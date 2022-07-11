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北市莫德納嬰幼兒疫苗 7月12日起預約、21日開打

中央社／ 台北11日電

中央規劃6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗21日啟動接種，台北市衛生局今天宣布，疫苗接種登記系統在12及13日開放預約，接種地點包含台大、馬偕等醫院及基層診所，依中央期程開打。

提供6個月至5歲童接種的莫德納嬰幼兒劑型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預計21日開打，台北市規劃3管道進行，包含各大醫院開設特別門診、7月底至8月初校園造冊接種，及明天開放預約的疫苗接種登記系統。

台北市衛生局疾管科長張惠美今天下午透過視訊記者會說明，第20期COVID-19疫苗接種登記系統將於明天上午9時至13日下午5時開放預約，提供超過8000個莫德納嬰幼兒疫苗名額，讓家長選擇21日起到台大、馬偕、聯合醫院婦幼院區或基層診所施打。

張惠美指出，這次預約系統同時提供輝瑞兒童、BNT、Novavax及高端等其他種類疫苗，共6萬2558個名額，接種日期為18日至24日，歡迎符合資格的民眾踴躍預約。

張惠美進一步表示，21日起，還有12家醫院同步開設莫德納嬰幼兒疫苗特別門診，包含榮總、振興、新光、長庚、國泰、三總、北醫及聯合醫院中興院區、仁愛院區、忠孝院區等，共提供近1000個名額，民眾可自行到醫院預約管道掛號接種。

張惠美提醒，2歲以下幼兒疫苗接種部位會在大腿外側的股外側肌，滿2歲則會在手臂三角肌，目前有發燒等急性疾病的幼兒建議暫緩接種，如果曾確診，要等隔離期滿3個月後再經醫師評估安排接種。

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