)分別可啟動L-y Raiser背景增強顯示功能、可調整遊戲中各項聲音的等化器，以及加強麥克風收音效果，讓使用者在遊玩手機遊戲過程能有不少輔助便利性。

▲Xperia 1 III預設搭載新版遊戲增強器

▲遊戲增強器主要對應功能，錄影畫質可選擇720P或1080P、4K規格，以及最高可達120fps畫面更新率規格

其他設計功能，還包含延續先前機種採用的石墨烯材質散熱設計，以及可在遊戲過程直接透過有線形式對手機供電，但會暫停對電池充電，避免長時間充電影響手機電池使用壽命，同時也能降低充電過程讓手機產生熱能，藉此避免手機因熱度增加影響情況運作效能。

另外，在開啟遊戲增強器情況下，此次最高可對應120fps規格的畫面錄影功能，同時藉由持續將螢幕顯示畫面寫入記憶體暫存的30秒回放預錄 (Rewind Time record)設計，一旦使用者按下錄影按鍵，系統就會自動紀錄30秒前的螢幕畫面，並且將其他暫存畫面從記憶體暫存中移除，讓使用者能方便保留特定的手機遊戲遊玩畫面，例如破關的瞬間、連續擊倒多名敵人的當下。

市售版Xperia 1 III實際開箱

▲Xperia 1 III市售版本盒裝

▲盒裝側邊同樣標示Xperia 1 III字樣

▲台灣市售版Xperia 1 III內容物

▲30W快充設計的充電器

▲支援USB PD設計規格的30W快充

▲Xperia 1 III一樣藉由20:9顯示比例機身對應更好握感

▲此次取得Xperia 1 III消光紫配色採低調質感設計

Xperia 1 III索粉線上嘉年華活動「索粉搖滾包」動眼看

Sony Mobile日前確定將在7月8日公布Xperia 1 III上市資訊，同時也將在7月9日晚間8點至9點30分舉辦Xperia 1 III索粉線上嘉年華活動，同時也在日前開放粉絲透過Sony Mobile TW Line官方帳號完成「究極索粉挑戰賽」，即有機會獲得Xperia 1 III索粉線上嘉年華邀請函，以及限量好禮「索粉搖滾包」。

筆者也預先取得「索粉搖滾包」進行開箱，其中包含Xperia 1 III索粉線上嘉年華邀請函，以及Xperia漁夫帽與Xperia索粉應援扇。

▲「索粉搖滾包」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》