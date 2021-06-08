開箱影片／這整塊太粗了吧！Android 12介面玩給你看 致敬iOS 14？
日前Google官方公布Android 12相關細節，及Beta 版提供大眾使用。YouTube頻道「數位宇宙」搶鮮體驗Beta版，只不過主持人「陳五」使用後直呼「變得又大又粗」，原來不僅待機的「時間顯示」、設定的介面變大，連音量條真的也變得「粗到不可思議」，讓他趕緊澄清「我不是開到老人模式，是本來就這麼大」。
陳五使用後表示，Android 12重新設計底層系統，讓操作更為順暢。另外，下拉式控制中心從圓形變成長條形，點按時變得輕鬆；但他認為，「Google在致敬（蘋果）iOS 14」，Android 12的按鈕及圓角設計有蘋果的影子，桌面小工具也變得「更iOS 14」，不過陳五仍期待「個人化」未來的發展。Android 12預計秋季登場。
Android 12 介面更簡潔
【特色】
採用「Material You」設計語言，字體等元素變得更大，邊角變得圓滑，可依個人喜好調整介面，並依用戶的配色調整整個系統的顏色，並提升UI的操作流暢度。
【Beta版適用手機】
Google Pixel 3以上機種、Zenfone 8、小米MI 11／11 ULTRA／11i／11X PRO、OnePlus 9／9 Pro、OPPO Find X3 Pro、TECNO CAMON 17、TCL 20 Pro 5G、vivo iQOO 7 Legend、SHARP AQUOS sense5G、Realme 真我GT 5G、ZTE Axon 30 Ultra 5G等
【正式版上市日期】預計秋季發布
▪蘋果WWDC九大亮點：升級FaceTime與Zoom競爭 強化隱私
▪iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾
▪新版macOS「Monterey」推出新版Safari瀏覽器 跨裝置連動更直覺
▪iPadOS 15更個人化更多工 「快速備忘錄」隨時記下靈感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言