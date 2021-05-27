開箱影片／Dynalink智慧4K電視盒比手掌小 舊電視輕鬆看Netflix

嫌棄自己家中的液晶電視不如智慧型電視多元，卻又捨不得丟掉該怎麼辦？YouTuber「我是賴瑞」大力推薦台灣品牌「Dynalink」的「智慧4K電視盒」，是全台唯一Netflix 4K授權的電視盒，整體輕巧攜帶方便，比男性的手掌還小，相當適合在外租屋的人使用。

Dynalink智慧4K電視盒。（翻攝自Dynalink 台灣臉書粉絲團）

Dynalink智慧4K電視盒為安卓（Android）系統，支援Google Play商店，可下載有支援電視的APP（如YouTube、Spotify）；搖控器還附有語音助理功能，賴瑞示範對著搖控器說關鍵字，就能在YouTube上找尋到相關影片，讓他驚嘆「超呼預期的好用」。Dynalink智慧4K電視盒售價為1680元。

Dynalink智慧4K電視盒 輕巧帶著走 Dynalink智慧4K電視盒，是全台唯一Netflix 4K授權的電視盒。（翻攝自東森購物） 【尺寸】70mm*70mm*13mm 【重量】電視盒51g／搖控器77g 【特色】支援4K 【系統語言】繁體中文／英文 【系統支援】Android 【網路支援】Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) 【售價】1680元 【網址】https://bit.ly/3nPOAiI

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