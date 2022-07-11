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BA.5本土病例再增2例 莊人祥：邊境鬆綁方向不變

中央社／ 台北11日電
指揮中心發言人莊人祥說，將視疫情狀況決定何時調整為0+7，但強調邊境政策鬆綁的方向不變。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
指揮中心發言人莊人祥說，將視疫情狀況決定何時調整為0+7，但強調邊境政策鬆綁的方向不變。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

台灣出現第2起Omicron BA.5本土群聚事件，是否影響邊境開放政策，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥說，將視疫情狀況決定何時調整為0+7，但強調邊境政策鬆綁的方向不變。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，今天新增1萬9051例本土病例，創下5月3日以來單日確診數新低，但新增2例Omicron BA.5亞型變種病毒本土病例，是否影響邊境鬆綁腳步引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，邊境政策方面持續朝向鬆綁的方向研議，將隨疫情演進滾動式檢討，至於入境檢疫何時從3+4天調整至0+7天，則要視疫情而定。

7月14日起，台灣民眾、持居留證者以及轉機民眾將可免附登機前48小時的PCR檢驗證明，有媒體詢問這樣是否會增加BA.4、BA.5入侵風險。

莊人祥表示，目前入境民眾仍要在機場進行深喉唾液採檢，也要進行3+4天居家檢疫措施，都可降低BA.4、BA.5進入社區的機會。

據統計，國內累計接種5860萬9789劑COVID-19疫苗，人口涵蓋率第1劑91.38%、第2劑85.16%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.62%。

藥物開立部分，昨天共開1666人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共1433人份、默沙東「莫納皮拉韋」233人份，今年以來累計開立約36萬1943人份，包括29萬2556人份倍拉維及6萬9387人份莫納皮拉韋。

國內醫療資源方面，全台專責、負壓病房共1萬1677床、空床數6817床、空床率58.4%，其中台北區空床率49.6%、北區56.1%、中區63.5%、南區54.4%、高屏區66.7%、東區57.6%。53家集中檢疫所共7610床、空床數5208床、空床率68.4%；41家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1515床、空床率43.1%。

新冠肺炎 莊人祥

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