開放邊境刻不容緩 時力籲擴大準備

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】「台灣應該儘速開放邊境，但指揮中心同時也要向民眾說明我國高死亡率與疫苗準備的狀況！」時代力量立委王婉諭20日表示，各國已陸續解禁，指揮中心應儘快開放入境人數與縮短檢疫天數；板橋區市議員參選人彭盛韶說，台灣死亡率為何那麼高，指揮中心應該向民眾解釋；立委邱顯智則提醒，指揮中心要針對變種病毒準備好醫療量能，搶購次世代疫苗。

我國應加速解封

王婉諭表示，她剛從國外出訪回來，發現國外的防疫措施基本上多已鬆綁，包括不用戴口罩、居家隔離等，出入境多已未限制人數，即使確診也是採取最小干預的方式處理。她直言，各國都開始準備過正常生活，台灣卻還在半鎖國狀態，這樣會跟不上解封後的經濟復甦。

因此她呼籲指揮中心儘快解封，擴大入境人數與縮短檢疫。彭盛韶指出，開放並非全面棄守，但台灣在半鎖國狀態，疫苗施打率與口服藥物投放率在世界名列前茅下，為何每百萬人的死亡人數卻高達336人？他建議，指揮中心在防疫記者會說明政策與數據以外，也要針對疫情本身進行更多研究。

對疫情更多研究

彭盛韶指出，雖然疫情逐漸降溫，但我國因施打疫苗死亡的人數仍持續上升，在疫苗補償上政府應簡化流程、加速申請。他說，台大公衛系教授詹長權曾表示，台灣各年齡的死亡率都是日本的6倍，尤其是0-9歲的比例最高，很多家長都擔心小孩未來染疫的風險，政府也要想辦法改善。

時代力量立委邱顯智提到，各國現在開始流行Omicron的新變種BA.4、BA.5，雖然根據研究顯示，該病毒會讓完整接種疫苗，與曾確診過Omicron的民眾再次確診，但目前重症比例與Omicron差不多，指揮中心不能一味鎖國，也要針對新變種進行研究，並向國人說明新變種來臨時要如何因應。

加速採購疫苗

他要求指揮中心要進行「共存」方向的醫療資源盤點，並加速採購針對新變種的次世代疫苗、持續關注國際疫苗研發現況，避免重演之前疫苗延遲，造成三級警戒的狀況。

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