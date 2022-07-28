指揮中心盤點醫療量能 專責病房擬收非確診病人

國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心重新盤點調整醫療量能，今天宣布將釋出更多醫學和準醫學中心加護病床，也將公布專責病房除COVID-19患者，可收治其他感染症等非確診病人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩步降溫，今天新增2萬3822例本土個案，較上週同期減少1085例，降幅為4.4%。

專責病房空床率提升，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中指出，7月21日已發文給各區，調整專責病房開設最低比例為5%到10%，換算全國約落在3800床左右。

羅一鈞說，但昨天仍開設6500多床，這表示很多醫院仍未下修到規定範圍，可能因為還有住病人、醫療團隊要重新盤點人力配置等，所以沒有強行要求在多少天內關掉，會持續督導下修。

羅一鈞表示，這幾天會公布，讓各醫院專責病房除了收COVID-19染疫者，也可收肺炎等其他感染症病人，增加病床的使用率，因應急診候床的非確診病人。

部分急診候診病人是為了等加護病房。羅一鈞說，昨天開會決議，將各區醫學中心、準醫學中心專責加護病房開設床數往下調，除東區因醫療資源緊縮僅開設10床外，其他各區都調整為10到15床，釋出更多加護病床給一般病人。

據指揮中心統計，全台專責、負壓病房共9018床、空床5699床、空床率63.2%，其中台北區48.3%、北區60.9%、中區71.5%、南區58.3%、高屏區66%、東區90%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4373床、空床率57.5%；32家地方加強型防疫旅館2191床、空床數922床、空床率42.1%。

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