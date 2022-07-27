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BA.5大魔王「像開小門」容易再感染 醫曝一招預防死亡重殘

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍破萬例。 示意圖／聯合報系資料照片
台灣的新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍破萬例。 示意圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍破萬例，甚至康復者也可能再次染疫。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，表示「再感染」是BA.5的特色之一，一旦感染BA.5病毒，你仍然會繼續感染其他變異種病毒，也就好像是「開了一個小門」，讓其他病毒也伺機進入身體。

黃軒今（27）日在臉書上發文，他表示台灣目前社區的Omicron病毒感染，仍然是以BA.2病毒為主要病毒群。不過，一旦BA.5病毒進入社區感染，有很快、很大的機會，將會取代BA.2病毒，成為主要的大魔王。

黃軒引用一項葡萄牙研究，在2022年4月25日，至2022年6月10日之間，共有27,702位Omicron病毒確診者，有55.5％感染了BA.2病毒、44.5％是感染了BA.5病毒，他們發現如果和BA.2病毒肆虐比較，再感染在BA.5病毒的保護是比較低的。

對此，黃軒用白話文加以解釋，「你一旦感染BA.5病毒，你仍然會繼續感染其他變異種的COVID19病毒」，一旦感染也就好像是「開了一個小門」，讓其他病毒也伺機進入身體，「再感染」是BA.5的特色之一。

黃軒分享打疫苗對預防住院的保護力：

(a)完成二劑的基礎疫苗接種

BA.2病毒，疫苗有效保護力為62％

BA.5病毒，疫苗有效保護力為22％

(b)完成第三劑的疫苗接種

BA.2病毒，疫苗有效保護力為93％

BA.5病毒，疫苗有效保護力為77％

黃軒分享打疫苗對預防死亡的保護力：

(a)完成二劑的基礎疫苗接種

統計數字顯示，完成二劑的基礎疫苗接種，對BA.2和BA.5病毒感染，疫苗的死亡有效保護力，對這兩者並沒有差異性。

(b)完成第三劑的疫苗接種

BA.2病毒，疫苗有效保護力為94％

BA.5病毒，疫苗有效保護力為88％

黃軒提到《英國醫學期刊》國際的研究報告收集了美國21家醫院，在接種疫苗後的分析報告，有接種Omicron疫苗，其中和抗體可以在其他的變種病毒感染時，仍然有效抵抗病毒感染。例如感染BA.2後，有效降低76.1％感染BA.5的風險，有了一定的中和抗體，也代表比較不容易再次被其他COVID19變異株感染。

黃軒提醒「台灣目前感染仍然是以BA.2病毒為主」，為了避免染疫後殘重和死亡，大家得接種第三劑疫苗，因為疫苗對BA.2有效住院保護力為93％、有效死亡保護力為94％。

黃軒表示台灣未來三個月的感染，也許會以BA.5病毒為主，為了避免染疫後殘重和死亡，大家得接種第三劑疫苗，因為疫苗對BA.5病毒有效住院保護力為77％、有效死亡保護力為88％。在貼文的最後，黃軒再次呼籲「在台灣不管是Omicron、BA.2、BA.5病毒，降低染疫後的殘重和死亡，仍然是需要打第三劑的疫苗，這是真的！」

新冠肺炎 BA.5

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