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開箱影片／GARMIN VENU 2即時偵測血氧脈搏 聰明算出身體年齡

聯合新聞網 / 綜合報導
「GARMIN VENU 2」智慧手錶的「血氧脈搏」功能，可調整為整天或是睡眠時偵測。（好放HaveFun提供）
「GARMIN VENU 2」智慧手錶的「血氧脈搏」功能，可調整為整天或是睡眠時偵測。（好放HaveFun提供）

新冠肺炎持續許多本土疫情，「隱形缺氧」也釀成不少猝死案例，為防範遺憾之事再次發生，民眾除了可購買血氧機監測數值外，智慧手錶也是一個好選擇！YouTube頻道「好放HaveFun」介紹「GARMIN VENU 2」智慧手錶，其中「血氧脈搏」的追蹤模式，可調整為整天或是睡眠時偵測，選為「整天」可隨時觀測數值，不過容易耗電。

智慧手錶「GARMIN VENU 2」分為45mm及40mm尺寸，「身體年齡」及「健康快報」成為其手錶特色。（翻攝自GARMIN官網）
智慧手錶「GARMIN VENU 2」分為45mm及40mm尺寸，「身體年齡」及「健康快報」成為其手錶特色。（翻攝自GARMIN官網）

GARMIN VENU 2尺寸分為45與40mm，此次開箱45mm。「好放HaveFun」提到該手錶有「身體年齡」及「健康快報」功能，成為兩大特色，「身體年齡」依自身心率、BMI及身體狀況等，算出身體年紀；「健康快報」配合手機APP為2分鐘整的每秒數據監測，觀看血氧濃度、心率、壓力指數及呼吸速率，整理出完整圖表，整體使用起來相當滿意，唯獨可惜的地方是，操作仍有卡卡感，充電線為特規傳輸頭。GARMIN VENU 2建議售價為1萬3990元。

GARMIN VENU 2錶帶採快拆模式，可輕鬆替換錶帶。（翻攝自GARMIN官網）
GARMIN VENU 2錶帶採快拆模式，可輕鬆替換錶帶。（翻攝自GARMIN官網）

GARMIN VENU 2 健康好朋友

【螢幕尺寸】Venu 2：45mm／AMOLED

　　　　　　Venu 2S：40mm／AMOLED

【錶帶】Venu 2：22mm／Venu 2S：18mm

【顏色】Venu 2：花崗岩藍、石墨黑

　　　　Venu 2S：隕石灰、白沙香檳金、迷霧灰、純白玫瑰金

【重量】Venu 2：49.0公克／Venu 2S：38.2公克

【防水等級】游泳

【功能】腕式光學心率感測、久坐提示、週熱血時間、樓層統計、螢幕訓練指導、Body Battery身體能量指數、全天候壓力偵測、最大攝氧量／身體年齡、Pulse Ox 脈搏血氧感測、Body Battery身體能量指數、女性健康追蹤、水分補充追蹤、音樂儲存及播放等

【其他】Garmin Pay行動支付（信用卡／悠遊卡）

【充電】Venu 2：智慧模式／最多可達11天

　　　　Venu 2S：智慧模式／最多可達10天

【價格】1萬3990元

【網址】https://www.garmin.com.tw/minisite/vivo/venu-2/

「GARMIN VENU 2」智慧手錶。（翻攝自GARMIN官網）
「GARMIN VENU 2」智慧手錶。（翻攝自GARMIN官網）

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