屏東嬰幼兒疫苗接種率僅5.2% 縣府催打
屏東嬰幼兒莫德納疫苗自22日起正式開打，但屏東縣衛生局統計，目前0至4歲的嬰幼兒疫苗接種率第1劑為5.2%，縣府呼籲強化保護力，施打率還需再提升。
屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增781例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診719人；截至27日，居家照護累計12萬5427人。
衛生局指出，疫情多變，5歲以下兒童是重症高風險族群，面對Omicron亞型變異株威脅，傳染力更強，一旦病毒進入家庭或幼托機構，幼兒受感染機會極高，呼籲家長應盡快讓幼兒施打疫苗，先有1劑保護力，預防重症跟死亡都會有較好效果。
另外，屏東目前65歲以上疫苗施打率第1劑86.41%、第2劑82.56%、第3劑72%、第4劑40.44%。衛生局表示，為鼓勵民眾施打，提供尚未打滿4劑疫苗的65歲以上民眾或55歲以上原住民500元禮券及2劑快篩試劑。因應中央流行疫情指揮中心已宣布，獎勵政策只剩5天，不會再延長，呼籲尚未完成疫苗施打長輩把握機會就近施打。
疫情快報
▪【疫情專題】7月27日新增本土25,521例、境外移入171例 確診死亡28例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言