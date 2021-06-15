蘋果防丟神器AirTag開箱實測！安裝設定、換電池超簡單上手 常見問題一次看

先前 iFixit 拆解 AirTag 成功鑽孔表示結構非常緊密，卻能設法加入了超寬頻（UWB）功能，比起其他競品更為輕巧讓人驚艷，編輯開箱實測 AirTag 給你看！

果粉們敲碗的的 AirTag 終於四月正式在發表上登場，也在五月底在台灣開賣，六月正式出貨，相信不少果粉都已經收到。

先前 iFixit 拆解 AirTag 並成功鑽孔表示結構非常緊密，卻能設法加入了超寬頻（UWB）功能，比起其他競品更為輕巧讓人驚艷，應該也有不少讀者躍躍欲試蘋果全新的 AirTag，就讓我們一起來開箱順便學會 AirTag 該怎麼用！

Photo Credit：INSIDE Anny

外盒包裝

AirTag 單顆售價為台幣 999 元，四件裝為台幣 3,990 元，不少人會直接選擇四入包裝，掛在不同的個人物品，外盒很簡單輕薄，還未拆封就可以知道 AirTag 多麽輕巧，只有 11 公克，拆開來後四枚追蹤器整齊排列在卡紙上。

非常輕巧的包裝。Photo Credit：INSIDE Anny

一盒四個包裝在卡紙上能輕鬆取下。Photo Credit：INSIDE Anny

白話文來說 AirTag 就是具備感應尋找功能的藍牙追蹤器，透過藍牙定位結合蘋果 iOS 系統的「尋找」APP，就能依照箭頭指示輕鬆找到物品，AirTag 內建揚聲器，且在找尋過程會發出聲音提示，找物品更容易，AirTag 也支援 IP67 防水功能。

實際放在編輯的 iPhone SE 二代旁邊的比例長這樣：

AirTag 直徑 31.9 公釐非常迷你。Photo Credit：INSIDE Anny

過去大家都知道蘋果硬體產品的初始設定，直覺和人性化，當然在這次的防丟神器也是，輕拉卸除電池絕緣片，然後將 AirTag 靠近你的 iPhone 並輕點「連接」， iPhone 就會引導進行設定，可以在「尋找」App 中的「物品」標籤頁追蹤你的 AirTag。

AirTag 怎麼設定安裝使用？教你快速上手

首先確認你的設備是在 iOS 14.5 以上版本，就可以使用 iPhone 將 AirTag 與 Apple ID 註冊，將 AirTag 裝到你的日常物品像是鑰匙圈或背包上時，可以在物品遺失或放錯位置時使用「尋找」App 中的「物品」標籤頁來定位。當然，也可以將支援的第三方產品加入「物品」標籤頁。

從包裝拿出 AirTag 後撕開塑膠膜拉開，讓電池接觸通電，接著在 iPhone 上前往主畫面就會出現「連線」。

拆下薄膜。Photo Credit：INSIDE Anny

iPhone 主畫面連線：

配對手機連線。Photo Credit：INSIDE Anny

從列表中選擇名稱，或選擇「自訂名稱」來輸入名稱以及選取表情符號，然後點一下「繼續」，接著將物品與您的 Apple ID 註冊，然後點選「完成」就可以囉！

幫 AirTag 命名：

設定 AirTag 名稱。Photo Credit：INSIDE Anny

加入物品的表情符號：

幫自己的 AirTag 標是一個符號。Photo Credit：INSIDE Anny

當然，也可以從「尋找」App 註冊 AirTag。點選「物品」，捲動至「物品」列表底部，點一下「加入新的物品」，然後點一下「加入 AirTag」就可以，如果物品已與其他人的 Apple ID 註冊，需要先移除該物品，才能再加入。

接著可以在尋找進行實測聲響、開啟通知、遺失模式設定，非常簡單就能完成設定：

簡單直覺的操作介面完成設定。Photo Credit：INSIDE Anny

得利於 UWB 超寬帶技術，蘋果的 AirTag 精準定位最近可以偵測到 0.1m 的距離，如果被物品遮蔽，只要點選喇叭按鈕就可以讓追蹤器發出聲音順利找到。

AirTag 精準定位最近可以偵測到 0.1m 的距離。Photo Credit：INSIDE Anny

開啟通知後如果附近有蘋果裝置掃瞄到遺失的 AirTag，就會發送通知給失主。

再近再遠都可以找到？背後技術原理拆解

看到藍牙追蹤器，大家可能會想到距離限制的問題，不過在AirTag 上並不會受到距離限制，透過低功耗的藍牙連接完成配對後，十公尺內的距離能夠直接利用藍牙或 U1 晶片的UWB 透過「精準定位」找回來，iPhone 會將這些數據與來⾃相機、 ARKit、加速度計和陀螺儀的輸入資料融合在⼀起，幫用戶提供視覺、觸覺和聽 覺回饋，直接找到遺失的物品。

超過十公尺範圍的就可以靠廣大的果粉們幫助，利用全球十億台蘋果裝置的「尋找網路」幫你找出來，這些裝置可將你的 AirTag 位置傳送到 iCloud，然後打開「尋找」App 就能在地圖上看到遺失物。

至於隱私保護，蘋果也說明只有用戶⾃⼰才能看到自己的 AirTag 在哪，且你的位置資訊和記錄絕不會儲存在 AirTag 上，⽽「尋找網路」中回傳你 AirTag 位置資訊的裝置也會呈現匿名狀態，位置資訊在尋找過程中都被加密保護。不論是誰，就連 Apple 也無法知道你 AirTag 位置或辨識身份。

如何電池更換

CR2032 鈕扣電池，不過這顆小小的追蹤器要如何拆卸呢？其實一點都不費力，也不需要用到任何工具，編輯實測將 AirTag 放在手掌上，另一隻手覆蓋上去，白色朝上並逆時鐘旋轉就可以順利拆開，千萬不要直接拔 Logo 的金屬部分，是拆不下來的！

如果要裝回去的話一樣方式，先對準卡榫處，手掌覆蓋旋轉就能裝回去囉！

放在手掌上覆蓋旋轉輕鬆拆卸：

平放在手掌心另一隻手覆蓋上並旋轉。

AirTag 使用 CR2032 鈕扣電池：

拆卸後的 AirTag。Photo Credit：INSIDE Anny

暗地被追蹤？蘋果防範設計

其實在 AirTag 推出時就引發用戶不少瘋狂的想像，也擔心其隱私安全問題，比如偷偷放到他人的身上追蹤某人的行蹤，蘋果也說 AirTag 的設計是在追蹤物品而非人類，你的 iOS 裝置可偵測到非主人所屬的 AirTag，如果跟著一段時間時就會收到通知，用戶可以在不明的 AirTag 上播放聲音把它找出來，接著在把電池卸除就能停用。

Photo Credit：Apple

送禮新選擇 支援機型一次看：

AirTag 可支援 iOS 14.5、iPhone SE、iPhone 6s 以上機型、iPod touch (第 7 代)，或搭載 iPadOS 14.5 或以上版本的 iPad Pro、iPad (第 5 代或後續機型)、iPad Air 2 或後續機型，或 iPad mini 4 或後續機型。

當然也搭配追蹤器推出一系列的扣環與吊牌配件，謝謝蘋果推出的酷東西，未來在送禮又多了一個新選擇了，金魚腦或常常丟三落四的朋友們，不妨試用看看吧！

AirTag 一系列的扣環與吊牌配件。Photo Credit：INSIDE Anny

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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