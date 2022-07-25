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戶外「6個NG行為」曝 重症醫示警：BA.5病毒入侵的好時機

聯合新聞網／ 綜合報導
國內疫情尚未完全結束，醫師發文提醒戶外6個NG行為。 記者許正宏攝影／聯合報系資料照片
國內疫情尚未完全結束，醫師發文提醒戶外6個NG行為。 記者許正宏攝影／聯合報系資料照片

現在正值學生的暑假期間，不少父母都會帶孩子出門遊玩，各個觀光景點的人潮都相當多。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，他詢問大家有沒有發現最近在外排隊等候買東西，彼此之間都沒有安全距離了，「其實這也是BA.5病毒入侵的好時機」。

黃軒在臉書上發文，他提到BA.5病毒比之前的Omicron病毒，更會免疫逃脫、更容易傳播，「也就是說你我都有可能被傳染到BA.5病毒，尤其是傳染的症狀99％是輕症狀或無症狀的」。

黃軒表示戶外傳播仍然被認為有比較低的傳播能力，但BA.5病毒的高傳播能力，導致在戶外仍然容易被BA.5病毒感染，以下幾種都是NG行為：

1、沒有戴口罩

2、近距離面對面

3、長時間和確診患者説話

4、在下風處

也就是說上風處有人咳嗽，他的飛沫隨風流向你在的下風處，研究顯示在開放的戶外，風向是病毒飛沫推播的工具之一。此外，另一篇研究發現，除了風向，還有風速、溫度、濕度，這些都是增加戶外環境病毒傳播的媒介。

5、進入擁擠的店家或公車

尤其是明顯擁塞不能動的空間內，你以為你只是出外遊玩，但如果你到了戶外，卻在帳篷、攤位、小店內消費或吃吃喝喝，那你就已經是在人群鼎沸的地方了，也就是病毒散不開的地方。

6、沒有接種疫苗

一個研究發現，在戶外的演唱會，75％左右在演唱會被感染的，都是那些「沒有接種疫苗者」，在BA.5病毒肆虐全球下，還是打好、打滿疫苗吧！

至於要如何避開戶外傳播，黃軒表示要從個人的良好習慣做起，包括戴口罩、勤洗手、保持距離，「大家有沒有發現，最近在外排隊等候買東西，大家都沒有安全距離了，其實這也是BA.5病毒入侵的好時機」。

在貼文的最後，黃軒呼籲大家務必接種疫苗，「這是一定要的，尤其加強劑是目前更需要的。接種疫苗，至少在萬一你真的被BA.5傳播了，依舊是『免重症、免死亡』的最佳工具」。

新冠肺炎 BA.5 口罩

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