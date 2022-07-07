專家建議 指揮中心7月16日可以解散

國內疫情趨緩，但新冠肺炎仍列第五類法定傳染病，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，各項監測及通報隔離標準相對嚴格，干擾常規醫療，導致「指揮中心仍存在」竟是國內超額死亡最大問題。建議指揮中心最佳解散時機為七月十六日，預估民進黨將提名指揮官陳時中參選台北市長，順便連指揮中心「一起帶走」。

王任賢說，醫療障礙及確診黑數都是造成超額死亡原因，然而台灣醫療進步，超額死亡理應不該這麼多，最大原因就是，「指揮中心仍存在」，不但沒有監測功能，反而造成醫療僵化、醫療障礙，導致非新冠肺炎死亡數增加。

王任賢指出，對大部分不到六十五歲的健康民眾來說，即使通報陽性也沒有特效藥可領，只是徒增工作及生活的麻煩和困難。就他觀察，現在很多醫療人員都不通報自己確診，就是為了維持醫療量能，其他行業避免影響工作和生計，根本不想通報。

「常規流感化防疫，根本不需要指揮中心。」王任賢表示，應恢復民眾自由就醫、在醫療院所快篩，若快篩陽性經醫師評估，具適應症就領藥。監測方式不需要現在這樣「普遍監測」，只要「定點監測」，由基層定點醫師按一定比率抽樣，再回推全人口盛行率；「非定點監測」也可從實驗室、死亡率進行分析。

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