Zephyrus G15開箱！新一代AMD+NVIDIA顯示卡設計 輕鬆駕馭遊戲與創作需求
在今年初以線上形式舉辦的CES 2021期間，華碩揭曉換上AMD Ryzen 9 5900HS處理器，並且搭配NVIDIA GeForce RTX3070顯示卡的Zephyrus G15 (GA503QR)，藉此呼應多數玩家使用需求，透過結合AMD處理器更小製程、多核心運算架構設計，搭配支援即時光影追跡、DLSS等技術的NVIDIA GeForce RTX30系列顯示卡應用，藉此發揮更高遊戲執行效能。
相較Zephyrsu G14的產品定位，雖然Zephyrsu G15並未搭載可自訂背光顯示圖像的AniMe Matrix螢幕背蓋設計，但是藉由15.6吋機身設計最高可對應使用NVIDIA GeForce RTX3070顯示卡，藉此對應更高顯示運算效能。
而處理器部分，Zephyrsu G15與Zephyrsu G14一樣搭載AMD Ryzen 9 5900HS處理器，但額外提供採用Ryzen 7 5800HS處理器選項，機身外觀更額外提供白色選擇。同時，華碩也將過去僅用於Intel處理器的液態金屬散熱技術，套用在此次新款Zephyrsu G15設計上，讓處理器能穩定發揮運算效能。
螢幕部分則提供最高15.6吋、WQHD (2560 x 1440) 16:9顯示比例與防炫光設計，並且對應165Hz畫面更新率與3ms顯示反應時間，本身更符合Pantone色彩認證，以及AMD FreeSync技術認證。不過，華碩也額外提供Full HD解析度規格選擇，但就未包含165Hz畫面更新率與3ms顯示反應時間，以及符合Pantone色彩認證規格。
記憶體配置則有兩種設計，其中包含內建8GB DDR4記憶體 (焊死在主機板上)，另外可透過記憶體插槽升級容量，最高可擴充至40GB，而另一種設計則是內建16GB DDR4記憶體，最高可對應記憶體容量達48GB。
至於儲存容量則分別對應1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD，以及512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD配置。而連接埠則提供2組USB 3.2 Gen 2 Type-C (支援顯示器輸出、G-SYNC顯示技術、USB PD充電)，以及一組RJ45網路線孔，另外也包含左右各一組的USB-A，以及一組HDMI輸出與micro SD記憶卡插槽，並且支援Wi-Fi 6與藍牙5.1無線連接功能。
聲音功能部分，Zephyrsu G15分別搭載華碩智慧放大技術、Dolby Atmos音效，以及麥克風聲噪消除技術，並且透過陣列麥克風收取清晰對話聲音，同時可透過2組2W輸出功率高音喇叭與4組同為2W輸出功率的低音喇叭呈現充足遊戲音效。
電池部分則搭載90WHrs、4S1P的4芯鋰離子電池，約可對應10小時以上電力使用時間，整機重量則控制在1.9公斤。
以整體來看，由於越來越多遊戲分別對應AMD處理器，以及NVIDIA顯示卡進行最佳化，例如許多遊戲支援AMD多核心運算模式，甚至對應FidelityFX技術，而目前更多遊戲則是支援NVIDIA提出的即時光影追跡特效，以及DLSS人工智慧反鋸齒處理技術，因此Zephyrus G15同時結合AMD處理器與NVIDIA顯示卡的設計，將可讓遊戲執行效率大幅提升。
同時，藉由Zephyrus G15整體設計相對低調造型，同時機身重量設計與效能表現也有一定平衡，其實也相當適合對應多媒體創作、影音內容等設計使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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