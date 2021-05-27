開箱影片／NUARL N10 Plus藍牙耳機連結2設備 賴瑞驚豔超神
藍牙耳機想要連結2個設備時該怎麼辦呢？YouTuber「我是賴瑞」介紹一款「NUARL N10 Plus」，為「N10」升級款，藍牙晶片採用高通QCC3040（有aptX高音質及cvc通話降噪技術），IPX4可防潑水，單次使用時間依傳輸設定不同約3.5至7小時。
此外，最讓人矚目的，還可透過專屬APP設定「多點連結」功能。賴瑞實測，可同時連結iPhone 12 Pro Max與Samsung S21 Ultra兩支手機，相當驚豔又方便。整體來說，賴瑞認為N10 Plus在功能與表現上相當紮實，適合商務人士使用。「NUARL N10 Plus」定價為4690元。
NUARL N10 Plus 多點連結好威
【顏色】橄欖綠／鋼琴黑
【重量】本機約7.4g／充電盒約66g
【連續播放時間】（ANC降噪關）約7小時（SBC／AAC）；約5小時（aptX）
（ANC降噪開）約5小時（SBC／AAC）；約3.5小時（aptX）
【最長使用時間】搭配充電盒最高約30小時
【充電時間】約1.5小時（最長）
【Bluetooth】Version5.2／Class2／支持多台配對記憶（4台）
【音源編碼】aptX,AAC,SBC,aptX adaptive
【耐水度】IPX4
【價格】4,690元
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