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開箱影片／Antec DARK CUBE機殼暗黑電競Fu 小鋼砲如變型金剛

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber「Linzin 阿哲」介紹Antec的「DARK CUBE」，屬於小型電腦機殼。（翻攝自YouTube「Linzin 阿哲」）
YouTuber「Linzin 阿哲」介紹Antec的「DARK CUBE」，屬於小型電腦機殼。（翻攝自YouTube「Linzin 阿哲」）

防疫期間乖乖待在家，乘機把家中桌機改造一下就變得超酷炫！YouTuber「Linzin 阿哲」介紹Antec的「DARK CUBE」，屬於小型電腦機殼，裡頭藏不少小巧思，像是前面板的音訊孔不像一般機殼會標示麥克風或耳機用，而是在插入後會自動偵測，相當方便。

Antec DARK CUBE前方面板可換成玻璃樣式（右）。（翻攝自Antec官網）
Antec DARK CUBE前方面板可換成玻璃樣式（右）。（翻攝自Antec官網）

Antec DARK CUBE機殼外觀走斜邊設計，頗具電競感，讓阿哲直呼很像變型金剛。前板有一整排的散熱網孔，也能換成玻璃樣式；上排的RGB按鈕，可讓機殼與風扇發出不同色彩，上方的玻璃面板，也能看見顯示卡裝置；後方有把手，採滑軌式方式可將內部裝置拉出來組裝零件，相當方便。Antec DARK CUBE建議售價6490元。

Antec DARK CUBE 小鋼砲藏巧思

Antec DARK CUBE。（翻攝自Antec官網）
Antec DARK CUBE。（翻攝自Antec官網）

【尺寸】512✖240✖406 mm

【材質】鋼、塑膠、鋁合金及玻璃

【重量】10.2kg（總重量12.8公斤）

【主機板相容性】Mini ITX及Micro ATX

【儲存空間】1 x 3.5”、1 x 2.5”

【PCIe擴充槽】4

【前 I/O連接埠】電源按鈕、LED控制按鈕、2✖USB3.0、USB 3.1 Type C、3.5mm

【風扇】前 2✖120mm／2✖140mm；後120mm

【灰塵過濾器】底部

【顯示卡長度】小於330mm

【CPU散熱器高度】小於 175mm

【電源供應器長度】小於220mm

【建議售價】6490元

【網址】https://www.antec.com/product/case/dark-cube

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