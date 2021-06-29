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開箱影片／realme Watch 2撞臉Apple Watch 超便宜血氧手錶1499元入手

聯合新聞網 / 綜合報導
「阿康嚼舌根GOODSKANG」介紹realme Watch 2 & 2 Pro，認為是非常超值的智慧型手錶（翻攝自「阿康嚼舌根GOODSKANG」YouTube）
「阿康嚼舌根GOODSKANG」介紹realme Watch 2 & 2 Pro，認為是非常超值的智慧型手錶（翻攝自「阿康嚼舌根GOODSKANG」YouTube）

避免「隱形缺氧」的憾事發生，不少智慧型手錶推出血氧偵測之功能，YouTuber「阿康嚼舌根GOODSKANG」推薦便宜又大碗的realme Watch 2 & 2 Pro，雖然外型與Apple Watch有些類似，但價格卻差了一大截，最低只要1499元起，就能擁有血氧偵測等功能的智慧型手錶。

realme Watch 2 & 2 Pro兩款都有血氧偵測功能。（翻攝自realme官網）
realme Watch 2 & 2 Pro兩款都有血氧偵測功能。（翻攝自realme官網）

阿康表示，realme Watch 2與2 Pro有基本健康監測功能，像是睡眠與運動，還有當今流行的血氧偵測，一應俱全，並提供90種以上運動模式選擇。他也提到，realme Watch 2 Pro有雙GPS系統，運動上的路線及軌跡都相當清楚，加上錶面的可視面積也比基本款的Watch 2大上許多，兩款僅相差1000元，直上realme Watch 2 Pro是最好選擇。realme Watch 2售價1499元、realme Watch 2 Pro為2499元。

realme Watch 2 & 2 Pro 兩款比一比

【外型】黑色／可拆式錶帶

【螢幕尺寸】Watch 2：1.4吋／2 Pro：1.75吋

【尺寸（含錶帶）】

Watch 2：257.6✖35.7✖12.2 mm

2 Pro：255.2✖38.9✖12.65mm

【重量】40g（含錶帶）

【錶帶】可拆式／寬度：22mm／可調整長度：150～215mm

【電池容量】Watch 2：315 mAh／2 Pro：390mAh

【續航時間】Watch 2：12天／2 Pro：14天（開啟24小時自動心率監測）

【耐水度】IP68防水防塵

【功能】健康監測（如血氧偵測等）、90種以上的運動模式、音樂控制、相機控制、尋找手機、時鐘顯示、天氣預報、日期顯示、佩戴感應、抬腕顯示、省電模式等

【支援】Bluetooth 5.0，iOS 11以上／Android 6.0以上

【售價】Watch 2：1499元／2 Pro：2499元

【網址】

Watch 2：https://www.realme.tw/SalePage/Index/697094

2 Pro：https://www.realme.com/tw/realme-watch-2-pro

realme Watch 2 & 2 Pro有IP68防水防塵。（翻攝自realme官網）
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