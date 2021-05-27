開箱影片／NUARL N10 Plus藍牙耳機連結2設備 賴瑞驚豔超神

藍牙耳機想要連結2個設備時該怎麼辦呢？YouTuber「我是賴瑞」介紹一款「NUARL N10 Plus」，為「N10」升級款，藍牙晶片採用高通QCC3040（有aptX高音質及cvc通話降噪技術），IPX4可防潑水，單次使用時間依傳輸設定不同約3.5至7小時。

「NUARL N10 Plus」能夠多點連結不同設備，相當驚豔（翻攝自www.gdshop.tw）

此外，最讓人矚目的，還可透過專屬APP設定「多點連結」功能。賴瑞實測，可同時連結iPhone 12 Pro Max與Samsung S21 Ultra兩支手機，相當驚豔又方便。整體來說，賴瑞認為N10 Plus在功能與表現上相當紮實，適合商務人士使用。「NUARL N10 Plus」定價為4690元。

NUARL N10 Plus 多點連結好威 NUARL N10 Plus外觀典雅，共有2色系可供選擇。（翻攝自www.gdshop.tw） 【顏色】橄欖綠／鋼琴黑 【重量】本機約7.4g／充電盒約66g 【連續播放時間】（ANC降噪關）約7小時（SBC／AAC）；約5小時（aptX） （ANC降噪開）約5小時（SBC／AAC）；約3.5小時（aptX） 【最長使用時間】搭配充電盒最高約30小時 【充電時間】約1.5小時（最長） 【Bluetooth】Version5.2／Class2／支持多台配對記憶（4台） 【音源編碼】aptX,AAC,SBC,aptX adaptive 【耐水度】IPX4 【價格】4,690元 【網址】https://www.gdshop.tw/products/nuarl-n10plus

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