可分離式數字鍵盤ROG CLAYMORE II開箱！上班用全尺寸、下班變身80%給你更多空間打遊戲

這把鍵盤我有印象！之前在 ROG CES 的直播發表上有看到！

ROG 在今年的 CES 上發表的產品，我最有印象的就是這把「ROG CLAYMORE II」，因為它最大的特色就是數字鍵盤可以移動，你要放左邊、右邊都可以，或是可以把數字鍵盤的部分拆下來，把 100% 鍵盤變成 80%，超酷的啦！

整把鍵盤摸起來很精緻、紮實！

通常拿到新玩意都要好好的拿起來 360 度看一遍，從拆開包裝到拿出來的這段過程，我就感受到「ROG CLAYMORE II」在包裝、產品細節上是很細心且紮實的，第一眼的印象就好感度 up up。而鍵盤正面採用華碩一貫使用的髮絲紋設計，左上角有一個小小的敗家之眼 Logo，搭配自家研發的 ROG RX 光學機械青軸（這一款有紅軸跟青軸可選），翻過來反面有個巨大的敗家之眼 LOGO，有種騷包暗藏在內心深處之感 XDD

▼另外還有附一組磁吸式的腕靠

內附的配件還有無線接收器延長器、Type-C 對 Type-C 傳輸線，Type-C 轉 Type-A 轉接器

主鍵盤左右側邊及數字鍵盤的左右側邊都有保護殼，拆下即可把數字鍵盤安在左側或右側，安裝方式是由上往下滑入卡榫，但我覺得如果要把整組鍵盤拿起來，多多少少會覺得連接處有一點脆弱，建議大家在拿的時候要扶著連接處，不要單手抓著數字鍵盤，或讓數字鍵盤沒有支撐點

▼數字鍵盤安裝方式，由上往下滑入卡榫，不過我很好奇左撇子的人會把數字鍵盤裝在左邊用嗎～

有看過某些使用者的用法是 80%的鍵盤+額外的數字鍵盤，湊在一起變成 100%，工作時使用 100%，玩遊戲時就可以把數字鍵盤拿掉，騰出更大的空間給右手，兩隻手比較近也操作起來也比較舒服，ROG CLAYMORE II 的概念也是這樣！可以根據使用者的用途去變換，而且這樣一組看起來也比較有統一性～

數字鍵盤右上角有個音量調整滾輪，滾輪的手感也很好～不自覺得會想要一直去滾 XDD，下方有四個自定義按鍵，鍵程比較短、相較旁邊的青軸，是比較容易按到底的手感，預設可以用來控制音樂上一首、下一首、暫停、靜音等操作，你也可以使用搭配的軟體 Amoury Crate，去定義按鍵的功能

ROG CLAYMORE II 有兩種連接方式，一個是 Type-C 對 Type-C 的有線連接（左），另一個是 2.4 GHz的無線連接（右），鍵盤內建 4,000mAh 的電池，根據官方的說法，每次充飽電並在開啟鍵盤光的情況下，可以無線使用最高 43 小時，若不開鍵盤光則可續航達 144 小時

▼鍵盤前端有個 USB 孔，當你以有線方式連接鍵盤，這個 USB 孔可以拿來傳輸資料（Passthrough）但若你有用到這個孔時，充電會以正常速度進行，使用 Fn+F12 可以切換成「快速充電」但就無法繼續傳輸資料

不過我個人不太常用鍵盤上的 USB 孔，我覺得插拔比較不方便（？）這點看大家的使用習慣

鍵盤左上方這邊代表的是電量，綠燈代表電量大於 75%、藍燈代表電量介於 75%~25%之間、紅燈則代表低電量，若顯示綠色呼吸燈，則代表正在充電，紫色呼吸燈則代表正在快速充電，快速充電 30 分鐘可連續遊玩 18 小時，不中斷你打遊戲的興致！

ROG 家的 RX 青軸

ROG CLAYMORE II 有紅軸跟青軸兩種可選，在貝爾手上的是青軸！ROG 自家研發的 RX 青軸採用光學觸發，好處就是可以達到幾乎零延遲的觸發，且軸體內部採用 X 型穩定器，搭配中空方形桿跟四個角栓，在敲擊時可以保持穩定，消除按鍵擺動

我自己在使用上覺得它擁有青軸清脆的敲擊聲，打起來手感很好但又不用太耗力，敲起來的感覺不能說它是無段落設計，但不像一般青軸有咖咖兩段明顯的段落感，不過打起來超有快感（我個人蠻喜歡的），第一天在辦公室拿出來的時候，莫娜真的是狠狠的瞪了我一番，真心建議大家放在家裡使用就好

Amoury Crate 軟體

如果搭配 Amoury Crate 軟體，可以設定數字鍵盤的自定義按鍵，像是讓它啟動程式或是開網頁等等～不過沒有 Mac 的版本可以下載，如果你是 Mac 用戶就需要到 Windows 電腦上改好設定，再搭配 Mac 使用

還可以調整鍵盤的燈效！基本效果都蠻常見的，像我就超愛「觸發」，不管用什麼電競鍵盤都喜歡這個效果 XD，不過我覺得顏色最多只能一次設定兩種太少了，明明彩虹特效一次就可以有好幾種顏色，我喜歡每個按鍵按出來都是不一樣顏色～

▼另外還可以在上面看到電量的狀態

編輯私心話

其實從外包裝到外觀上能感覺到整把鍵盤是很有質感且做工紮實，而且手感真的很棒！很適合拿來打字、又不會太費力，但清脆的敲擊聲不適合放在人多的辦公室（要不然會被人討厭喔 XD）

可分離的數字鍵是一個很大的特色，對遊戲玩家來說應該很棒！工作時使用 100% 鍵盤，下班時拆開變成80% 鍵盤替滑鼠空出更大的空間、更好發揮。不過對於我來說，如果沒有打遊戲的需求，其實直上 100% 鍵盤會方便很多，所以這項特色倒不是我最喜歡這把鍵盤的理由，是我的話會比較傾向選 ROG 家其他 100%且是 RX 青軸的鍵盤！（價格可能還會更便宜）所以主要還是看各位使用者的用途啦！

不知道大家習慣用 100% 還是 80% 的鍵盤呢？歡迎在下方留言跟我分享啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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