上周入境達高峰 蘇貞昌：兩前提下適時調整防疫措施

行政院長蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議，本月七日起入境總量管制調升為每周4萬人，上周三已達單日高峰。行政院長蘇貞昌表示，暑假期間可能會更高，請指揮中心在可預估的範圍內持續盤點入境採檢、防疫車隊及防疫旅館量能，保持機場入境通關、交通作業順暢。

蘇貞昌也說，疫情已到了下一個階段，台灣除持續堅守防疫工作外，亦須兼顧經濟、貿易以及商業發展，在這樣的考量下，新任指揮官王必勝昨天也已向行政院報告規畫的副指揮官人選，並將在適當時間對外公布。

另外，蘇貞昌也請指揮中心考量疫情發展並使國人能夠逐步邁向正常生活，於疫情穩定可控並呈現下降趨勢的前提下，適時針對相關防疫措施進行滾動調整。

從行政院公布會議影片可見，蘇貞昌今天在會中心情不錯，他感謝民航局長林國顯從防疫車隊到服務，「我聽到的都是非常讚譽」；也感謝副指揮官陳宗彥，並勉勵新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝特別加油，要在前部長陳時中領導基礎下繼續前進。

指揮中心表示，全球疫情上周增加14％，以歐洲上升最多，鄰近國家病例增幅亦大，因值暑期旅遊季節，國際傳播風險增大，全球報告Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，且於多國成為主流株，造成各國疫情回升之情形。

國內疫情近一週新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例維持在99.55%，目前仍為廣泛社區流行，國內已檢出7例Omicron 亞型BA.5本土病歷，且暑假期間人流增加，須關注對疫情之影響。

值得注意的是，入境採檢陽性率連續5周上升，上周整體採檢陽性率為3.63%，另境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，將持續關注並監測變異株對疫情之影響。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.5%，第2劑為85.5%，第3劑為70.9%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.8%，累積施打已超過5886萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。

指揮中心指出，自本月7日起調升入境總量管制為每週4萬人，截至本月17日止，平均每週入境3.1萬人，其中本月15日單日入境5300人為近期高峰，尖峰時段入境通關作業時間則約為3.5小時，未來將持續檢討相關入境通關及交通作業。 行政院長蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議。圖／行政院提供 行政院長蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議。圖／行政院提供 行政院長蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議。圖／行政院提供

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