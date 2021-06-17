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開箱影片／戴上這款藍牙眼鏡 聽音樂兼防疫躍升時尚咖

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber賴瑞介紹「AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡」，側邊有類似小喇叭裝置能播放音樂，並有IPX4防潑水保護，適合戶外活動使用。（翻攝自我是賴瑞YouTube）
YouTuber賴瑞介紹「AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡」，側邊有類似小喇叭裝置能播放音樂，並有IPX4防潑水保護，適合戶外活動使用。（翻攝自我是賴瑞YouTube）

（註：拍攝期間為全台三級警戒之前）

不想長時間戴耳機，但又想聽音樂，或許這副眼鏡會是你最佳選擇！YouTuber「我是賴瑞」介紹美國專業音效品牌Ausounds的「AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡」，外型與一般太陽眼鏡無異，除了能抗紫外線，側邊還有類似小喇叭裝置可播放音樂，並有IPX4防潑水保護，適合戶外活動使用，也能成為在防疫期間兼當隔絕飛沫的好物品！

AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡，適合所有人的臉型，並支援語音通話，相當方便。（翻攝自igogosport網站）
AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡，適合所有人的臉型，並支援語音通話，相當方便。（翻攝自igogosport網站）

由葛萊美音樂人大力推薦的AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡，外型中規中矩，大鏡片適合所有人的臉型，眼鏡側邊有小喇叭可傳遞音樂，也能操作所有功能（如上下首歌、接聽及掛掉電話），並支援語音通話，相當方便。不過賴瑞覺得該款充電後的使用時間僅5小時，稍嫌可惜。AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡售價為4280元。

Ausounds AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡

Ausounds AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡。（翻攝自igogosport網站）
Ausounds AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡。（翻攝自igogosport網站）

【重量】49g

【藍牙規格】Bluetooth 5.0

【防護等級】IPX4

【音源編碼】SBC、AAC

【驅動單體】15mm

【使用時間】播放音樂5～6小時

【價格】4280元

【網址】https://store.igogosport.com/products/ausounds-au-lens

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