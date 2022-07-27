快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

獨／立委集體收賄爆案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

屏東嬰幼兒疫苗接種率僅5.2% 縣府催打

中央社／ 屏東縣27日電

屏東嬰幼兒莫德納疫苗自22日起正式開打，但屏東縣衛生局統計，目前0至4歲的嬰幼兒疫苗接種率第1劑為5.2%，縣府呼籲強化保護力，施打率還需再提升。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增781例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診719人；截至27日，居家照護累計12萬5427人。

衛生局指出，疫情多變，5歲以下兒童是重症高風險族群，面對Omicron亞型變異株威脅，傳染力更強，一旦病毒進入家庭或幼托機構，幼兒受感染機會極高，呼籲家長應盡快讓幼兒施打疫苗，先有1劑保護力，預防重症跟死亡都會有較好效果。

另外，屏東目前65歲以上疫苗施打率第1劑86.41%、第2劑82.56%、第3劑72%、第4劑40.44%。衛生局表示，為鼓勵民眾施打，提供尚未打滿4劑疫苗的65歲以上民眾或55歲以上原住民500元禮券及2劑快篩試劑。因應中央流行疫情指揮中心已宣布，獎勵政策只剩5天，不會再延長，呼籲尚未完成疫苗施打長輩把握機會就近施打。

新冠肺炎 屏東 莫德納疫苗

延伸閱讀

屏東電影節開鏡 10組入圍角逐首獎60萬元獎金

影／屏東外送員取餐後遇上萬安演習 被取消訂單「火車站發呆」

桃園29、30日開疫苗站 拚長者第4劑嬰幼第1劑50%覆蓋率

影／屏東勝利星村驚見偷鞋男 騎Pbike洩底遭鎖定

相關新聞

網友票選「最辛苦防疫官」羅一鈞反認「這個人」最辛苦

《蘋果新聞網》昨舉辦網路民調，針對中央流行疫情指揮中心防疫團隊的成員，防疫兩年多來「誰最辛苦？」最終由醫療應變組副組長羅...

患者進不去加護病房...為何全台專責病房空床率逾5成 疫情緩和也不能轉用？

新冠疫情趨緩，專責病房空床率逾5成，所掀起的醫療排擠效應，愈來愈引發討論。如何兼顧醫療品質與防疫部署，從中取得平衡，將是指揮中心重要課題。

BA.5大魔王「像開小門」容易再感染 醫曝一招預防死亡重殘

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍破萬例，甚至康復者也可能再次染疫。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，表示「再感染」是BA.5的特色之一，一旦感染BA.5病毒，你仍然會繼續感染其他變異種病毒，也就好像是「開了一個小門」，讓其他病毒也伺機進入身體。

桃園29、30日開疫苗站 拚長者第4劑嬰幼第1劑50%覆蓋率

桃園市政府今天召開防疫專案會議，決議7月29日周五上、下午（8至12點、1至4點）於26處社區接種站，開設莫德納及Nov...

長者打疫苗送500禮券及快篩只到月底 林姿妙籲盡快接種

宜蘭今天新增651名確診及1名死亡個案，由於中央規定65歲以上長者接種疫苗送衛教品實施至7月31日止，縣長林姿妙呼籲儘快...

邊境開放何時走下一步？ 莊人祥：嬰幼兒接種達五成

本土新冠肺炎持續降溫，我國也逐漸放寬邊境管制。不過針對外傳「〇加七」入境檢疫下個月上路，發言人莊人祥表示，邊境開放是朝這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。