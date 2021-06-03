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開箱影片／vivo V21 5G前鏡頭低光源這樣拍 還是水水好驚人！

聯合新聞網 / 綜合報導
vivo V21 5G的前鏡頭配備4400萬素感光元件及f2.0大光圈。（翻攝自劉胖胖的3C頻道YouTube）
vivo V21 5G的前鏡頭配備4400萬素感光元件及f2.0大光圈。（翻攝自劉胖胖的3C頻道YouTube）

5月推出的vivo V21 5G，主打自拍的手機引來不少網友討論。YouTube「劉胖胖的3C頻道」表示，vivo V21 5G前鏡頭配備4400萬素感光元件及f2.0大光圈，並有自動對焦及OIS光學防手震，在前鏡頭上是非常少見的配置；此外，還有「前置雙柔光燈」，前鏡頭的左右兩側各有LED補光燈，在低光源環境下拍照也「不怕黑」，自拍補光效果驚人，甚至連第三方軟體也能使用該功能，成為vivo V21 5G最大賣點。

vivo V21 5G機身厚度僅有7.29mm，重量為176克，使用上相當輕巧，機身底部也有卡槽，為雙面3選2之設計，一面可放SIM卡，另一面可放另一張SIM卡或MicroSD記憶卡；網路方面則支援 5G+5G 雙卡雙待；顏色方面，除了有「厭世藍調」與「奇幻電音」2種色系，vivo在6月1日也宣布推出新色「慵懶白噪」，企圖搶攻女性市場。該款定價1萬3990元。

YouTuber劉胖胖（右）與女模試用vivo V21 5G的前鏡頭自拍，效果相當好。（劉胖胖的3C頻道提供）
YouTuber劉胖胖（右）與女模試用vivo V21 5G的前鏡頭自拍，效果相當好。（劉胖胖的3C頻道提供）

vivo V21 5G 前鏡頭4400萬畫素

vivo V21 5G（翻攝自vivo官網）
vivo V21 5G（翻攝自vivo官網）

【顏色】厭世藍調／奇幻電音／慵懶白噪

【尺寸】159.68✖73.90✖7.29mm（厭世藍調）

　　　 159.68✖73.90✖7.39mm（奇幻電音、慵懶白噪）

【重量】176g（厭世藍調）／177g（奇幻電音、慵懶白噪）

【處理器】MTK天璣800U

【記憶體】8GB RAM

【電池容量】4000mAh

【快速充電】33W閃充

【作業系統】Funtouch OS 11.1

【螢幕尺寸】6.44吋

【螢幕解析度】2404✖1080（FHD+）

【螢幕材質】AMOLED

【相機】前置4400萬畫素OIS光學防手震，後置6400萬畫素OIS光學防手震＋800萬畫素（超廣角）＋200萬畫素（微距）

【光圈】前置：主攝f/2.0，後置：主攝f/1.79、廣角f/2.2、微距f/2.4

【閃光燈】前置雙柔光燈，後置閃光燈

【連結功能】USB為Type-C

【網址】https://www.vivo.com/tw/products/v21

開箱

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在今年初以線上形式舉辦的CES 2021期間，華碩揭曉換上AMD Ryzen 9 5900HS處理器，並且搭配NVIDIA GeForce RTX3070顯示卡的Zephyrus G15 (GA503QR)，藉此呼應多數玩家使用需求，透過結合AMD處理器更小製程、多核心運算架構設計，搭配支援即時光影追跡、DLSS等技術的NVIDIA GeForce RTX30系列顯示卡應用，藉此發揮更高遊戲執行效能。

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