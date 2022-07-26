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台中7/28再開2天長者快打站 坐領500元禮券+2劑快篩

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，7月28、29日將再開設46處快打站，維護長輩權益，並提升台中保護力。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，7月28、29日將再開設46處快打站，維護長輩權益，並提升台中保護力。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，本周四、五（7月28、29日）兩天將再開設46處快打站（45處快打站及梨山衛生所），共62場次，為台中市長者接種第4劑莫德納，預估全市約7萬人可施打，這批接種長者符合接種獎勵，可在留觀區坐著領500元禮券及2劑快篩等接種禮。

盧秀燕指出，台中市疫苗接種情形，統計至今日上午8時，第一劑接種人數271萬603人，涵蓋率97.03%；第二劑接種人數253萬2201人，涵蓋率90.46%；第三劑接種人數208萬3614人，涵蓋率74.43%；第四劑接種人數23萬1049人，涵蓋率8.25%，絕大部分是六都第一。

盧秀燕說明，因應中央日前宣布65歲以上長者接種獎勵延期至7月31日，為維護長輩權益，讓全市約7萬名長者符合優惠請領資格，7月28、29日再開長者快打站，長者打後規劃在留觀區由工作人員統一發送接種禮。

民政局說明，現場主要是開放設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民打第四劑，若台中市長者要補打第一劑、第二劑或第三劑，也歡迎前往快打站接種；部分戶籍在台中的長輩因第三劑疫苗在外縣市施打，市府無法造冊通知，可攜帶小黃卡、身分證及健保卡直接到鄰近快打站接種。

民政局指出，市府持續提升長者快打站接種舒適度，此次推出優化版長者快打站，備有冷氣、空調，報到區、留觀區也妥適規劃長者休息等待區域，戶外視現場搭設遮陽、遮雨棚等，並於排隊動線盡量設置風扇。

民政局強調，此次長者快打站採「分里、分時段」分流接種，請長按通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書及小黃卡前往接種。各區疫苗快打站分流時間表可至民政局官網或各區公所網站查詢。

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