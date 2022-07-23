快訊

林智堅論文爭議連環爆 陳明通發4千字長文「原創無涉抄襲」

太空人「自己DIY」恐害3名女同事懷孕？ 真相曝光

提升嬰幼兒保護力 桃園市府在30校設疫苗快打站

中央社／ 桃園23日電

桃園市長鄭文燦表示，今天市府在30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，市府將盡量規劃週六及週日時間，方便上班族帶著孩子施打。

桃園市長鄭文燦中午出席台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨北台灣前進陣線成立大會，他在會前接受媒體聯訪表示，今天的「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」出席率很高，代表民眾還是擔心幼兒防疫安全，預估今天會完成超過2萬名幼兒施打。

鄭文燦說，市府另外也由社會局安排、媒合診所去托嬰中心進行接種，同時評估今天的接種情況，盡量使用週六及週日時間，方便上班族帶著孩子施打，初步統計，桃園市6個月到5歲的幼兒約有10萬人，預估接種者約為5萬到6萬人間，市府陸續會再安排第二次的接種作業。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布，桃園市新增2303例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案，相較昨天疫情，桃園市單日下降10.11%，其中65歲以上個案占6.99%、18歲以下個案占22.40%，全國疫情呈現緩步下降情形。

新冠肺炎 新冠疫苗 COVID-19 桃園

延伸閱讀

林智堅、鄭文燦都出席 挺台灣基進桃園議員參選人

抄襲陳明通？ 林智堅：遺憾國民黨只負面選舉不提政見

力挺林智堅選桃市長 鄭文燦：沒有陣前換將說法

賴清德2024選總統穩了？ 網友從「這一現象」嗅出端倪

相關新聞

高市即起放寬防疫管制 醫院、住宿型機構已可陪探病

疫情趨緩，高雄市長陳其邁宣布，即日起放寬高市醫院、住宿式長照機構及各類醫事人員防疫管制措施，陪病、探病及探視管理均比照中...

台南+1705 明天4區衛生所輝瑞BNT兒童疫苗免預約

台南市衛生局表示，為協助嬰幼兒建立COVID-19的免疫能力、避免確診後導致重症及死亡風險，台南市22日起已展開6個月至...

莫德納幼兒開放2天1.5萬人接種 輝瑞幼兒疫苗進度曝光

中央流行疫情指揮中心自今年7月21日起，開放6個月以上、5歲以下嬰幼童接種莫德納疫苗第一劑。指揮中心發言人莊人祥表示，昨...

台中幼兒快打站第2天打氣增溫 半天打3078人較昨倍增

台中第一劑幼兒莫德納46處幼兒快打站昨開打，以2歲以下為主，今天假日多安排2歲以上幼童接種。台中市政府統計，今天到中午共...

台中幼兒快打站第2天 氣球、貼紙、吉祥物哄小孩部隊上場

台中第一劑幼兒莫德納46處幼兒快打站昨開打，以2歲以下為主，今天假日多安排2歲以上幼童接種。南屯區慈濟台中靜思堂幼兒快打...

影／台中BNT秒殺！50歲以上搶打 家長怕孩子打不到超傻眼

50歲以上第四劑昨開放接種，台中市成人BNT疫苗剩所剩不多，很多民眾看到文心森林公園接種站開放100劑，出現搶打潮，由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。