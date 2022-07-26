沒線下防疫智慧哪來線上智慧防疫 為何台南累計病例是六都最少？

突如其來的百年大疫威脅了健康、打亂日常節奏，社會被惶然不安的氣壓團團圍住，難以掙脫。但走過兩年多的防疫，現在我們更瞭解COVID-19病毒狡猾多變的特性，知道如何應變，也展開共存新生活。

自本土疫情發生迄今，台南仍是六都中累計病例最少的城市，確診率也低於全國平均；當日新增個案數未異常陡升，且已呈緩坡下降之勢——這代表台南沒被嚴峻的疫情海嘯淹沒，正是市民、醫護人員和防疫團隊共同努力的成果。

市府團隊始終認為，防疫工作不是追逐亮點，而是逼團隊跳脫行政思維、不斷換位思考，才能將眾人感受匯聚成實際行動。

現在，我想透過「未來城市」分享較少人知道的台南防疫故事，介紹我們怎麼交互運用線上智慧科技搭配線下公共衛生，搭起健康安全網。

台南打疫苗：城市智慧防疫的原型

許多市民朋友對「台南打疫苗」不陌生，只要一分鐘不到，就能幫自己或家人預約疫苗。不需填繁瑣的表格、沒有複雜的選單、直觀好操作的介面，用起來便利又流暢。

台南打疫苗在去年啼聲初試，獲得各界不錯的回響，也是台灣公私協力進行智慧防疫的典範。它是由台南市政府衛生局、智慧城市辦公室、智慧發展中心攜手在地青創團隊「好想工作室」合作開發的成果。

說到它的出現，智辦執行秘書劉澄真説，最初就是要解決傳統民政造冊的負荷，減輕第一線的衛生與民政同仁的行政壓力。因此，她與同仁進到施打站觀察了兩、三週，考察施打流程的困難，並根據前線施打經驗，回饋到系統、不斷調整，才有今日所見的版本。

只是誰也沒想到，今年Omicron疫情爆發，四月雙北進入高峰，五月疫情就往南移動，迫使我們必須設計更適切的智慧系統；否則，疫情海嘯抵達，台南將無法因應暴增的確診者跟隔離者。另外，我們也注意到，防疫規範隨時可能調整，倘若民眾沒有明確指引，容易造成訊息混亂。

所以，我在一級指揮會議上，再次要求衛生局、研考會、智辦、智發等跨局處同仁，延續台南打疫苗的經驗，預先規劃可承接單日確診數破萬的機制。

隨後，一場看不見對手的競賽，一場沒有煙硝的戰爭，悄然地展開。

台南共照雲：AI抓快篩陽、居隔單馬上下載

台南共照雲-台南市-防疫系統-台南宅照護-防疫政策-個案管理系統台南市政府選用大眾熟悉的LINE平台，推出「台南共照雲」和「台南快疫通」等防疫服務。

四月25日中央宣布不再公布確診者足跡後，市府旋即釋出資訊人才，轉投入開發防疫系統。五月四日，智辦啟動「台南宅照護」個案管理系統，由它擔綱中樞大腦角色，一端嫁接中央法傳系統，另一端連接給民眾的「台南共照雲」LINE帳號。

台南宅照護的優勢，是能依狀態將民眾分群管理，讓責任醫療院所更快登錄和派案。倘若確診個案結束隔離，需轉換成自主管理，系統還會重新分群。另一個優勢，是系統可同時多人共編，禁得起單日確診破萬例的嚴峻考驗。

五月12日，中央正式開放三類人快篩陽的確診政策，我們立刻於台南共照雲上推出事先籌備好的「AI快篩陽性視訊確診」服務，台南也是全台首創的城市。

隔日，台南又先於各縣市再推「居隔單下載」的便民服務，確診者登錄台南共照雲就能下載居隔單，後續再擴大讓同住者能自行下載。

台南透過智慧防疫，減輕醫療跟行政體系的負擔跟壓力，也回應民眾需求。截至六月底，台南超過四成確診者加入共照雲；居隔單下載次數超過45萬，其中六成以上是同住者；參與視訊確診的醫療院所有255家，感謝大家多給予正面的使用回饋。

台南快疫通：防疫指引隨時更新

因應共存的政策方向，為避免日常市政跟防疫資訊混亂，確保市民接收到最新防疫資訊，我們決定將「台南打疫苗」LINE帳號轉型，改為防疫資訊專用的「台南快疫通」聊天機器人，也分擔防疫專線話務量。

台南快疫通的選單上，除保留疫苗預約，還新增關鍵字聊天查詢功能。輸入「居家照護」「居家隔離」「兒童照護」「疫苗」「申請補助」等字，便可獲得最新、最精確的資訊跟指引。截至六月底，累計好友數接近14萬人。

曾有人問到，為什麼市府不開發新APP？

其實自去年準備推出「台南打疫苗」時，我們就相當確信——絕不開發新APP。因為，開發、維運APP都要花錢，而LINE是既有平台中，大家較熟悉且有多年齡層使用者的媒介，「不另創APP」是很早就確立的共識。

現在，我們持續邀請各公司行號、各社團防疫長，加入台南快疫通帳號，以暢通防疫資訊，方便各單位查詢防疫指引。疫苗預約方面，也有300家以上的醫療院所，在預約平台上開設門診。

全國第一的衛生所：線下接力的關鍵角色

智慧科技的確有效降低醫護跟行政負擔，促進城市智慧化，但也不能奉之為防疫萬靈丹。線下的實體公衛措施，仍扮演非常關鍵的角色，更是建構台灣「防疫共同體」的根本條件。

今年，衛福部國健署「金所獎」的最高榮譽「卓越獎」，頒給我們的龍崎衛生所；他們脫穎而出、取得全國第一的佳績，很不容易。

尤其，作為龍崎區唯一執業的醫療院所，十人隊伍就要照顧3,600多人，包含上千名長輩，責任相當重大。

龍崎衛生所-金所獎-台南市-衛教-公衛系統-防疫-智慧城市龍崎衛生所照顧上千名居民，協助當地長輩了解衛教資訊。

龍崎衛生所所長王琦瑩帶領團隊，以衛生所為核心組成「活躍老化聯盟」，串聯區公所、警察局、鄰里長、社區發展協會、農會、宮廟、學校，還跨區找醫療院所幫忙，使衛生所成為地方居民最值得信賴的夥伴。

王琦瑩醫師說，因有互信基礎，推動公衛和防疫時，民眾接受度較高。不論是整合性篩檢、口腔衛教、糖尿病照護、巡迴醫療、健康促進、園藝治療等活動，長輩參與度增加，健康知能跟生理數值也有改善。

防疫上，衛生所護理長林美慧就跟我分享一段溫馨故事——口罩由中央統一配送期間，地方長輩主動出來幫忙衛生所分裝口罩，減輕同仁負擔；疫苗施打時，衛生所主動致電給社區長者，也通知家屬協助上線預約。

事實上，隱藏在日常公衛措施背後，是人跟人的信任和溫暖，這是科技難以取代的，更是台灣形成防疫共同體的微觀基礎條件。

龍崎衛生所-到宅診療-公衛系統-台南市-智慧城市龍崎衛生所串聯地方機構，深入關懷社區長輩，與居民建立深厚信任關係。

從智慧防疫看到防疫智慧

台南智慧防疫經驗，證明「智慧城市」絕非橫空拋出程式系統，搬弄新穎科技或展示酷炫技術，數位科技更無法直接等同智慧。智慧科技固然可減省作業成本，可是也需要防疫智慧。

我們一直相信，唯有不斷回歸使用者感受跟經驗的數位科技，盡可能整合不同角色的感受跟立場，所設計出的程式或系統，才有辦法真正替人著想，也才具備我們所言的「智慧」。

此外，例行的公衛工作，人際互動所累積的信任基礎，它的力量絕對不容輕忽。若少了信任，便不可能有今日防疫成果。這也是持續做好社區公衛，攜手民間夥伴、守護家園的關鍵。

最後，我想藉些篇幅，感謝中央在防疫上給台南的支持；我也要向四大專責醫院、基層診所、醫護同仁、防疫團隊與科技團隊再次表達感謝。感謝各位跟市府站在一起、守護市民的健康，創造台南防疫模式。因為有你，才有現在的台南。

「全文轉載自未來城市(沒有線下防疫智慧，哪來線上智慧防疫！為何台南累計病例是六都最少？｜黃偉哲專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

老年人口比例最高，卻要做智慧城市？台南化石小鎮的改造故事｜黃偉哲專欄

【推薦閱讀】

「口罩地圖」後，這次我們挑戰「台南打疫苗」！ 疫苗預約系統40日開發心得

商品推薦