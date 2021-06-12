你家的第二台大螢幕！技嘉AORUS FV43U開箱 4K UHD大畫面、144Hz電競規格

PS5 大家都買到了嗎？用這個發言來打招呼真的是很欠揍哈哈哈，沒辦法，畢竟現在還不是想買就能買到的時機，但為什麼會挑起這個話題？其實就是對於遊戲有追求的玩家，不管是 PC 玩家或主機玩家，如果想追求更上一層樓的遊戲體驗，通常都會從「螢幕」下手，這也是為什麼我們時不時會收到想看遊戲用螢幕比較的請求～阿，這個很難做耶…現在光放一台螢幕都快炸裂的小攝影棚，今天先看要 SOLO 上場的這台技嘉 AORUS FV43U 4K 43 吋大螢幕！

它送來辦公室的時候超大一盒，我大傻眼想說不是一台 43 吋螢幕嗎？盒裝很像 80 吋超氣派，不過裝起來意外的簡單、也沒想像中重，栓上支架之後一個女生可以靠自己搬上電視櫃沒問題，我可以，你也一定可以

先看外型

AORUS FV43U 的做工我近看很細緻有質感，到處是磨砂亮晶晶，而且徹底屬於美背款！

我拜託各位，如果買了 AORUS FV43U 請別讓它貼牆，就讓它做滿設計的背面露出來吧～換一下角度就能看出它異材質的組裝搭配，而且它把變壓器設計藏在機身中，所以它的電源線就沒有那個超胖的變壓器啦！

髮絲紋的設計很顯眼，也有開壁掛孔，其他連接埠孔位都悄悄藏在左側

孔位給得很齊全，USB 3.0 有兩個、耳機孔、DP 1.4、Type-C、USB upstream 都有，重點是兩個 HDMI 規格是 HDMI 2.1，代表支援 PS5 跟 XBOX X/S 系列啦～

正面中間有 AORUS 的大 LOGO

LOGO 的兩側則是喇叭，剛開始用的時候有驚訝它音效很爽快，FV43U 導入了高級音響系統的設計概念，提供一套純粹又強大的 SPACE AUDIO 音效系統，有四種音效模式可以切換

四種模式分別是 VS mode、FPS、Movie、Live Concert，切換時聽得出差異，不過我覺得大家也不一定需要完全配合這些模式使用，就像我們耳機調 EQ 一樣，你可能不會去管模式名稱是什麼，轉到順耳的就用～

我自己是覺得最一開始 Standard 就很有感，尤其是射擊遊戲的槍聲超清脆有力，下載完《Apex 英雄》開第一槍的時候整個人嚇到彈起來，然後默默去拿遙控器把聲音調小一點哈哈哈

外觀上還有一個我很喜歡的小地方，在它的左邊支架上有個謎樣文字

我盯著它 3 分鐘，然後跑去抓我們家懂日文的靜香導演來看

蜜柑：「我強烈懷疑這是日文」

靜香：「窩看看．．．窩．．．看不出來，可能是 AORUS 的字型變化？」

倆人討論很久，最後跑去敲技嘉訊息

技嘉：「喔喔那是我們設計的圖騰啦～」

厚唷～不早說，我們看超久啦，技嘉設計師很偏愛這台螢幕厚，才特地給它這個謎樣可愛的小圖騰，好，AORUS FV43U 的外觀大家看完了，那它的螢幕規格如何呢？

AORUS FV43U 螢幕規格

它是 43 吋 VA QLED UHD 4K 螢幕，解析度 3840 x 2160，有些廠牌的螢幕會太想表現 4K 清晰度，產生視覺上過度銳利的感覺，盯著螢幕時間太久有些人就容易視覺疲勞或頭暈，我自己在看 AORUS FV43U 的 4K 會覺得它剛剛好，螢幕上細節表現不會鋒利到失真，相對來講是耐看型的螢幕表現

另外它採用亮度表現優異的 QLED 面板，使用 Quantum Dots 量子點技術，讓色彩呈現比較鮮豔，量子點技術大家這兩年應該偶有所聞，是旗艦級螢幕會採用的技術，新技術所以價格也特別高級，只有我能摸它的螢幕！其他人只能摸支架～

另外電競玩家在意的螢幕更新率也是重點，給想挑螢幕，但還不了解的獺友比較有概念，簡單講什麼是螢幕更新率～更新率代表螢幕上每秒更新的張數頻率，比方說 60Hz 就代表每秒可刷新 60 張畫面；而這台 FV43U 螢幕更新率最高支援到 144Hz，也就代表每秒可刷新 144 張畫面，這是目前技術的資優生了！

不過 PS5 主機目前最高只支援到 120Hz 影像輸出，那螢幕的更新率就是顯示 120Hz 喔！

解析度跟更新率講完該講講顏色，色彩表現這件事其實很主觀，有個標準大家比較好評估，AORUS FV43U 經過 VESA Display HDR 1000 認證，所以色彩跟對比度表現上比較有保證；另外也採用自家黑平衡技術，讓暗部跟亮部的細節增加

是說～在我家，一台螢幕絕不會單純用來玩遊戲，也該當電視看才行哪，AORUS FV43U 配有遙控器，可以搭配電視盒或是電視棒產品使用

給大家看看撥放串流平台 4K 影片的表現，螢幕本身是 10-bit (8-bit +FRC)，支援 97% DCI-P3 還有 150% sRGB 超廣色域，這個規格也代表色彩上會有比較細緻的表現，看《獵魔士》這種黑的很黑、亮的很亮色域超廣的畫面非常有尊榮感～

小結

AORUS FV43U 是 43 吋的 4K 144Hz 電競螢幕，它本身取向很特殊，它的定位其實不是用來取代日常用的電腦螢幕，反而是對本來就有桌機並配有常規尺寸的螢幕的人，想要在玩遊戲、看電影時，一轉身，就有個更大的螢幕在等你！是非常簡單粗暴但超有效的視覺體驗大升級

在它的規格底下，無論解析度、更新率都能達到現代遊戲需求，甚至等 144Hz 變主流後它也能繼續陪你，再加上它的色彩與音效表現滿足追劇使用，來！價錢來！原價台幣 49,990 元，最近很多販售平台都有在做活動，感興趣的獺友多多留意優惠資訊哦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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