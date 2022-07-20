開放邊境刻不容緩 時力籲擴大準備
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】「台灣應該儘速開放邊境，但指揮中心同時也要向民眾說明我國高死亡率與疫苗準備的狀況！」時代力量立委王婉諭20日表示，各國已陸續解禁，指揮中心應儘快開放入境人數與縮短檢疫天數；板橋區市議員參選人彭盛韶說，台灣死亡率為何那麼高，指揮中心應該向民眾解釋；立委邱顯智則提醒，指揮中心要針對變種病毒準備好醫療量能，搶購次世代疫苗。
我國應加速解封
王婉諭表示，她剛從國外出訪回來，發現國外的防疫措施基本上多已鬆綁，包括不用戴口罩、居家隔離等，出入境多已未限制人數，即使確診也是採取最小干預的方式處理。她直言，各國都開始準備過正常生活，台灣卻還在半鎖國狀態，這樣會跟不上解封後的經濟復甦。
因此她呼籲指揮中心儘快解封，擴大入境人數與縮短檢疫。彭盛韶指出，開放並非全面棄守，但台灣在半鎖國狀態，疫苗施打率與口服藥物投放率在世界名列前茅下，為何每百萬人的死亡人數卻高達336人？他建議，指揮中心在防疫記者會說明政策與數據以外，也要針對疫情本身進行更多研究。
對疫情更多研究
彭盛韶指出，雖然疫情逐漸降溫，但我國因施打疫苗死亡的人數仍持續上升，在疫苗補償上政府應簡化流程、加速申請。他說，台大公衛系教授詹長權曾表示，台灣各年齡的死亡率都是日本的6倍，尤其是0-9歲的比例最高，很多家長都擔心小孩未來染疫的風險，政府也要想辦法改善。
時代力量立委邱顯智提到，各國現在開始流行Omicron的新變種BA.4、BA.5，雖然根據研究顯示，該病毒會讓完整接種疫苗，與曾確診過Omicron的民眾再次確診，但目前重症比例與Omicron差不多，指揮中心不能一味鎖國，也要針對新變種進行研究，並向國人說明新變種來臨時要如何因應。
加速採購疫苗
他要求指揮中心要進行「共存」方向的醫療資源盤點，並加速採購針對新變種的次世代疫苗、持續關注國際疫苗研發現況，避免重演之前疫苗延遲，造成三級警戒的狀況。
▪【疫情專題】7月20日新增本土26,943例、境外移入253例 確診死亡57例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言