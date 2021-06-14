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價差7500元該選哪款？三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計比較一次看

聯合新聞網 / 電獺少女

對 iPad 鍵盤有興趣的獺友們這邊請進

蘋果今年在春季發表會上推出搭載 M1 晶片的 iPad Pro，有獺友已經入手了嗎？或是你早就已經擁有一塊 iPad 了呢？不曉得身邊有 iPad 的大家，都有搭配鍵盤來使用嗎？或是你最近也在觀望要購入鍵盤來用用呢？這次幫大家挑選了三款具有觸控板的 iPad 鍵盤，包含蘋果的巧控鍵盤羅技的 Folio Touch 鍵盤和 VAP 藍牙鍵盤，並搭配 iPad Air 第四代來使用，讓大家看看這三款鍵盤在價格、外觀設計、保護程度等各方面的差別

＊ 價格 ＊

首先是價格方面，蘋果官方推出給 11 吋 iPad Pro 或 iPad Air 使用的巧控鍵盤要價新台幣 9,490 元，我覺得已經算偏高單價了，適用於 12.9 吋 iPad Pro 巧控鍵盤價格則為 10,990 元；羅技 Folio Touch 鍵盤的價格為新台幣 5,390 元，價錢幾乎是巧控鍵盤的一半；而 VAP 藍牙鍵盤的價格相對來說甜很多，只要 1,990 元，不過老話一句，一分錢一分貨，接下來就說說，這三款鍵盤在連接方式、外觀設計、保護程度等其他方面到底差在哪

＊ 連接方式 ＊

巧控鍵盤和羅技 Folio Touch 在連接上，都是使用機背上的 Smart Connector 來連動，在鍵盤裝好的瞬間，就會完成連接，連接時就會直接幫鍵盤充電，不用再額外接線

▼ 巧控鍵盤和羅技 Folio Touch 比較不一樣的地方是，它本身就有一個充電連接孔，可以透過這個充電孔幫 iPad 充電，另外一個多出來的孔位就能做其他的用途

而 VAP 藍牙鍵盤則是使用藍牙來連接，成功連接後，鍵盤右下方會亮起藍燈，就能開始使用了。在使用鍵盤前記得要先把側邊的開機鍵打開，另外也需要額外再接線充電

＊ 外觀設計 ＊

接下來讓我們看看外觀，巧控鍵盤採用磨砂材質，摸起來很舒服看起來質感也很好，不過缺點就是容易刮傷跟沾指紋。羅技 Folio Touch 鍵盤則是織物飾面，相對來說比較抗髒抗撞，放在包包裡也不用擔心會把外殼刮傷的問題，而 VAP 藍牙鍵盤則是採用合成皮的材質，看起來雖然有點老派但也蠻有商務感的

＊ 保護程度 ＊

只要將 iPad 吸上蘋果的巧控鍵盤，就直接裝好鍵盤了，在安裝的過程中是最快速也是最直覺的，不過當巧控鍵盤闔起來後，iPad 的頂部和底部，以及右側放置 Apple Pencil 的地方都算是赤裸露在外面的，在攜帶時可能就會遇到 Apple Pencil 不小心噴出的狀況

而羅技的 Folio Touch 鍵盤在三款鍵盤保護性最全面的，在周圍都有一圈保護殼，讓按鍵機身上下左右都能完整被包覆，而打開鍵盤後，（我自己）是需要花一點力氣才能扣進去，雖然沒有巧控鍵盤來得直覺，不過裝好後會莫名多一份安心的感覺哈哈

在設計上，Folio Touch 還有一個貼心的地方能讓我們進一步收納 Apple Pencil，這樣一來，就不怕 Apple Pencil 會意外失蹤了（畢竟一支 Apple Pencil 也要 4,190 元不便宜啊）

VAP 藍牙鍵盤蓋上後，也可以很穩固的把 Apple Pencil 收納起來，不過它的周圍沒有其他保護，再加上合成皮的材質偏軟，如果不慎摔到的話，還是有一定的機率會造成損傷，一樣附上裝上後的樣子給各位參考參考

＊ 鍵盤翻轉角度 ＊

巧控鍵盤採用 1mm 的剪刀式鍵盤，我們家 Linzy 用下來覺得它打起來回饋感很足夠，觸控板的操作體驗上也比其他兩款鍵盤優秀很多，不過它是三款當中，翻轉的角度最有限的，只能讓你的 iPad 在半空中微微的調整角度，無法 180 度翻轉，如果要做筆記或繪圖，直接把 iPad 從鍵盤上拿下來會方便很多

羅技的 Folio Touch 鍵盤和 VAP 藍牙鍵盤可調整的角度就多很多，不但可以攤平，也可以直接把鍵盤往後翻。但只有 Folio Touch 在偵測到鍵盤往後翻後，會自動開啟關閉鍵盤的功能避免誤觸，VAP 藍牙鍵盤則沒有這項功能

換個角度，給大家看看三款鍵盤立起來後，擺放的角度的大概模樣

以上就是三款 iPad 鍵盤在價格、連接方式、外觀設計、保護程度，還有可翻轉角度的比較，這邊也一起附上表格，希望能給正在觀望考慮要入手 iPad 鍵盤的人有更明確的方向啦

如果你單純會用 iPad 來處理文書作業，又剛好是個信仰滿滿（荷包夠厚）的果粉，那麼或許能考慮巧控鍵盤；不過如果平常你有直立閱讀的習慣，喜歡調整幅度大一點，而且蠻在意外殼的保護效果的話，那麼羅技 Folio Touch 鍵盤或許會是個不錯的選擇；而如果今天你的預算真的有限的話，VAP 藍牙鍵盤其實也足以應付基本的文書處理，和上課時做筆記的使用情境。想知道關於這三款鍵盤更詳盡的體驗心得，就再請大家移駕至 YouTube 看看 Linzy 拍的影片，不想再往上滑一次可以直接點這邊

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad Air 巧控鍵盤 Apple 羅技 藍牙 iPad Pro 開箱

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