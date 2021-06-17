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開箱影片／戴上這款藍牙眼鏡 聽音樂兼防疫躍升時尚咖
（註：拍攝期間為全台三級警戒之前）
不想長時間戴耳機，但又想聽音樂，或許這副眼鏡會是你最佳選擇！YouTuber「我是賴瑞」介紹美國專業音效品牌Ausounds的「AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡」，外型與一般太陽眼鏡無異，除了能抗紫外線，側邊還有類似小喇叭裝置可播放音樂，並有IPX4防潑水保護，適合戶外活動使用，也能成為在防疫期間兼當隔絕飛沫的好物品！
由葛萊美音樂人大力推薦的AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡，外型中規中矩，大鏡片適合所有人的臉型，眼鏡側邊有小喇叭可傳遞音樂，也能操作所有功能（如上下首歌、接聽及掛掉電話），並支援語音通話，相當方便。不過賴瑞覺得該款充電後的使用時間僅5小時，稍嫌可惜。AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡售價為4280元。
Ausounds AU-Lens藍牙音樂智能眼鏡
【重量】49g
【藍牙規格】Bluetooth 5.0
【防護等級】IPX4
【音源編碼】SBC、AAC
【驅動單體】15mm
【使用時間】播放音樂5～6小時
【價格】4280元
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