CP值最高！5G零元機Redmi Note 10 5G開箱 6.5吋螢幕、6GB記憶體、5000mAh容量電池

繼日前在台推出親民價位設計的Redmi Note 10 Pro，小米再次宣布引進單機建議售價僅新台幣6999元的Redmi Note 10 5G，分別採用聯發科天璣700處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，並且搭配5000mAh容量電池，同時藉由6.5吋螢幕與5G連網功能，成為目前市場上同容量規格性價比最高的5G連網手機。

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延續過往Redmi品牌強調更高性價比表現，卻不會在使用體驗上大打折扣的特性，Redmi Note 10 5G在加入5G連網功能後，不僅滿足使用者對於大尺寸、更大顯示範圍的螢幕需求，內建5000mAh電池電力更可對應長達22小時影片觀看、16小時遊戲操作，或是可達178小時的音樂連續播放時間，搭配18W有線快充更可在更短時間內補充電力。

而透過5G連網功能更能滿足使用者流暢追劇、遊玩線上遊戲不延遲，以及作為臨時網路分享時可更快傳遞網路資料的使用需求。

▲透過6.5吋、窄邊框與開孔式螢幕提供更大影片觀看面積，讓隨手觀看體驗更好

▲雖然並非採用頂規處理器，但依然能流暢地執行《原神》等遊戲內容，並且可藉由5000mAh電池容量設計對應長時間使用需求

在疫情中透過5G連網功能拉近親友之間互動

而此次在台推出的Redmi Note 10 5G更將搭配門號以0元方案銷售，因此可作為使用者日常生活備用機，或是作為網路分享設備使用，另外亦可作為家中長輩或小孩的使用手機，方便用於追劇、聆聽音樂，甚至作為遊戲使用裝置。

▲採用接近20:9顯示比例的螢幕機身設計，恰好可讓單手持握操作，同時也能對應充足顯示面積

尤其在近期因為疫情必須長時間居家工作、上課，同時許多往來互動也必須透過線上進行，加上一般家庭用於上網的電腦數量不多等情況，透過手機上網顯然會是更直覺的選項，甚至可以用更低花費取得，並且讓家中年長者或年幼者都更容易使用視訊通話等互動。

同時，在疫情影響家人、朋友相聚情況下，透過視訊通話顯然會是更方便的互動模式，同時藉由5G網路傳輸更可讓視訊畫面、聲音都更加清晰，彷彿讓家人、朋友就在身邊一樣。

▲透過5G網路傳輸，讓線上視訊對話更加流暢，即便受到疫情影響也能透過線上互動拉近彼此距離

▲以聯發科天璣系列處理器整合的5G網路數據晶片搭配中華電信5G網路服務，在多組線路連接傳輸情況下，約可實現358Mbps下載速度及57.7Mbps上傳速度，在其他情況下也仍有315Mbps下載速度與27.6Mbps上傳速度，而切換成單一線路連接模式，依然有248Mbps下載與7.64Mbps上傳速度表現

硬體規格符合多數使用需求

雖然被定位成搭配電信資費方案的0元手機選項，同時也非採用高階硬體規格設計的Redmi Note 10 5G，實際上還是能夠滿足絕大多數的手機使用需求。

其中，Redmi Note 10 5G採用聯發科打造的天璣700處理器，本身符合台灣所有電信業者提供5G網路服務頻段，並且支援5G網路雙卡雙待，或是將第二卡槽留作micro SD記憶卡安裝使用，最高可支援512GB的容量擴充。而天璣700處理器更加入聯發科5G UltraSave省電技術，配合本身採台積電7nm製程技術打造，更可讓手機耗電進一步縮減。

▲搭載2組Cortex-A76 CPU與6組Cortex-A55 CPU，搭配Mali-G57 MC2 GPU組成的天璣700處理器，雖然不比頂規處理器效能表現，但也能支撐一般使用需求，並且能藉由台積電7nm製程與聯發科5G UltraSave省電技術增加電力續航使用時間

▲本身支援雙5G SIM卡使用模式，同時也能藉由基於Android 11的MIUI 12對應更直覺、方便的操作體驗

至於對應2400 x 1080解析度設計的6.5吋螢幕，不僅對應90Hz畫面更新率，讓遊戲或影片顯示畫面更為穩定，並且可讓操作介面維持平順顯示，本身採中央至頂開孔設計的窄邊框面板設計，則可能讓畫面以更大顯示範圍呈現，更不會因為採用6.5吋螢幕影響單手持握。

此外，採用5000mAh電池電量設計，更讓Redmi Note 10 5G可輕易對應全天使用需求，即便長時間觀看影片、遊玩遊戲，或是頻繁上網瀏覽內容，依然可維持一般日常使用的電力續航表現。即便需要充電時，亦可透過18W有線快充，在更短時間內補充電量。

▲支援90Hz畫面更新率與2400 x 1080解析度設計的6.5吋螢幕，採用中央頂端開孔設計，並且配合窄邊框設計讓顯示範圍放大

▲背面採雙側曲面設計，藉此增加握感，而背蓋則加入光澤質感設計，在不同角度下會隨著光線折射呈現不同暈光效果

其他部分，則包含保留3.5mm耳機孔，方便使用者使用傳統耳機聆聽音樂，或是進行視訊通話，而內建NFC功能則可模擬信用卡等金融卡片用於行動支付，或是快速讀取NFC標籤內容，並且可透過與電源鍵整合的指紋辨識器快速認證解鎖。

至於過去出現在小米手機的紅外線功能，此次依然在Redmi Note 10 5G保留使用，讓使用者能配合App模擬家中電器遙控器，藉此直接以手機控制家中電器，或是可透過安裝米家App控制小米生態鏈智慧連網裝置。

▲Redmi Note 10 5G同樣加入諸多MIUI 12便利操作功能，更保留紅外線模擬功能，並且加入18W有線快充

而相機部分則搭載4800萬畫素廣角鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，並未包含長焦或超廣角鏡頭則較為可惜，拍攝功能則加入包含音樂短片、夜景、慢動作與真實4800萬畫素等模式，視訊鏡頭則採800萬畫素規格，並且內建AI美顏效果。

▲搭載4800萬畫素廣角鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，其中廣角鏡頭一般情況下會以4組畫素合併方式拍攝，亦即以1200萬畫素解像力與更大進光量形式記錄影像，但使用者亦可手動選擇以真實4800萬畫素記錄

▲視訊鏡頭採800萬畫素規格，並且支援人工智慧美顏拍攝功能

靜態照片實際拍攝：

夜景拍攝模式差異：

15秒音樂短片：

小結

雖然Redmi Note 10 5G不比高階旗艦手機擁有高效能運算表現，以及更好的相機規格與更進階功能應用，但整體上卻能符合多數使用需求，以入門機而言提供了超乎水準的表現，而價格卻更加親民，機身則分別提供極光綠、夜暮藍、彩光銀、石墨灰四款具備柔和暈光設計外觀，並且能搭配電信資費以0元購機，讓使用者能更容易取得5G連網手機，以低門檻享有5G高速網路體驗。

▲Redmi Note 10 5G

實際開箱

▲Redmi Note 10 5G實際盒裝

▲開箱

▲內容物包含手機本體、透明保護殼、充電連接線與18W USB充電器

▲隨附的透明保護殼

▲裝上去十分剛好

▲完全貼和機身

▲底部連接埠也額外作了防護設計

▲Redmi Note 10 5G

▲頂端保留3.5mm耳機孔

▲背面Redmi標誌清楚印上支援5G網路字樣

▲Redmi Note 10 5G

參考連結：https://lihi1.cc/RqUKA

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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