6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗 苗縣23日設7接種站

苗栗縣政府今天表示，近日將獲中央撥配6400劑莫德納兒童疫苗，提供滿6個月至5歲嬰幼兒基礎劑接種，23日將於7大鄉鎮市開辦假日接種站，方便上班族家長帶家中幼兒前往施打。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙今天透過新聞稿表示，21日將獲配莫德納兒童疫苗6400劑，提供接種對象為設籍苗栗縣2016年8月1至2022年1月24日出生、尚未接種第1劑疫苗的嬰幼兒。

衛生局指出，考量嬰幼兒父母以上班族居多，為方便家長毋須請假，規劃於23日週六上午8時30分至11時，在7鄉鎮市開辦假日接種站，其餘11鄉鎮市衛生所則在25至29日期間提供接種服務。

衛生局表示，縣內6個月至5歲戶籍人口數為1萬9178人，扣除部分5歲孩童已施打輝瑞兒童疫苗及染疫3個月內不建議施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這次獲撥的6400劑疫苗尚不足量，預計下次配發疫苗時間為7月28日，將視疫苗接種及撥入情形再配發到各合約醫療院所提供接種。

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