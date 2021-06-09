華碩最新旗艦Zenfone 8開箱／手感最好的口袋效能機！同場加映Zenfone 8 Flip熱門問題

小尺寸也有大大效能～華碩新旗艦 Zenfone 8 系列來囉！最近入手還有優惠，記得要把文章看完啦！

華碩最新一代旗艦機 Zenfone 8 系列正式登場啦！這次一共帶來了 Zenfone 8 和 Zenfone 8 Flip 兩款新品，前者為主打口袋型的旗艦效能手機、後者則是延續了前兩代經典的翻轉鏡頭設計，而效能的部分也一樣有所提升。今天宇恩主要開箱的主角會是 Zenfone 8，不過關於 Zenfone 8 Flip 大家好奇的幾個熱門問題也會一併幫獺友們做解答喔！

對 Zenfone 8 的第一印象

偷偷跟獺友們說，當 Zenfone 8 一抵達我們辦公室的時候全部人都在尖叫，畢竟是期待已久的華碩新一代旗艦機嘛～所以大家都爭先恐後搶著要看它！而所有人的回饋幾乎都是說「怎麼這麼小！」、「手感很讚欸」、「這個尺寸也太輕巧太可愛了吧」，那天大家大概就這樣輪流體驗了一個下午，真的不誇張XD手感是真的很好我很喜歡，即使我們女生手比較小也是單手就可以握持了

然後也想說一下，雖然說這次在 Zenfone 8 身上取消了翻轉鏡頭，變成常見的雙主鏡頭模組，還首度採用了挖孔螢幕設計，跟前兩代的 Zenfone 相比難免會覺得樸素了一點，但以上這些更動確實也讓前兩代消費者有在敲碗的一些功能得以補上，例如防水、耳機孔回歸還有高更新率等等，就我這段時間體驗下來 我覺得 Zenfone 8 仍然是一支非常有競爭力的旗艦手機！接下來就繼續往下看開箱實測吧！

一手掌握剛剛好的外型

首先看到外觀的部分，我們手上的是消光黑色，霧面機身幾乎不沾指紋，想要直接裸機使用也 OK～它另外還有簡約銀和輕巧白共三色，兩側按鍵位置都很剛好，而且用戶們心心念念的耳機孔也回歸囉！

這次 Zenfone 8 採用 5.9 吋三星 AMOLED 螢幕，並且是華碩旗下第一款採用挖孔螢幕設計的手機喔！對 Zen 粉們來說可能會有點新鮮，而我自己是已經看得滿習慣了啦～

螢幕更新率的部分最高有 120Hz，觸控採樣率也有 240Hz，最高亮度可達 1100nit，在陽光下使用也不用擔心看不到上頭資訊，同時也具備 DC 調光，在觀看上會更舒適，另外還有 Delta E < 1 的色彩精準度，可以確保螢幕上所顯示的顏色和肉眼所見是接近的，我自己目前體驗下來覺得螢幕顯色是滿飽和耐看的

再來講一下指紋解鎖的部分，大家還記得前兩代的 Zenfone 都是做實體的指紋辨識嗎～Zenfone 6 在背面、Zenfone 7 則是結合電源鍵做在側邊，而這代 Zenfone 8 終於用上了螢幕下指紋解鎖啦！而這也是第一款採用這項辨識技術的 Zenfone 手機喔～但我個人覺得辨識位置有一點高，剛開始會需要花一點時間熟悉一下，我現在已經很上手了，而且只要輕碰就能解鎖，非常快速

作為小尺寸手機 Zenfone 8 當然也有主打單手就能輕鬆操作！官方有提到其實Zenfone 8 的螢幕兩側寬度是有特別設計過的，有將左右兩側的範圍控制在 7cm 之內，讓大拇哥可以比較好碰到側邊。加上機身採用 3D 曲面設計，我覺得握感很好、也滿貼合手掌的，而且手機真的超級輕巧，只有 169g！自從 5G 手機開始大爆發成長後，真的是已經很久沒有拿到這麼輕的手機了啊～

軟體的部分也有設計單手模式，而且還可以讓使用者自訂高度超貼心的，像我自己是設定只要我在螢幕下半部滑動就可以輕鬆叫出各個工具列，對於小手人或是習慣單手用手機的人來說我覺得這個設計是必要且更友善的

重點規格＋實測

接著來看一下重點規格的部分，Zenfone 8 採用高通 S888 5G 處理器，我們手上這支是最高配置的版本，有 16GB 記憶體加 256GB 儲存空間，電池容量為 4000mAh，同時盒裝內也配備 30W 快充頭，並具備雙立體聲喇叭

也因為取消了翻轉鏡頭結構的關係，所以這代 Zenfone 8 也做到了 IP65 / 68 的防塵防水等級囉～大家在使用上就可以更加安心啦！

這邊我也有實測了 Zenfone 8 在 Geekbench 5 上的跑分，（左）高效能模式下單核是 1128、多核是 3480；（右）另一個動態模式則是單核 1010、多核 3334

遊戲的部分我也列出我玩《原神》還有《崩壞3rd》一小時的幀數及溫度數據給大家參考一下：

《原神》全程穩定 60 幀，最高溫度在動態效能下為 44.5 度；高效能模式下為 47 度

《崩壞3rd》一樣也是全程穩定 60 幀，動態效能下最高溫度為 37 度；高效能模式下為 40 度

老實說玩遊戲的溫度真的有點偏高，華碩官方是表示他們有針對散熱材質、還有導熱管等等的設計做優化，但因為手機本身尺寸做得比較小、空間很有限、加上採用中介層設計架構，所以散熱確實會是一大關卡，因此也有建議大家玩遊戲的時候開啟高效能模式才能將 S888 的效能完全釋放，而一般日常就用動態模式就可以囉！

續航及充電表現

剛剛有提到 Zenfone 8 配備 4000mAh 電池容量，其實以這麼小尺寸又輕巧的手機來說算是給的滿有誠意的，官方也有提到 Zenfone 8 在電池密度的設計上相較其他競品是更高的，因此才有辦法在有限體積下做出大電量電池

這邊也附上看影片及玩遊戲的實際掉電數據：

＊看影片＊（連接 Wi-Fi，手機螢幕亮度 60%、音量 50%）

看劇一小時掉電 6%

看劇兩小時掉電 14%

＊玩遊戲一小時＊

（動態模式）：原神掉 33%、崩壞3rd 掉 23%

（高效能模式）：原神掉 37%、崩壞3rd 掉 26%

充電的部分 Zenfone 8 隨盒附的充電配備支援 30W 快充，同時手機本身也支援 QC4.0 快充，實際從 0% 開始充半小時來到 61%，最後充滿花費的時間大概是 1 小時 20 分鐘

另外華碩近期推出的手機也都有內建電池保養系統，提供了多種充電模式讓使用者選擇，像是 10W、18W 這種和緩的慢速充電、或是依照作息時間設置排程充電、還有不想要手機時時充到 100% 也可以限制最高充電上限等等

Zenfone 8 拍照效果

最後來看一下拍攝表現吧！Zenfone 8 這次是採用雙主鏡頭配置，為 6400 萬畫素主鏡頭（Sony IMX686、支援 OIS、f/1.8 光圈、）和 1200 萬畫素超廣角/微距鏡頭（Sony IMX363、f/2.2光圈）。華碩有提到因為他們調查後發現長焦鏡頭對於用戶來說用的頻率非常少，加上主鏡頭畫素也越來越高，放大後用戶也能用截取的方式帶出細節，因此這次只保留標準鏡頭和廣角鏡頭

不囉索這邊就實際附上 Zenfone 8 各種情境下的拍攝效果囉（疫情期間不能到處拍照，還請大家多多見諒）

基本上我覺得 Zenfone 8 的拍攝表現算是中規中矩，色彩飽和度都跟肉眼所見差不多，在立體度和對比度上也挺有層次

超廣角模式下的顏色和主鏡頭相去不遠，雖然仔細看四邊有微微被拉長，但我覺得還算在可以接受的範圍內

再來人像模式的部分，不論是前鏡頭或主鏡頭都可以在拍攝前調整想要的景深程度，我個人覺得大概在 f/5.6 的光圈下拍攝出來的成像是最自然的～

夜拍的部分令我十分驚豔！這次在 Zenfone 8 上感光度提升了四倍，就算是隨手拍都可以拍出清晰明亮的照片，而且因為手機真的很輕的關係，手持四秒的等待時間根本小 case～

▼在我家陽台拍攝的這張我也挺驚艷，沒想到夜晚天空的層次還這麼明顯，而且有拍到星星喔大家有看到嗎～

▼然後拍攝這張的時候其實螢幕上看不到後方駕訓班的資訊，但顯示圖片時能夠顯現出來，重點還很清楚，我也覺得很厲害

▼另外超廣角模式也有支援夜拍

另外內建的拍攝模式也很多元實用，專業模式在拍照跟錄影都可以使用，可以自行調整對焦、快門、白平衡、ISO 值等等。錄影部分最高支援 8K 錄影，不過如果開啟防手震的話最高只支援 1080p 60fps 喔

還有一個我自己滿喜歡的就是自訂浮水印的功能，可以直接在設定這邊編輯你要呈現的字，也可以加表情符號，如果之後可以有更多不同字體可以選我覺得會更完整啦！

Zenfone 8 Flip 熱門 QA

OK Zenfone 8 的部分先告一段落！相信大家應該也很想知道另一款 ZenFone 8 Flip 這次到底做了哪些升級對吧？其實主要有三大升級：第一是採用最新高通 S888 處理器、第二是上一代的側邊指紋辨識變成了螢幕下指紋辨識、最後第三是鏡頭的翻轉次數提升到 30 萬次，翻轉角度也達到 0.5 度角更為細緻

＊有 120Hz 螢幕更新率嗎？＊

至於其他規格的話 Zenfone 8 flip 配備 6.67 吋窄邊框全螢幕，螢幕更新率是維持 90Hz，主要是考量到使用 Zenfone 8 Flip 的用戶，平常的使用情境應該也沒有太高更新率的需求，加上希望能和 Zenfone 8 做出區隔所以才維持 90Hz

＊有耳機孔嗎？＊

Zenfone 8 Flip 和上一代一樣是沒有耳機孔的喔！主要是因為翻轉鏡頭模組還有5000mAh 的電池本身就佔了很大的空間的關係，所以沒有額外空間了！

＊鏡頭規格和上一代有差異嗎？＊

鏡頭的規格和上一代也完全相同，不過這次有新增了一個「特寫錄影模式」，有點像是產品展示時網美手的概念XD它在螢幕中間會有一個方框，只要把想展示的物體放進來就會自動對焦在要 focus 的物體上，對於有產品拍攝或是直播需求的人來說就還滿便利的

Zenfone 8 Flip 共有流光銀和晶礦黑兩色，然後因為考量到價格帶的關係所以只有推出 8GB 記憶體加 128 或 256GB 儲存空間的版本，就沒有做到 16GB 記憶體囉！

小結

以上就是華碩今年帶來的兩款旗艦機 Zenfone 8 和 Zenfone 8 Flip！它們各自的定位其實非常明確，想要單手操控的高效能手機就是 Zenfone 8；想要用翻轉鏡頭體驗更多攝影樂趣的就是 Zenfone 8 Flip，我自己其實是覺得這兩支旗艦機鎖定的族群非常精準，價格的部分我認為也滿有競爭力的，Zenfone 8 售價為新台幣 18,990 元起，Zenfone 8 Flip 則是新台幣 20,990 元起，即日起至 6/15 全通路登陸就送 $3,000 郵政禮券，可以想成是 Zenfone 8 只要 NT$15,990 就能入手！另外還有加碼抽 100 台空氣清淨機唷！

這邊我們也幫獺友爭取到了購機福利，只要點進這邊在舊機序號輸入「aottergirls3000」，登錄後也能獲得 $3,000 郵政禮券，並且有七天鑑賞期服務喔！有興趣的獺友可以參考看看啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦