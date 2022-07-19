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指揮中心降級？ 蘇貞昌：視國內疫情緩降斟酌放寬

中央社／ 台北19日電

行政院長蘇貞昌今天上午出席由新任疫情指揮官王必勝帶領的新防疫團隊首場會議，會前被媒體問及指揮中心降級規劃，他表示，近期國內COVID-19疫情緩降，將斟酌放寬條件。

行政院15日宣布衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中請辭獲准，原政務次長薛瑞元升任部長、醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任疫情指揮官，昨天完成交接，蘇貞昌今天出席新防疫團隊首場「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。

有媒體問及，身兼民進黨主席的總統蔡英文17日表示，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣，讓社會上的百工百業把握住後疫情時代的商機，一起邁向正常生活，今天是否討論指揮中心降級及邊境「0＋7」鬆綁規劃。

對此，蘇貞昌表示，對於邊境防疫規定調整，一向是以「國外疫情」及「國內醫療量能」等整個情況評估，根據疫情觀測，注意到國際Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情再起，台灣應該小心謹慎。

蘇貞昌也提到，大家一起防疫，做好所有工作，雖然國際疫情再度升溫，但從國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近期每天新增本土個案數分析，疫情確實也都很明顯地緩緩下降，將會斟酌放寬條件，以利做出適度因應。

新冠肺炎 COVID-19 蘇貞昌

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