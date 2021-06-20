開箱影片／Cleer GOAL 運動真無線藍牙耳機 防疫運動不怕卡東卡西
新冠肺炎疫情改變人類許多生活模式，三級警戒下外出須佩戴口罩，不少民眾也會加碼戴護目鏡多一層保護，只是如此一來，若想要運動跑步聽音樂，但又不增加太多耳朵負擔的情況下，該如何選擇呢？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴推薦「Cleer GOAL 運動真無線藍牙耳機」，屬於耳翼式耳機，耳翼部分看起來像是裙翼，只要在耳內「逆時針」旋轉，即可佩戴完成。
「Cleer GOAL 運動真無線藍牙耳機」調音上類似AirPods，但聲音更加細膩，戶外實測降噪效果也很難聽見高架橋及路邊車聲。此外，耳機重量6.6公克，約戴2小時後，耳骨才有耳機明顯的負擔感，藍牙編碼支援SBC、AAC、aptX，並有iPX4的防塵防水係數，單次使用最長可達6小時，非常適合運動時使用。Cleer GOAL 運動真無線藍牙耳機建議售價3680元，特價2399元。
Cleer GOAL 運動真無線藍牙耳機 佩戴更方便
【重量】單耳6.6g／充電盒64g
【藍牙規格】Bluetooth 5.0
【防護等級】IPX4
【音源編碼】SBC、AAC、aptX
【驅動單體】13.4mm
【使用時間】耳機長達6小時／充電盒長達14小時
【充電】2小時內，快速充電5分鐘，可播放1小時
【價格】3680元（特價2399元）
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