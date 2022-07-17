指揮中心新團隊 次長難掌疫後規劃

【台灣醒報記者簡嘉佑分析】

次長之位如何處理防疫大小事？行政院日前宣布指揮中心全新佈局，醫福會執行長王必勝以衛福部次長之姿接任指揮官，形同指揮中心「降級」。但面對到每日萬例的本土確診數、BA.4、BA.5的新變種威脅與後疫情規劃等狀況，但作為次長之位如何指揮、協調各部會，存在許多疑慮。

次長之姿接指揮官

陳時中披上綠營戰袍，參選台北市長選戰，指揮官與衛福部長職位出現空缺。行政院15日宣布，由衛福部次長薛瑞元接任衛福部長；醫福會執行長王必勝擔任衛福部政務次長並兼任指揮中心指揮官，同時指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳特聘擔任行政院首席防疫顧問。

去年桃園機場爆發群聚感染，對此建立桃機前進指揮所，王必勝就曾擔任指該指揮所的指揮官，監督邊境管制、防疫車隊與人員篩檢等措施，後續壓下第一波疫情爆發，對基層防疫有相當的經驗。

行政院發言人羅秉成日前宣布全新人事佈局時，媒體提問說，指揮中心內還有其他部會部長擔任防疫職位，王必勝層級是否有無法號令其他部會的疑慮？羅秉成回應表示，「不至於，指揮官由行政院長指定，等於承院長之令，執行指揮官工作。」加上行政院有擴大防疫會議，跨部會橫向聯繫不會有問題。

指揮官層面廣泛

台北市長柯文哲則表示，防疫還包含紓困、振興、轉型等多個層面問題，紓困則是因社會支離破碎有弱勢要救濟，疫情好轉也要規劃把GDP拉上來，不是一位部長或比部長更小的官員，用純粹醫院管理思維能處理的事情，批評「蔡政府的思維依舊停留在讓純技術官僚做防疫工作。」

他進一步點名副總統賴清德說，「單獨處理防疫，王必勝可以，但要處理紓困、振興、轉型，賴清德是比較適合的人選！」柯文哲強調，「他當過行政院長，由他出任防疫指揮官才比較務實」，更感嘆國家戰略已經錯誤，卻不藉換指揮官的機會調整，殊為可惜。

「另類降級」惹議

然而，指揮官身負重責，需要回答的問題包羅萬象，從基本的防疫狀況到恩恩案、24小時火化爭議與邊境解封等議題，加上目前疫情尚未趨緩，本土更爆出首例本土社區BA.5新變種，指揮官的重責大任卻由僅任福部政務次長的王必勝接手，不禁令人擔憂。

有專家則認為，先前每日本土確診數接近10萬例，現在疫情已經趨緩，由次長兼任指揮官，也是另類的指揮中心降級。目前指揮中心應希望新冠肺炎可從第5類傳染病降至第4類傳染病，讓民眾朝正常生活的方向邁進。

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