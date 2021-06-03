開箱影片／vivo V21 5G前鏡頭低光源這樣拍 還是水水好驚人！

5月推出的vivo V21 5G，主打自拍的手機引來不少網友討論。YouTube「劉胖胖的3C頻道」表示，vivo V21 5G前鏡頭配備4400萬素感光元件及f2.0大光圈，並有自動對焦及OIS光學防手震，在前鏡頭上是非常少見的配置；此外，還有「前置雙柔光燈」，前鏡頭的左右兩側各有LED補光燈，在低光源環境下拍照也「不怕黑」，自拍補光效果驚人，甚至連第三方軟體也能使用該功能，成為vivo V21 5G最大賣點。

vivo V21 5G機身厚度僅有7.29mm，重量為176克，使用上相當輕巧，機身底部也有卡槽，為雙面3選2之設計，一面可放SIM卡，另一面可放另一張SIM卡或MicroSD記憶卡；網路方面則支援 5G+5G 雙卡雙待；顏色方面，除了有「厭世藍調」與「奇幻電音」2種色系，vivo在6月1日也宣布推出新色「慵懶白噪」，企圖搶攻女性市場。該款定價1萬3990元。

YouTuber劉胖胖（右）與女模試用vivo V21 5G的前鏡頭自拍，效果相當好。（劉胖胖的3C頻道提供）

vivo V21 5G 前鏡頭4400萬畫素

vivo V21 5G（翻攝自vivo官網） 【顏色】厭世藍調／奇幻電音／慵懶白噪 【尺寸】159.68✖73.90✖7.29mm（厭世藍調） 159.68✖73.90✖7.39mm（奇幻電音、慵懶白噪） 【重量】176g（厭世藍調）／177g（奇幻電音、慵懶白噪） 【處理器】MTK天璣800U 【記憶體】8GB RAM 【電池容量】4000mAh 【快速充電】33W閃充 【作業系統】Funtouch OS 11.1 【螢幕尺寸】6.44吋 【螢幕解析度】2404✖1080（FHD+） 【螢幕材質】AMOLED 【相機】前置4400萬畫素OIS光學防手震，後置6400萬畫素OIS光學防手震＋800萬畫素（超廣角）＋200萬畫素（微距） 【光圈】前置：主攝f/2.0，後置：主攝f/1.79、廣角f/2.2、微距f/2.4 【閃光燈】前置雙柔光燈，後置閃光燈 【連結功能】USB為Type-C 【網址】https://www.vivo.com/tw/products/v21

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