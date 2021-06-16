兩千有找！平價中最帥智慧錶「Haylou RS3」開箱 支援血氧偵測、獨立GPS

排進我心中前三名的平價穿戴！

HaylouSolar 去年在募資平台 flying 募資超過 3700 萬台幣，不少用戶、部落客都給出好評，甚至給出了 CP 值之王的美稱。今年 HaylouSolar 推出了新一代手錶「Haylou RS3」，還找了饒舌男神-瘦子擔任代言人，可說是相當吸睛。老實說 CP 值之王有點浮誇了，但它應該排得進我心中前三的平價智慧手錶。Haylou RS3 搭載血氧偵測、獨立 GPS，定價 1,990 元（預購價 1,590 元）超有競爭力

外觀潮帥不陽春

其實我原本對群眾募資相關的產品不太有信心，印象中蠻常會有瑕疵的，加上它又是 2,000 元有找，一開始其實不抱太大期待。但是打開盒子看到 Haylou RS3 本尊後，就懂為什麼會找瘦子來代言了，真的有夠帥！我本人超愛這種全黑、金屬的感覺，只要有黑武士感就加分（誤）

錶體為金屬材質，側邊有兩個錶冠，回饋感足夠。體積為 50.5 × 43.4 × 12.5 mm，擺在 44mm 的手錶旁邊看起來差不多大，手腕較細的人戴起來可能會覺得蠻大的，我自己是蠻喜歡大錶面，不過錶帶 22mm 我覺得稍微粗了點，且重量 45g，整體戴起來很有存在感，但不影響一般工作或運動

▼ Haylou RS3 有多種錶帶可選，替換為快拆設計

Haylou RS3 搭載 1.2 吋 AMOLED 螢幕，視覺感受比 1.2 吋還要大許多，可以容納較多資訊。解析度 390 x 390，螢幕顯色也很飽滿漂亮。Haylou RS3 有內建9 種錶盤，雖然選擇不多，但可以自己上傳圖片設計。另外，Haylou RS3 螢幕喚醒的方式有「抬腕喚醒」跟「按錶冠喚醒」，單純觸碰螢幕是無法喚醒的，我覺得不夠直覺

盒裝內容

Haylou RS3 隨盒會附充電線、說明書。充電線是圓盤設計，另一端是 USB A，吸附力很強，手錶充電時不怕被拉扯而中斷充電

配對方式

第一次使用，Haylou RS3 開機後會顯示 QR Code，手機掃描後就會跳轉到下載專屬 App「 Haylou Fun 」，其餘的步驟都照著手錶跟 App 上的指示操作，我大概 3 分鐘內就配對完成了

介面長這樣

Haylou RS3 的介面蠻簡約，這邊跟大家說一聲，我拿到的是國際版本所以是英文介面，到時候台灣上市後會支援繁體中文。首頁上滑會看到主選單，每次滑動會顯示三個工具，操作還算滑順，僅有些微掉幀

我覺得比較可惜的是上下錶冠的功能較少，而且指令無法透過設定更改，另外錶冠雖然可以轉動但卻沒有功能，我也覺得很可惜

▼上錶冠長按關機、按一下回上一頁；下錶冠長按為運動模式

重點功能：血氧監測、獨立 GPS

Haylou RS3 最吸引我的地方在於它有支援血氧偵測跟獨立的GPS，尤其現在疫情嚴峻，不少確診個案看起來表面無異樣，但都是檢查發現血氧濃度過低，還可能危及生命，這個狀況被稱為「快樂缺氧」。一般人體血氧濃度應該高於93%，一旦低於93% 就是異常，低於90% 則需要氧氣治療。莫娜問過醫生朋友，想測血氧一定要買血氧機嗎？他說血氧機當然是最精確的，但現在科技很發達，穿戴裝置測量血氧有一定的準確度，也是有參考價值的

我戴 Haylou RS3 的期間幾乎每天都會測我的血氧，都大概若在 95%~98%，是屬於正常範圍，在測量的時候就跟其他手錶/環一樣，需要在心平氣和、不做任何事情的狀態下測量

接著是我每次拿到新錶都會檢查有沒有的「獨立 GPS 」，對我來說就是外出跑步不需要戴手機也可以記錄軌跡跟跑步距離，我原本是想實測的，但是拿到手環的時候台北市已經進入三級，實在不適合出門跑步，之後疫情趨緩我會再補測試結果

其它一般功能

Haylou RS3 除了上述的重點功能，一般智慧手錶有支援的它也有，包含週報告、心率檢測、多種運動模式、游泳模式、呼吸訓練、運動記錄、天氣、睡眠、通知、音樂調整它都有。我挑了幾個我比較常用的功能，來跟大家分享使用體驗，首先是音樂控制，可以透過 Haylou RS3 上調整手機播放中的音樂音量，或者是切換上下一首，可惜的是曲目名稱不會顯示在錶上

再來是訊息通知，我發現蠻多人需要智慧手錶、手環，都是希望可以在不拿出手機的情況下，能夠透過穿戴裝置閱讀訊息甚至是回覆。Haylou RS3 的訊息通知是會顯示文字內容的，但無法直接用手錶回覆。我們比較常用的 Messenger、訊息、Instagram 通知都會顯示內容，但很弔詭的是 LINE 無法顯示內容（?）這是我最常用的說 XD

▼另外也可以從 App 上自行選擇那些應用程式要開啟通知提醒

續航 15 天

Haylou RS3 內建了一顆 340mAh 的電池，官方表示在不開啟 24 小時心率監測的情形下，最長的續行可達 15 天，我自己測試的結果是 10 天降到剩 33% 電量，這時我就會忍不住拿去充電了 XD 如果是有開啟 24 小時心率監測的話，大概一周就需要充一次電

編輯使用心得

本篇非業配，可以安心食用（?）總結一下這三周我配戴 Haylou RS3 的心得，我覺得它的優點包含好看的設計，質感大於實際價格，還有功能相當齊全，尤其是有血氧監測跟獨立 GPS，兩者兼具的平價手環還真的沒幾款

我比較不習慣的是它的操作，不太直覺 XD 錶冠若可以自行定義功能會更好。雖然有些小地方比較不人性化，但整體而言我蠻喜歡它的，以 CP 值來說我覺得它 2,000 元有找算很超值。不過提醒大家，還是要自行確認方案與出貨時間喔

我也整理了 Haylou RS3 與近期比較熱門的平價手環「小米手環 6」，還有價位接近的「小米手錶超值版」之規格比較圖，結果有那麼一點殘忍呢（微笑），希望可以給大家在挑選上的幫助啦～莫娜穿戴裝置研究室下次見 88

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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