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食藥署允BNT效期展延至9個月 已有4批疫苗適用

中央社／ 台北24日電

網傳BNT成人劑型COVID-19疫苗效期疑義，衛福部食藥署今天澄清，已於今年1月同意BNT有效期限由6個月展延為9個月，已有4批疫苗適用，包含網傳有疑義疫苗已展延至10月4日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種作業持續，網路上卻傳出BNT公司批號2A087A的成人劑型疫苗有效期疑義，食藥署研究檢驗組科長許家銓今天接受媒體聯訪時表示，經查該批疫苗冷凍儲存有效期限原為今年7月4日，後經食藥署同意展延至今年10月4日。

展延後的疫苗外盒已黏貼更新後冷凍儲存效期粉紅色新標籤及冷藏保存期限白色標籤，皆符合相關規定。許家銓解釋，BNT成人劑型疫苗有效期限展延，是經食藥署審查廠商檢送的更新安定性試驗技術資料，於今年1月22日同意該疫苗於攝氏零下60度至零下90度冷凍儲存的有效期限由6個月展延為9個月。

許家銓說，自同意BNT成人疫苗有效期限由6個月展延為9個月，已有4批疫苗適用，除了這次被傳出有效期疑義的疫苗延長至10月到期，其餘分別為2批效期展延至6月、1批展延至8月到期，延長有效期限至6月及8月的疫苗是否全數接種完畢，相關數據在疾管署手中。

許家銓強調，藥品及疫苗的有效期限，是依據藥品及疫苗在研發過程中持續更新的安定性試驗結果，來制訂及展延有效期限，以證明在宣稱的效期內能夠維持一定的品質標準，此為國際通行的藥品審查規範及作法，民眾可以安心施打。

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