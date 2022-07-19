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新任疫情副指揮官人選 指揮中心下午2時說明

中央社／ 台北19日電

前衛福部長陳時中昨天卸任911天疫情指揮官職位，前副指揮官陳宗彥也請辭，新任副指揮官人選受各界關注，指揮中心指揮官王必勝今天下午2時主持疫情記者會說明相關防疫事項。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）未歇，中央流行疫情指揮中心維持一級開設，陳宗彥昨天在臉書發文宣布，「完成階段性任務」，正式卸任。他說卸下副指揮官的工作並非退出防疫工作，而是完成穩定平台與協力模式的階段性任務，未來他仍會是防疫團隊的一分子。

昨天新增1萬7549例COVID-19本土個案，本土確診新增個案再度跌破2萬例，染疫死亡也降至近2個月的新低，但境外移入病例卻一口氣增454人，是今年以來新高，原因是程式修正而補登病例，但指揮中心觀察到境外流行的Omicron BA.5病毒株將成為主流。

據境外移入病例最新定序結果，BA.4株占總檢出量的11.8%、BA.5株占75%，境外移入個案近90%定序為新亞型變種病毒，BA.5趨勢預估再過不久就會取代BA.2，成為歐美、亞洲新一波流行株。

因應國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情，第4劑接種與否，專家都有不同見解，目前多數國家都只開放65歲以上長者施打，指揮中心透露將考慮擴大接種範圍，將請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）協助評估，相關議題最新進度將是今天下午記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至7月17日，本土輕症、無症狀個案累計421萬4515例、占99.55%，中症累計1萬757例、占0.25%，重症累計8540例、占0.2%，其中死亡累計7371人。

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