邊境鬆綁 指揮中心籲民眾若國外確診滿7天再回台
入境限制放寬至每週4萬人，7月14日起3類人登機前免附PCR，外界關注境外移入個案恐增。指揮中心今天說，隨著國外疫情有上升趨勢，呼籲在國外的民眾若確診待滿7天再回台。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，即日起每週入境人數放寬至4萬人，14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者，登機前免附2天內PCR證明。
外界憂心恐導致境外移入病例增加。指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，最近境外移入個案因國外疫情COVID-19上升，已有增加趨勢，呼籲在國外民眾，若確診後在國外待滿7天再返台。
媒體提問，有觀光學者認為，檢疫辦法從一人一戶改為一人一室，放寬住防疫旅館後4天限制，讓防疫旅館增加1倍周轉率，並放寬自主管理期間可以上學、工作，以提高出入境恢復率。
莊人祥則說，先試行每週入境4萬人，2到3週後再根據相關配套調整，目前防疫旅館應該足夠，若不足，會隨時啟動應變措施。
有關前副總統陳建仁今天接受媒體專訪時說，邊境解封關鍵之一就是COVID-19疫苗第3劑接種率達75%以上。莊人祥表示，目前第3劑接種率約70.5%，要達到目標還要一段時間，大家一起加油。
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