開箱影片／戴上這款藍牙眼鏡 聽音樂兼防疫躍升時尚咖

我拜託各位，如果買了 AORUS FV43U 請別讓它貼牆，就讓它做滿設計的背面露出來吧～換一下角度就能看出它異材質的組裝搭配，而且它把變壓器設計藏在機身中，所以它的電源線就沒有那個超胖的變壓器啦！

2021-06-12 08:07