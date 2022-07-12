死亡、中重症雙降新低 AZ新藥受關注

指揮中心正積極關注藥廠AZ（阿斯特捷利康AstraZeneca）新預防藥是否引進台灣！指揮中心發言人莊人祥12日另表示，本土新增31152例確診個案，另增60例死亡數，5月25日以來最低的死亡數。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，中重症新增92例，是自5月18日以來首度低於百例。

關注AZ新藥

AZ過去就研發出的新冠預防藥物，獲得多國授權認證，該藥物每劑兩針，可以降低感染新冠肺炎約80%的風險，且效力持續6個月，對BA.4、BA.5的新變種株也有保護力。但每劑要價台幣6萬元，要價不斐，將是優先提供給無法從疫苗獲得免疫力的民眾使用，而指揮中心是否會洽購仍引發關注。

莊人祥說，目前該藥物仍是針對免疫功能低下的族群，目前我國對這些族群有加開第4劑疫苗，但也強調「有積極在注意（該藥物），如果有需要不排除採購。」

此外，現場記者提問說，12日死亡數與中重症人數雙降至近月新低，一級開設的指揮中心是否會降級？莊人祥回應說，世界衛生組織仍將新冠肺炎視為公共衛生緊急事件，加上本土疫情與疫苗整備都都還有努力的空間，暗指指揮中心不會因此解散。

30多歲男性不治

莊人祥說，12日新增60例死亡個案，5月25日以來最低的死亡數。其中，有57例有重大疾病或慢性病史；42例未打滿3劑疫苗。此次，最年輕的個案為30多歲的男性，無慢性病史，但也無接種疫苗，在出現呼吸喘、腹痛與冒冷汗等症狀後，送至急診時，PCR陽性確診，在急診過程中心跳停止，最後仍因肺炎、心臟衰竭、肝臟衰竭與急性腎損傷，不治身亡。

羅一鈞說，住宿式服務機構目前通報的確診住民為43487例，工作人員確診數則為11573例，目前累積1140例死亡，死亡率為2.6%，與80歲以上族群的致死率相當。他表示，機構住民確診後，開立抗病毒藥物的比率為90%，相較上週有微幅下降，但投藥率都還有在9成以上。

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