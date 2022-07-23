提升嬰幼兒保護力 桃園市府在30校設疫苗快打站

桃園市長鄭文燦表示，今天市府在30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，市府將盡量規劃週六及週日時間，方便上班族帶著孩子施打。

桃園市長鄭文燦中午出席台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨北台灣前進陣線成立大會，他在會前接受媒體聯訪表示，今天的「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」出席率很高，代表民眾還是擔心幼兒防疫安全，預估今天會完成超過2萬名幼兒施打。

鄭文燦說，市府另外也由社會局安排、媒合診所去托嬰中心進行接種，同時評估今天的接種情況，盡量使用週六及週日時間，方便上班族帶著孩子施打，初步統計，桃園市6個月到5歲的幼兒約有10萬人，預估接種者約為5萬到6萬人間，市府陸續會再安排第二次的接種作業。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布，桃園市新增2303例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案，相較昨天疫情，桃園市單日下降10.11%，其中65歲以上個案占6.99%、18歲以下個案占22.40%，全國疫情呈現緩步下降情形。

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