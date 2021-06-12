他把AirTag戴狗狗身上！2個小時後結局悲劇上演 網友看完笑翻

蘋果AirTag追蹤器終於在今年推出，小巧圓形設計，搭配「尋找」功能，讓使用者再也不怕找不到重要物品，近來有網友拿來測試，戴在狗狗身上防止牠走丟，沒想到結局讓網友「笑翻」。

網友在PTT iOS板以「AirTag用在寵物身上心得分享」發文，他表示每天都會和自己的狗狗見面，不會有兩天以上未接觸的問題，但怕有個萬一，於是買了一個AirTag，防止狗狗意外走丟，收到後就興高采烈幫牠戴上。

接著開地圖後顯示「黑皮在您身旁」，原po開心終於有個保險了，沒想到過了兩個小時後，發現地板怎麼有磁鐵，這才發現AirTags保護套已經被咬爛，AirTag本體也被咬的凹凹洞洞滿是傷痕，原po也笑說「我的心得是，與其擔心其他問題，先擔心你家狗的破壞力如何，貓咪或許比較適合AirTag」。

沒想到兩個小時後，AirTags保護套已經被咬爛，本體也被咬的凹凹洞洞滿是傷痕。 圖／PTT

此文馬上吸引網友熱議，「有笑有推」、「沒想到是這個結局」、「往好處想他沒吞下去」、「我家應該會咬爛」、「一臉就是，這個不能吃嗎？」也有人建議「這種東西可能要配掛在貓咪跟狗狗看不到的地方，要不然一定會伸手去玩XD」、「不要讓他垂下來，掛在後頸應該可以」。

在使用時只需要將AirTag靠近iPhone即可快速連接，能掛在重要物品上，之後透過尋找App就能隨時檢視物品位置，透過內建的揚聲器播放聲音，幫助快速辨識，也可以透過Siri來查詢。

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