開箱影片／Antec DARK CUBE機殼暗黑電競Fu 小鋼砲如變型金剛

ROG 在今年的 CES 上發表的產品，我最有印象的就是這把「ROG CLAYMORE II」，因為它最大的特色就是數字鍵盤可以移動，你要放左邊、右邊都可以，或是可以把數字鍵盤的部分拆下來，把 100% 鍵盤變成 80%，超酷的啦！

2021-06-27 08:00